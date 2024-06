Marcelo Bonelli denunció el hackeo de su cuenta en redes sociales: “Me robaron Twitter”

Marcelo Bonelli denunció un hackeo (Radio Mitre)

Sorpresa causó al aire en su programa radial Marcelo Bonelli al revelar que se vio obligado a crear una nueva cuenta en X (anteriormente Twitter) tras el hackeo de su perfil original. El incidente le ocasionó una significativa pérdida de casi 400 mil seguidores, lo que le impide el clásico ida y vuelta con quienes lo acompañan en cada una de sus intervenciones tanto televisivas como radiales.

“Me robaron Twitter. Estoy tratando de recuperarlo, pero en la empresa X nadie da señales de vida. Acá levantaron todo -en referencia a las oficinas en la Argentina-. Y si mandas al exterior, no responde nadie”, reveló al visibilizar una situación que según explicó no es de los últimos días, ya que antes de expresarlo ante su audiencia buscó por todas las formas que regrese el perfil virtual a su poder.

El secuestro de su cuenta ocurrió el 27 de mayo por un usuario identificado como “Well3″, aseguró, frustrado, debido a la falta de respuesta por parte de la empresa X para poder volver a tomar el control de su perfil. Incluso relató que, a pesar de sus esfuerzos y de haber presentado una denuncia ante la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia, no consiguió avances significativos.

Luego el periodista consideró varias posibles motivaciones detrás del hackeo de su cuenta: “Hice la denuncia ante la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Puede ser un robo para utilizar la cuenta, un robo de seguidores, para frenar mi capacidad periodística de expresarme”, destacó al hacer un paralelismo con lo que representarían esos números en los medios tradicionales: “Son casi 4 puntos de rating en radio o televisión”, refiriéndose al impacto potencialmente negativo en su alcance y en su actividad periodística.

Así se despidió Marcelo Bonelli tras 19 años al frente de Arriba Argentinos

Por el momento, y ante la imposibilidad de recuperar su cuenta original, Bonelli decidió crear una nueva cuenta en X, con el usuario @bonelliok, para mantener el contacto con su audiencia y continuar ofreciendo información, opiniones y encuestas derivadas de sus programas, mientras igualmente intenta resolver la situación y recuperar la cuenta hackeada.

“Vamos a lanzar una cuenta nueva para volver a la normalidad y para seguir haciendo encuestas. Hace casi un mes que lo tengo bloqueado y no descarto nada de dónde viene este ataque”, cerró al explicar la decisión tomada.

Cabe recordar que hace poco más de un mes el periodista vivió un momento muy emotivo, ya que después de 19 años al aire, se despidió de Arriba Argentinos (El Trece), histórico ciclo que condujo durante casi dos décadas. Antes de que finalizara la emisión, aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras al programa, a sus compañeros de trabajo y a la audiencia que los acompañó día a día. Luego, en una charla con Teleshow, contó cuál será su futuro y las expresiones de cariño que recibió en su salida.

Una histórica imagen de Débora Pérez Volpin con el equipo de Arriba Argentinos, programa que comandaba junto con Marcelo Bonelli

“Es un día muy especial, pensé miles de cosas para decir y no quiero llorar, aunque esté emocionado porque estoy contento”, aclaró el conductor con los ojos vidriosos y la voz entrecortada. “A lo largo de 19 años con Arriba Argentinos, todas las mañanas te levantamos, te informamos y dimos testimonio de todo lo que a vos te pasa. Hicimos periodismo puro”, les dijo a los televidentes.

Más tarde, en diálogo con Teleshow el conductor reveló cómo continuó su despedida fuera del aire. “Todo fue tan emocionante y tan lindo, cálido y con tanto amor como fue en el aire. Nos quedamos sacando fotos, recordando cosas, hablando de lo que viene, del nuevo proyecto. Fue una mañana, tanto al aire como en privado, emocionante y gratificante”, expresó.

También, habló sobre su nuevo desafió al frente de TN Central. “Voy a conducir TN Central que va todos los días de 18 a 20 horas con todo el equipo periodistas, así que mi rol será el de conductor y obviamente tratando de aportar mi activo periodístico, mi poca o mucha sapiencia en la profesión que amo, que practico siete días a la semana, 24 horas porque yo creo que el periodismo es así. Dar testimonio de lo que está viviendo la Argentina y la sociedad argentina todos los días”, compartió.