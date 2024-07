Las fotos de la nueva relación de Floppy Tesouro: cena romántica, mimos y un gesto que llamó la atención

Floppy Tesouro y su novio Salvador (Crédito: RS Fotos)

Este domingo, Florencia Tesouro mostró finalmente a su nuevo amor, Salvador, días después de haber contado en una entrevista que estaba comenzando una relación. La pareja fue encontrada por la prensa en una salida nocturna en la zona de San Telmo, cuando se disponían a disfrutar de una cena un exclusivo restaurante de especialidades italianas y donde también funciona un anticuario.

Según pudo saber Teleshow, tanto Floppy como Salvador, un empresario tecnológico desacostumbrado a los flashes, compartieron una velada romántica en la que no faltaron los besos y abrazos. Al retirarse del lugar, evitaron hablar con los medios presentes, pero hubo un gesto de Salvador que llamó la atención: le abrió la puerta del auto para que la bailarina ingresara al vehículo. Ambos partieron del lugar sin hacer declaraciones.

Relación confirmada: Floppy Tesouro y su novio Salvador (Crédito: RS Fotos)

Días atrás, Floppy Tesouro sorprendió con una publicación en sus redes sociales. En las imágenes que compartió, se la vio disfrutando de unos días de relax Córdoba. Pero se notaba que no se estaba sola y, por lo que se dejaba entrever, no era precisamente su hija quien estaba con ella. Así la cosa, comenzaron a tejerse un sinfín de comentarios y especulaciones sobre quién era su acompañante. En este contexto, Teleshow se comunicó con la influencer, quien contó que está conociendo a alguien.

“Estoy pasando un relindo presente, con el corazón contento”, aseguró, todavía atenta a no revelar muchos datos respecto de su compañero sentimental, del que rememoró que lo conoció en un evento y dejó en claro que “es un amor de persona”. Como reflexión de este presente, destacó: “Sorpresas que da la vida. Estamos muy bien juntos. Conectamos mucho”.

Floppy sonriendo ante la prensa y muy bien acompañada (Crédito: RS Fotos)

“Estoy viviendo un gran momento personal”, reafirmó Floppy al explicar también que “no es del medio”, por lo que prefiere mantener todo en la intimidad. Hasta tal punto es la reserva que, por el momento, no conoce a su hija Moorea. “Ya la conocerá”, dijo sobre la pequeña que se encuentra a pocos meses de cumplir los 8 años.

A principios del año 2021, Floppy anunció oficialmente su ruptura con Rodrigo Fernández Prieto, el hombre con el que contrajo matrimonio y con quien tuvo a su única descendiente. A pesar de que ambos hicieron esfuerzos por reavivar la relación, no lograron consolidar su vínculo y llegaron al consenso de que la decisión más adecuada era continuar sus vidas por rutas distintas.

"Estoy pasando un relindo presente", había señalado Floppy a Teleshow (Crédito: RS Fotos)

Tras ello llegó el tiempo de comenzar una relación con el empresario gastronómico Ezequiel Pereira, aunque luego de esa ruptura fueron varias las instancias en las que se la relacionó con diferentes hombres. Sin embargo, la modelo se encargó de desmentirlo.

En sus vacaciones anteriores, en el verano europeo, la modelo anduvo por Ibiza y Madrid y por entonces se la vinculó con un italiano originario de Caserta. Por ese entonces, en una publicación en Instagram reconoció estar “con los ojos achinaítos de tanto sonreír”, además de asegurar que pasó unas “vacaciones más que soñadas”. Previamente, en una entrevista en República Z, Floppy contó que por lo general las charlas con los hombres suelen empezar a través de las redes sociales.

El gesto de Salvador con Floppy: cómo un caballero le abrió la puerta a su novia (Crédito: RS Fotos)

Además, se preocupa por investigar un poco sobre la vida de la persona y si se siente “conectada” apuesta a generar un vínculo, sino lo deja pasar. También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda, he tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”.

Entonces, la cotidianeidad se centró en la educación y crianza de su hija, su rol como en redes sociales, sus rutinas de ejercicio que resaltan su pasión por el fitness y, predominantemente, en aprovechar cualquier oportunidad para viajar.