Survivor Expedición Robinson: uno por uno, quiénes son los primeros 14 participantes del reality

Unos 25 participantes competirán para convertirse en el gran ganador de Survivor, Expedición Robinson y llevarse un premio millonario

Después de mucha expectativa, este lunes regresa a la pantalla de Telefe el reconocido reality a nivel mundial Survivor Expedición Robinson. Desde pruebas físicas y mentales hasta nuevos desafíos de supervivencia extrema, el programa pondrá en juego las habilidades de 25 participantes.

Con la conducción de Marley, el programa mostrará la convivencia de dos tribus en la paradisiaca zona del Tapón del Darién, uno de los puntos más inaccesibles del mundo, ubicada al norte de Colombia. Alejados de toda civilización, sin comunicación con su familia y amigos, y sin ningún tipo de comodidad, se verán obligados a convivir y sobrevivir por sus propios medios. Se enfrentarán al clima, el hambre y a los desafíos físicos y mentales propios del reality. A lo largo de la competencia, la fuerza e inteligencia no lo serán todo. Prosperarán aquellos que logren la mejor estrategia mental, entrega física y fortaleza emocional, para convertirse en el gran ganador de Survivor, Expedición Robinson y llevarse un premio millonario.

Pero más allá de las pruebas y la lucha contra los demás competidores, los jugadores deberán enfrentarse a la naturaleza. Esta nueva temporada se grabó en Colombia durante el 2023. Aislados en una de las regiones más intransitables y peligrosas de América Latina, los concursantes deberán superar diversos retos mientras forman alianzas y estrategias para eliminar a sus compañeros mediante votaciones, hasta que quede un único ganador.

Iván

Iván, Survivor Expedición Robinson

El joven de 29 años, oriundo de Neuquén, se presenta como entrenador físico. Desde pequeño se crió en la localidad de Azul y actualmente reside en la ciudad de Buenos Aires. En su presentación, el participante destacó la importancia de transitar el desafío desnudo, para así conectar con la naturaleza.

Fiorella

Fiorella, Survivor Expedición Robinson

La participante del reality, de 32 años, es personal trainer. En su presentación habló sobre su alimentación y destacó que es vegana. En ese sentido afirmó hacerle un favor a la naturaleza, aunque destacó no saber cómo llevará su alimentación. Al mismo tiempo, se refirió a ella misma como una de las candidatas a ganar ya que no esquiva los desafíos ni la competencia.

Goldi

Goldi, Survivor Expedición Robinson

A diferencia de otros participantes, Juan Pablo, de 35 años y oriundo de Córdoba, trabaja como colectivero. Según resaltó, no le interesa destacarse como líder, ya que considera que las decisiones se deben tomar en grupo.

Gabriel

Gabriel, Survivor Expedición Robinson

Conocido como Torito. Tiene 25 años, fue presentado como paratleta y en las imágenes se lo vio practicando el lanzamiento de disco. “Siempre me esfuerzo en todos los sentidos para dar lo mejor de mí”, afirmó el joven que mostró su fortaleza para varios de los desafíos aunque aclaró cuál era su debilidad: “La verdad tengo un hambre: unas ganas de comer un guiso o un arroz con pollo. Yo soy de comer mucho y bien”.

Malena

Malena, Survivor Expedición Robinson

A sus 27 años, la joven se presenta como diseñadora de indumentaria. En su presentación manifestó que una de sus mayores preocupaciones es la comida, más en situaciones de hambre. Al mismo tiempo, afirmó sentirse estresada por el estado de su pelo a lo largo de las pruebas.

Samanta

Samanta, Survivor Expedición Robinson

Con 27 años, la joven modelo fue la primera mujer que Telefe mostró antes de que inicie la competencia. En el adelanto se mostró divertida enseñándole a hacer twerk a las otras concursantes y aclaró sus fortalezas: “Me veo bien para los desafíos, creo que tengo mucho para dar y liderazgo también”, sostuvo decidida a darlo todo en la isla.

Baltasar

Baltasar, Survivor Expedición Robinson

Uno de los más jóvenes de la competencia. Con 18 años, oriundo de Pilar, el participante se presentó como emprendedor y afirmó que uno de sus mayores problemas será consensuar las decisiones, ya que generalmente le gusta hacer las cosas a su manera.

Julieta

Julieta, Survivor Expedición Robinson

Estudiante de derecho, la joven de 24 años afirmó sentirse confiada respecto a los desafíos de supervivencia. “Nunca se espera mucho de mí en ese sentido, pero sorprendo para bien”, comentó en su presentación.

Juan Pablo

Juan Pablo, Survivor Expedición Robinson

El abogado y comerciante de 32 años resaltó que la comida será uno de los mayores problemas del desafío, ya que se caracteriza por comer mucho. “En eso voy a tener que ganarle la batalla a la cabeza”, afirmó. En cuanto a sus virtudes, el participante subrayó ser positivo ante las situaciones complejas.

Aixa

Aixa, Survivor Expedición Robinson

A sus 24 años, la joven artista circense se mostró receptiva ante las dificultades que afrontará: “Me gusta manchar mi cuerpo, desafiarlo, llevarlo a cosas que no son comunes. Creo que la distracción de la mente ayuda. Creo que lo interesante va a ser ver a las personas en falta de sus comodidades, eso puede sacar lo peor o generar un aprendizaje”.

Eugenia

Eugenia, Survivor Expedición Robinson

En cuanto a sus motivaciones para afrontar este desafío, la ingeniera química de 32 años comentó: “Me gustaría vivir de manera más relajada, así que renuncio a todo para meterme de lleno en esta experiencia”. Al mismo tiempo, se describió como una persona sumamente competitiva, que no le gusta perder nunca, y resaltó su decisión de ganar el certamen.

Martina

Martina, Survivor Expedición Robinson

La segunda participante más joven, con 19 años, se presentó como estudiante de periodismo deportivo. Si bien se mostró alegre, resaltó su mal carácter: “Cuando me enojo, soy lo peor que les puede pasar. No me gusta la gente que va por atrás”.

Tomás

Tomás, Survivor Expedición Robinson

Oriundo de la ciudad de 9 de julio, el joven piloto de 28 años se presentó como una persona de carácter fuerte. “Soy bastante tranquilo hasta que me salta la térmica. A los otros participantes les diría que se van a encontrar con una persona competitiva. Me banco que llueva, dormir en el piso, pasar frío y calor”.

Martín

Martín, Survivor Expedición Robinson

Lejos del espíritu competitivo de los demás, el farmacéutico de 35 años destacó que no ve al resto de los participantes como enemigos. Actualmente vive en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Maru

Maru, Survivor Expedición Robinson

Desde Rosario, la docente de 32 años se animó a afrontar los desafíos más extremos del reality. En cuanto a su preparación, la participante comentó: “Mentalmente estoy preparada para esto y eso me hace estar a la altura de cualquiera de mis compañeros. Cada mañana que me despierto digo qué estoy haciendo acá en el medio de la nada”.