Furia habló de su diagnóstico de leucemia y cómo era su vida antes de Gran Hermano: “Trabajaba 8 horas parada en un shopping”

Furia contó cómo era su vida antes de Gran Hermano: "Trabajaba en un shopping todo el dia parada" (Video: Implacables, El Nueve)

En medio del fenómeno tras salir de Gran Hermano 2023, Furia estuvo como invitada en el ciclo de Susana Roccasalvo. La conductora, quien había dicho que le tenía un poco de miedo, se mostró encantada por la visita de la participante más polémica del reality show a Implacables, quien terminó hablando de su diagnóstico de leucemia nivel 1 y se refirió a cómo era su vida antes de ser parte del programa.

“Soy consciente del fenómeno que se generó, del fandom, y por eso muchos me asocian a la política. Ser popular. Mover masas o ser un gran referente tiene un costo, un precio. Yo voy a ser una referente muy positiva después de salir de la casa porque Juliana es una persona muy estructurada”, aseguró, sobre su alto perfil y todo lo que viene dando que hablar después de ser eliminada de la competencia.

Furia visitó el ciclo de Susana Roccasalvo y contó cómo era su vida antes de entrar a Gran Hermano 2023 (Foto: Implacables, El Nueve)

“No significa que Juliana no discuta o no tenga un altercado con alguien, pero si Juliana los va a poner en su carril donde deben estar. No significa que se me subió la fama a la cabeza, no. Juliana solamente salió a defenderse y a poder trabajar porque yo, lamentablemente, me quedo sin el premio y tengo que empezar a trabajar”, comentó, antes de hablar de su enfermedad y las condiciones que, creía, la habían llevado a su diagnóstico.

“Decías que a una persona se le genera leucemia en tu opinión por cosas que dolieron, que se tragaron y que no se pudieron expresar. En tu opinión, ¿qué creés que pudo haber sido uno de los causantes de tu enfermedad?”, le preguntó Fabiana Araujo.

“Lo hablé con la médica que me ayudó. Yo le pregunté si era porque soy atleta de alto rendimiento y en algún momento me fui de rosca buscando un éxito. Creo que mi sistema nervioso central en algo falló. Yo levantaba 160 kilos de peso muerto midiendo 1.58 y pesando 55 kilos. También trabajaba en un shopping 8 horas parada y después me iba a entrenar 3 horas con la selección argentina de pesas”, detalló la jugadora.

“Yo creo que fue algo físico, pero también de estrés. También falleció mi mamá, mi papá y yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo salvando casas, sacando okupas”, enumeró, sobre todo lo que pasó antes de que decida inscribirse en el programa de Telefe.

Juliana reveló que el cambio en su vida se dio en pocos meses. “Me llama una gran empresa, comienzo a trabajar de visual merchandising y, por último, me llaman de Gran Hermano. Fue reloco, pero yo venía de mucha carga de cosas. Por eso digo que hay que exteriorizar. Hay que ser feliz y no engancharte con ninguna. Por ejemplo, yo si prendo la tele y veo el amarillismo y el pescado podrido no estaría sentada acá riéndome. Estaría con dolor de estómago tomando tres pastillas y tirada en la cama”, señaló.

En la misma entrevista, se refirió a que quiere continuar en los medios, pero que quiere prepararse para llegar a los escenarios. Aprovechó para lanzarle dardos a Catalina, al señalar que tenía que comenzar a hacer prensa por otro lado y no hablando de ella, y aseveró que su sueño es que gane Emmanuel se convierta en el ganador de esta temporada.