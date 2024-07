Wanda Nara respondió las emotivas palabras de Lali Espósito: “Orgullo”

Lali Espósito se refirió a la carrera musical de Wanda Nara (Video: LAM - América)

Wanda Nara supo codearse con diferentes artistas luego de poner en marcha su carrera musical. La empresaria logró sacar varios temas a lo largo del año pasado, lo cual la puso entre los rankings más altos de las plataformas. Rápidamente fue elogiada por varios cantantes como también figuras del mundo del espectáculo, pero ninguno se comparó a las palabras que le dedicó Lali Espósito recientemente.

La conductora se mostró encantada con la opinión de la compositora, quien lo hizo en el marco de un móvil con LAM (América) y que decidió responder a través de sus historias de Instagram. “Gracias Lali por tus palabras”, comenzó escribiendo la modelo respecto a los comentarios que le brindó al cronista del ciclo al ser consultada por su labor en la industria. “Sos un orgullo. Tu respecto y manera de hablar de otra mujer te hacen enorme. De Bad Bitch a Bad Bitch, Lala sos lo más”, sumó en ese mismo posteo, el cual capturaba un fragmento del video televisado este lunes por la noche.

Wanda Nara se refirió al gesto de Lali Espósito (Video: LAM - América)

En dicho clip se la pudo observar a la actriz subiendo a su auto, cuando fue interceptada por Santiago Sposato enviado del programa. “Lali, vos que sos una de las personas que genera música como un hecho artístico, ¿qué pensás cuando otros generan música buscando clicks?”, le consultó el periodista, lo cual provocó una mirada llena de confusión por parte de ella.

En ese sentido, Espósito le fue sincera y respondió: “Que cada uno haga lo que se le canta, el hecho artístico es un hecho artístico, cada uno hace lo que siente y yo no soy quién para marcarlo. Hago mi trabajo con mucha responsabilidad y buscando algo, es a lo que me dedico, es mi vida. No sé a qué te referís…”.

Wanda respondió los dichos de la artista en su nota televisiva (Video: Instagram)

“¿La escuchaste cantar a Wanda Nara?”, le preguntó el cronista, quien esperaba pacientemente algún comentario que desatara la polémica. Por su parte, la intérprete de “¿Quiénes son?” le confesó sin tapujos al respecto: “Sí, hitazo mundial, ¿quién no lo canta? Yo la he cantado hasta con mis amigas… Si disfrutas la canción está bien. Es buenísima, me parece posta un temazo”.

“¿La ves llenando un Vélez?”, volvió a consultar el cronista en alusión al estadio que supo albergar a cientos de artistas y que simboliza la consolidación de la carrera a la hora de venderse todos los lugares de sus gradas. Espósito fue una de las tantas que logró esta hazaña, por lo que decidió brindarle una respuesta en base a su experiencia.

“No sé, ojalá la vea llenando un Vélez, ojalá todos los artistas llenen un estadio. Yo tuve esa suerte una vez y espero que se me repita. Creo que los temazos te llevan a eso, es un proceso, no es de un día para el otro. Se lo deseo a Wanda y a cualquier otro artista que tenga ese sueño, genuinamente”, expresó con esperanza al visualizar el despliegue de la modelo luego de sacar varios temas de su autoría.

Cabe recordar que, a inicios de marzo del año pasado, Lali logró romper en dicho estadio, ya que consiguió llenarlo en su máxima capacidad. Ante ese logro, la compositora no pudo evitar expresar su emoción ante los presentes en el recinto. “Realmente no sé qué decir, y hay que dejarme a mí sin hablar. Muchísimas gracias por estar acá y llenar este Vélez. Gracias por hacer que por primera vez un argentino, una mujer de la música, llene este estadio. Es un sueño increíble, no sé ni qué pasó hasta recién, no sé qué hice”, señaló, sumida en un vaivén de emociones ante sus fanáticos en ese entonces.