VivaElAmor con Florencia Otero y Germán Tripel: “A los 19, me hizo 19 regalos, uno por cada año que no me había conocido”

#VivaElAmor con Germán Tripa y Flor Otero

En esta nueva edición de #VivaElAmor, de la mano de Infobae en donde parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro, mostrar sus diferencias, pero también jugar y divertirse en público y, además, disfrutar públicamente participando en una serie de preguntas que se plantean, entre ellos. Hoy Florencia Otero y Germán Tripel, más conocida como Tripa.

Esta pareja de jóvenes artistas se conocieron hace 16 años cuando trabajaban juntos en la obra de teatro Rent. Y hay que destacar que esta historia de amor no es de esas idílicas en donde un flechazo los marcó para toda la vida. Se casaron, tuvieron una hija... pero acá, en los inicios del romance, no había tanta onda.

Flor y Tripa se conocieron hace 16 años cuando trabajaban juntos en la obra de teatro Rent (Foto: Diego Barbatto)

En esta oportunidad, la entrevista se inició con una de las preguntas más románticas del segmento, la cual invita a los entrevistados a que mirándose a los ojos se consulten “¿Qué es lo que más te enamoró de mí?”, el uno al otro, respectivamente. “Lo que más me enamora es tu talento, tu belleza que cada día es más linda, contestó Tripa, a lo que Flor recordó que se dio cuenta de que Germán era “el amor de su vida”: “Fue la primera vez que me llevaste a la casa de mi mamá y te aprendiste los nombres de mis hermanos, Mariela, Marisol, Emanuel, Analía, Santiago, Nico, Juan y yo”.

A su vez, en la entrevista los actores revelaron qué cambiarían de su personalidad. “Cambiaria de vos el tema de la acumulación de ropa sin guardar, el resto sos perfecta. ¿Vos cambiarias algo de mí?”, sostuvo Tripel. “Tal vez, que por ahí ciertas cosas no te la tomes tan impulsivas para no enojarte primero y después calmarte y decir: ‘Pará, pará... a ver…’”, respondió, entre risas, Otero.

Juntos tienen una hija de 9 años llamada Nina

¿Cuál fue el mejor regalo que te hice?, le preguntó Germán a Flor. “Es difícil porque hacés muy buenos regalos… Me hiciste un regalo por cada año que no me habías conocido y que te hubiese gustado hacerme un regalo; entonces me hiciste 19 regalos cuando cumplí los 19 años”, señaló la actriz. ¡Qué bueno! Porque tengo muy baja autoestima en ese sentido”, respondió el actor, que destacó que su pareja “hace muy buenos regalos”. Y recordó cuando recibió por una semana un canje para subirse a una moto Harley-Davidson. “Al principio pensé que nos metimos en un quilombo para pagarla, pero después la disfruté mucho”, destacó Tripel.

Durante la charla, Flor Otero le preguntó: ¿Qué temas no podés hablar conmigo? “Muchas veces lo laboral. Es como que siento que hay lugares a los que enérgicamente llego tarde y vos hacés todo lo contrario porque llegás dos o tres horas antes. En ese aspecto, se complica porque siempre estamos en desacuerdo”, señaló el ex Mambrú. Sin embargo, la joven al responder la pregunta comentó: “Cuando defiendo a mis hermanos o cuando hay un asunto a mi familia y vos opinas, no hay lugar. Yo sola puedo decir las cosas”.

"Siento que yo te levanté a vos y te invité a salir", le dijo Flor a Tripa

—¿Quién es más dramático?

Flor:—Todo es un problema para mí, desde el principio del día sostengo que algo va a pasar, soy un poco hipocondríaca. Cuando tengo tos digo ‘voy a morir’ y googleo, y todo es muerte. Nada me colabora en mi entorno para que no sea dramática...

—¿Quién se enamoró primero?

Tripa:—No sabría contestarlo, pero si vamos a la cronología de nuestro primer encuentro siento que fui yo. Me acuerdo de que ella estaba haciendo fotos para una obra que estábamos haciendo y fue cuando nos conocimos. La vi en la pantalla y dije: “¿No puede ser tan fotogénica?, ¡Qué preciosa esta chica!”. Empezó a ocupar más espacio en mi cerebro.

Flor:—Siento que yo te levanté a vos y te invité a salir. En los encuentros, en los ensayos, empezamos a charlar más y encontramos, pero no lo sabremos jamás...

Germán asegura que con Flor son una pareja sexualmente activa. "Tenemos bautismos en camarines de varios teatros...", sumó ella

—¿Quién es más sexualmente activo?

Tripa:—Yo. Me gusta mi mujer y tengo ganas de estar con ella en todos los sentidos y en ese también… muy seguido, si fuera por mí y me frustro mucho cuando no sucede, le pueden preguntar a ella.

Flor:—Flor: Si… el tema es que ocurre en lugares donde digo: “¿Te parece?”. En un teatro, un camarín.

Tripa:—Tenemos bautismos de varios teatros... (Risas).

Sobre si perdonaría una infidelidad, flor Otero dijo: "Creo que podríamos hablarlo y te perdonaría"

—¿Quién perdonaría una infidelidad?

Tripa:—No se levantó ningún dedo. ¿no?, ¿ella dijo que perdonaría una infidelidad?,

Flor:—¡No juzgues!

Tripa:—Estoy resoplando, no juzgué

Flor:—Acabo de abrir una puerta de la que no sé si me puedo hacer cargo.

Tripa:—Es que primero y principal, no tendría sentido engañarte, pero ponele que suceda, ¿vos me perdonarías?

Flor:—¿Tengo que desarrollar esta respuesta? Tengo un porqué. Primero no creo que lo harías, en caso de que te pases con alguien me dirías: “Che me está pasando esto...”. Segundo, creo que si lo hicieras es porque de verdad sería para vos algo... y creo que lo entendería, y después me dirías: “Che, pasó esto...”. Creo que podríamos hablarlo y te perdonaría.

Tripa:—O sea, me crucé con Kim Basinger...

Flor:— Por ejemplo, y yo te digo: “Negro, vamos... te acompaño”.

Tripa:—¿Vos tenés una de esas? Yo no tengo.

Flor:—Estamos hablando de otra cosa. Si yo me cruzo con Steven Tyler y vos me dijiste: “Vos también”.

Tripa:—Igual no sé si podría... no tengo tu elevación.

El exMambrú y la actriz se casaron en 2011

Fotos: Diego Barbatto.