Daniel Osvaldo sorprendió al compartir escenario con Andrés Ciro Martínez en Estados Unidos

Conocido por su gran pasión por la música, Daniel Osvaldo fue visto disfrutando de un show de Andrés Ciro Martínez, en el marco de su gira por los Estados Unidos junto a su grupo Ciro y los Persas. En uno de esos tantos conciertos, el exfutbolista asistió y pasó una gran noche mientras el líder entonaba algunas estrofas de los temas de su anterior banda, Los Piojos. Pero nadie se esperaba el detalle que iba a tener con él en pleno evento multitudinario.

En el medio de sus proyectos laborales con la productora La Canchita, donde forma parte de un reality que sigue los días en la Copa América junto al exdeportista Claudio Turco García, el compositor aprovechó para disfrutar del recital. Tras ser testigo de la victoria de la Selección Argentina ante Perú, el grupo tuvo la oportunidad de asistir al cierre de la gira de la banda de Martínez.

En ese marco mientras escuchaba al vocalista entonando las estrofas de “El farolito”, la expareja de Jimena Barón se la pasó bailando arriba de los hombros de una persona.

Al notar su presencia en el público, Ciro no dudó en señalarlo e indicarle que suba al escenario. Si bien su arribo no fue inmediato debido a la gran cantidad de personas cerca de la pasarela, el músico logró darle una mano y acercarlo a su lado. Ya junto a la banda, Osvaldo no paró de bailar, cantar y agitar.

“La rompieron, la pasamos increíble”, expresaron desde la cuenta oficial de la productora, cuyo posteo pasó los 20 mil ‘me gusta’. También hubo un sinfín de mensajes, los cuales se emocionaron ante el momento que vivió Osvaldo. “La argentinidad al palo”, “¡Qué grande Dani! Momentazo”, “Qué lindo verte así”, “Se fue internacional”, “Si yo fuera Dani Stone, viviría como él”, “Larga vida al rock argentino”, fueron algunas de las tantas reacciones que se hicieron notar en Instagram.

Tan solo unos días atrás, el exfutbolista vivió un insólito episodio durante su recorrida por el país norteamericano. Mientras se encaminaban a disfrutar de los partidos de la selección, el Turco y otros amigos decidieron encender un petardo dentro del vehículo que ocupaban y casi lo prenden fuego. El hecho quedó constatado en un video que compartieron a sus seguidores y causó revuelo a través del ciberespacio.

En la secuencia se pudo observar a Osvaldo dándole un encendedor a García, quien se encontraba sentado en el sector trasero del auto. Fiel a su humor picante, el exdelantero de Racing intentó colmar la paciencia del conductor, quien tenía su atención puesta en el camino, y prendió el elemento pirotécnico entre carcajadas.

Pero lo que parecía ser una broma terminó convirtiéndose en un problema, ya que el pequeño proyectil terminó cayendo sobre la alfombra del rodado, a tan solo centímetros de Osvaldo. “¡No, cuidado!”, lanzó uno de los pasajeros en medio de las risas nerviosas de sus acompañantes. En medio de la incredulidad por el momento, otro advirtió que se estaba prendiendo fuego al ver que el humo se expandía en el interior del auto, el cual tuvieron que frenar abruptamente para ocuparse del asunto antes de que terminara en una tragedia para todos.

La situación no escaló y lograron acabar con el pequeño incendio. El contenido de una lata de cerveza perteneciente a Daniel fue lo que ayudó a disipar las llamas y no permitió su detonación dentro del vehículo.