Ratones Paranoicos presentó su nueva canción y encara la despedida: “No sabemos ya donde estamos, pero nos gusta”

Ratones Paranoicos - Rock 'N' Roll Total

Si la Naranja Mecánica de Johan Cryuff en el 74 fue la del fútbol total, ¿son los Ratones Paranoicos de Juanse los dueños del rock ‘n’ roll total? “Yo con Holanda no tengo nada que ver, pero para nosotros ese es un concepto que envuelve toda nuestra carrera”, disparó rápido y certero el cantante, compositor y guitarrista ratón en diálogo con Teleshow. Al mismo tiempo, su banda de toda la vida estaba cambiando a una nueva forma para volver a atacar: “Rock ‘n’ roll total” es el título de su nueva canción, la que marca el concepto del grupo en su nueva (¿la última?) resurrección y justo antes de su venidero show en el estadio Vélez Sarsfield, el sábado 14 de septiembre.

Se trata de un mid-tempo puro vicio, ralentizado a farmacia, un clona & roll con dobleces de vientos y teclas que empujan los versos recortados y cansinos de Juanse a medida en que se van adhiriendo al cerebro: “No tiene ya sentido / yendo a cobrar... / el mal es mi enemigo / puedo ir más allá, más allá... La luz es mi destino /y el rock ‘n’ roll total”, introduce el líder, poseído por un espíritu pappístico como nunca, como siempre.

La canción y su respectivo videoclip tuvieron su presentación en sociedad en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI), una sala ideal para exponer artes visuales digitales y en la que el espectador puede llegar a convertirse también en protagonista de la escena. En este caso, una pequeña muchedumbre compuesta por fans acérrimos, amigos, familiares y allegados, se vio expuesta al lado más Minujín de los Ratones, expandido por las paredes y los espejos del lugar: desde el ojo espiralado que diseñó la icónica Marta como motivo gráfico del grupo, hasta la imagen actual de Juanse, Pablo Memi, Sarcófago Cano y Roy Quiroga que ilustra esta gira.

Incluso hasta hubo una pequeña muestra en carne y hueso, con los cuatro plantados sin escenario, a ras del piso y como si estuvieran en su sala de ensayo. “¿Les gustó el clip?”, preguntó el cantante después de la proyección de la sensual, factoril y casi fraternal pieza en blanco y negro de la que se recortan las imágenes de Julie Testai, la mujer de Juanse, y Mafalda, líder de la inefable Banda del Oeste, cuales musas paranoicas. “En base a ese esfuerzo que hicieron por venir, vamos a devolverles algo de música en vivo, algo que hace muchos años que nadie hace... ¡Basta de celulares! ¡Aplaudan, muertos!”, azuzó el líder y largaron con “La nave” y “Ya morí”, en sus versiones más directas y ajustadas, al corazón.

Sarco y Juanse, guitarristas de Ratones Paranoicos (Ramiro Souto)

Los aplausos subieron como la espuma sobre el cristal y los presentes quedaron muy a la expectativa de que la cosa siguiera. Sin embargo, los cuatro se retiraron de la escena y en el aire quedaron sonando algunas de Hecho en Memphis (1993). Después se proyectó dos veces más el nuevo videoclip. Y al rato se empezó a desarmar el set instrumental. No había margen para más, aunque ellos se quedaron dando vueltas por el lugar un buen rato, divirtiéndose cada uno muy en la suya. Algo de esa química dispersa, con el histórico pico de tensión entre Juanse y Sarco que terminó de quedar expuesto en el rockumental Rocanrol Cowboys, parece filtrarse en la nueva canción: “No tiene ni sentido / porque no quiero ser tu amigo, total... Quiero más de este rock ‘n’ roll total”, ironiza otro tramo de la letra que compuso el cantante junto a Memi y Andrew Loog Oldham, a esta altura tan histórico productor de The Rolling Stones como de los Ratones.

“Son muchos años y tenemos la cantidad de discos que tomamos la decisión de ponernos seriamente a trabajar. Después de treinta años laburando con Andrew, hay una confianza y un respeto mutuo en que todo se trata de pasarla bien. Y que eso se refleje en la canción”, explican. El inglés había estado en Buenos Aires en la misma semana en que el grupo se reencontró en un show de Juanse en octubre del año pasado, en el Luna Park. Y ahí aprovecharon para grabar esta nueva canción y otra más que está por venir antes de la función en Vélez. ¿Hay chances de que graben un disco? Depende de la volátil onda entre los miembros la banda. “Nosotros no sabemos ya en donde estamos, pero sí es una tarea de ensayo y de trabajo permanente. Es como una automatización pero no es tan grave. Es bueno porque es algo que nosotros sentimos que nos gusta. Y ahí está el punto”, simplifica el cantante y zanja la cuestión.

Juanse y Roy Quiroga, de Ratones Paranoicos (Ramiro Souto)

Los Ratones estuvieron en suspenso desde su último encuentro en el Cosquín Rock 2020. Su refundación había comenzado en el 2017 con un show en el Hipódromo de Palermo pero, pandemia mediante, la cosa volvió a diluirse. “Ratones Paranoicos hoy no están. Pero nunca se fueron. Y en lo humano estamos iguales. Yo hablo con todos: Memi toca en mi banda, The Mustang Cowboys; Roy vino a un show mío en el Luna Park por los 60 años. Y Sarco me mandó un audio cuando murió Carlitos Balá, porque yo estaba en London”, le contaba Juanse a Teleshow en noviembre de 2022 acerca de cómo estaban las cosas entre ellos, casi doce meses antes de la reunión que terminó dándose el año pasado como preludio a esta vuelta quizás definitiva.

Además de ser una de las pocas cosas que en apariencia lo terminan de unir a Sarco, ¿es en algún punto Balá también una de las múltiples influencias en lo de los Paranoicos? “Yo siempre lo tuve en cuenta a Balá porque es como un ejemplo, como Palito Ortega, de lo que es la cultura argentina. Son referentes, son la argentinidad. Y de estos que hablamos, con respecto a lo nacional y popular, yo creo que eso siempre está focalizado en un lugar incorrecto. Carlitos es un ejemplo muy importante de popularidad, y de buen gusto porque... ¿qué gusto tiene la sal?”, bromea Juanse con Memi y se van por la tangente.

“Nosotros tuvimos una especie de aspecto visual muy acertado: de nuestros discos, prácticamente ninguno supera los 40 minutos. Y si bien eso al principio nos daba que pensar, acertamos con respecto a cómo hacer que un disco rinda, sin tener al que escucha atado a una silla. Porque tarde o temprano, cuando algo es tan extenso, por más bueno que sea, termina saturándote”, analizó Juanse al voleo acerca del legado de los Ratones.

Juanse y Pablo Memi (Ramiro Souto)

Antes de despedirse, para la función central del Última Ceremonia Tour -que ya pasó por Córdoba, Neuquén, Uruguay, Corrientes y estará en Rosario el 24 de agosto- en Vélez visualizan algo más exhaustivo e integral como para revisar su propia historia a través de canciones de todos sus discos. “Será un gran show, que es lo que le prometimos a la gente. Siempre se cumplen las promesas. Estamos negociando con hacer 50 temas, vamos a ver...”, arrojan.