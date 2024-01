Los días de descanso de Floppy Tesouro en la playa: “Pasándola bien y con el corazón contento”

Floppy Tesouro en la playa en Punta del Este (Video: Instagram)

Playa, sol, amigos y los más lindos atardeceres. Ese es el plan de Floppy Tesouro desde que llegó a Punta del Este y cada uno de sus pasos los socializa con sus más de 1,5 millones de seguidores en Instagram, con quienes comparte sus looks y su día a día. “Punta vibes”, escribió junto a una serie de postales que dan cuenta del entorno maravilloso en el que se encuentra: desde atardeceres mágicos hasta el primer ingreso al mar.

En diálogo con Teleshow, la modelo y bailarina relató cómo es su rutina en el este. “Ahora justo estoy haciendo clases de fitness y yoga, siempre entrenando”, aclara entre risas mientras detalla su presente. “Estoy disfrutando mucho Punta del Este, mezclando trabajo con placer, es un lugar que me encanta, que me reciben siempre con mucho cariño. Estoy haciendo conducciones de eventos, disfrutando con amigas y tambien a mi hija que nos quedamos juntas hasta fin de mes. Un poco de todo, pasándola bien y con el corazón contento”.

Junto a la pequeña Moorea, la niña de 7 años que Floppy tuvo junto al empresario Rodrigo Fernández Prieto, planean quedarse toda la temporada alternando días de playa y compromisos laborales. Así se las puede ver juntas tomando sol, jugando en el mar y hasta compartiendo eventos, con el mar siempre como aliado.

Estos últimos días, la modelo se hizo también tiempo para pasar un rato con amigos. Junto a Karina Jelinek, Kennys Palacios, Ana Rosenfeld y otras personas cercanas, pasaron el día de playa, tomaron tragos y se metieron al mar. En distintas imágenes se puede ver cómo beben alcohol, disfrutan de la gastronomía típica del verano y brindan para recibir las primeras horas del año nuevo.

Junto a su amiga Karina Jelinek, Floppy disfrutó del día de playa

Floppy Tesouro

Hace un tiempo, la modelo reveló en sus redes sociales que vivió un momento confuso con respecto a su salud hasta llegar a un diagnóstico. “¿Cómo andan? Paso por acá porque les quería contar que hace unos días empecé con dolor de panza y pensé que iba a ser algo pasajero”, dijo a modo de introducción.

“Me hice unos estudios y tengo celiaquía en grado uno, con lo cual es muy importante la alimentación. Ya me estuve interiorizando en el tema y honestamente les quiero pasar unos tips que están buenísimos porque tienen que fijarse siempre que digan sin TACC para que no caigan mal. Yo acabo de ir a comprar a la vuelta de casa a un lugar super saludable y encontré un hummus que es lo más para la merienda”, contó sobre los cambios que a partir de entonces tendría que hacer en su vida.

En sus vacaciones anteriores, en el verano europeo, la modelo anduvo por Ibiza y Madrid y por entonces se la vinculó con un italiano originario de Caserta. Por ese entonces, en una publicación en Instagram reconoció estar “con los ojos achinaítos de tanto sonreír”, además de asegurar que pasó unas “vacaciones más que soñadas”. Previamente, en una entrevista en República Z, Floppy contó que por lo general las charlas con los hombres suelen empezar a través de las redes sociales.

Además, se preocupa por investigar un poco sobre la vida de la persona y si se siente “conectada” apuesta a generar un vínculo, sino lo deja pasar. También reveló por qué no le gustar tener sexo casual: “No digo que esté mal, lo he tenido tampoco soy una carmelita descalza, soy angelical pero no boluda He tenido, pero no es mi lugar cómodo. A mí me gusta llegar a mi casa y tener a alguien con quien mirar una serie en cucharita. Soy romántica”.