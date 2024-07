El tenso momento que vivió Osvaldo Bazán: se quedó encerrado en un ascensor y lo tuvieron que rescatar los bomberos

Osvaldo Bazán

Osvaldo Bazán vivió un dramático momento al quedar atrapado en un ascensor de un edificio. Durante el tiempo que esperó ser rescatado, el periodista documentó toda la secuencia en sus redes sociales. “Hace quince minutos estoy encerrado en un ascensor ¿ustedes bien?”, escribió en su cuenta oficial en X. La publicación captó rápidamente la atención de sus seguidores, quienes comenzaron a interactuar con él.

Bazán explicó en una publicación posterior que el ascensor pertenecía a un edificio nuevo y que aunque se cortó la luz en algunos departamentos, el ascensor y los pasillos seguían con energía. “Es un edificio nuevo, se cortó la luz en algunos departamentos pero no en palieres y en el ascensor. Pero quedé encerrado”, aclaró.

Las publicaciones de Osvaldo Bazán mientras estaba encerrada en el ascensor de su edificio

Durante su tiempo de espera, los internautas se solidarizaron con el periodista con palabras de aliento, chistes y consejos. Actualizando constantemente sobre su situación, Osvaldo mencionó que esperaba a los técnicos del elevador. “Se supone que están por venir los del servicio del ascensor. Remarco: ‘se supone’”, comentó.

Minutos después, Bazán bromeó: “Es más fácil salir del closet que de este ascensor”, acompañado de una selfie donde se lo veía con un outfit casual compuesto por un jeans celeste claro, un buzo rojo oscuro, una campera azul acolchonada y una boina a cuadrillé blanca y negra.

A medida que el tiempo pasaba, el comunicador continuó compartiendo su experiencia y los memes que sus seguidores le enviaban. Después de 60 minutos de encierro, informó que aún seguía atrapado: “Mi primer hora acá adentro”, señaló.

Agradecido por la atención y el apoyo recibido, Bazán escribió: “Gracias a todos por la preocupación. Sigo acá pero hay un montón de gente viendo cómo me sacan”. Finalmente, tras ser rescatado, compartió una foto junto a los bomberos que lo ayudaron a salir del ascensor. “Me acaban de sacar, gracias a los bomberos de la Ciudad”, concluyó.

Osvaldo Bazán después de ser rescatado por los bomberos de la Ciudad

Tiempo atrás, Osvaldo Bazán vivió una noche de terror cuando sufrió un violento robo mientras se trasladaba en un remís desde TN, el canal donde trabajaba, hasta su casa. Según relató el periodista, al pasar por el barrio de Once, el automóvil detuvo la marcha en un semáforo y un hombre rompió de imprevisto las ventanillas del vehículo.

En ese momento, el ladrón le arrebató el celular, mientras el auto estaba detenido en la intersección de las calles Anchorena y Perón, de la ciudad de Buenos Aires. “Casi me da con la barreta en la cara”, manifestó Bazán, quien contó lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Venía en el remís en Anchorena y al llegar a Perón paró por el semáforo. Alguien rompió el vidrio de la ventanilla y me sacó el celular”, comenzó relatando el periodista. Enseguida continuó: “Por poco no me da con esa barreta en la cara, estallaron los vidrios”.

Finalmente, llevó tranquilidad a sus seguidores que, de inmediato, comenzaron a enviarle mensajes de apoyo. “Por suerte solo fue el robo. No tengo celular ni WhatsApp”, concluyó para aclarar que no disponía por esos momentos de su teléfono móvil ni tampoco de conexión vía la aplicación de mensajería instantánea.

Cuando estuvo más tranquilo y recuperó su conexión a sus redes sociales, Osvaldo respondió a los comentarios de sus seguidores, quienes le preguntaron más detalles de lo que había sucedido y también se solidarizaron con él con situaciones similares. “Estalló la ventanilla casi en mi cara. Por suerte ni a mí ni al señor remisero nos pasó nada”, aclaró Osvaldo ante las consultas que le hacían, desde conocidos y amigos, hasta colegas y usuarios de Twitter, la red que Bazán eligió para comunicar el violento hecho.