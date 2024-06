La emoción de Carlos Monti al ser homenajeado en el día de su cumpleaños: “Hoy ha sido muy difícil”

Carlos Monti se emocionó hasta las lágrimas al recibir un homenaje en el día de su cumpleaños (Video/Entrometidos, NET TV)

Lo que normalmente representa un momento de felicidad y alegría, se convirtió en un complejo día en la vida de Carlos Monti. Es que, en plena celebración de su cumpleaños número 67, el periodista tuvo sentimientos encontrados, ya que se trataba del primer festejo que pasaba sin su esposa Silvia Liceaga, quien falleció a finales de 2023. A pesar de la emoción, sus compañeros de trabajo decidieron sorprender al comunicador con un emotivo homenaje en vivo.

Todo sucedió mientras transcurrían los últimos minutos de Entrometidos (NET TV), el conductor le dio pie a su compañera para que presentara un ‘último momento’. “Estamos en el último bloque, Débora tenés un último momento”, destacó Monti. Inmediatamente, Débora D’Amato expresó: “Tengo un último momento y tiene que ver con lo que te queremos, este grupo está muy contento de formar parte de Entrometidos con tu conducción. Hoy es tu cumpleaños, es un día muy especial para vos, lo sabemos”.

Al escuchar las palabras de su colega, el periodista no pudo ocultar su sorpresa. “Así que no vamos a hacer mucho alarde de la cosa, pero queremos decirte que estamos muy orgullosos de ser parte de tu equipo, y no somos los únicos que estamos orgullosos de vos. Así que te invitamos a que nos permitas una pequeña sorpresa que tenemos para vos”, siguió D’Amato.

Silvia Liceaga y Carlos Monti tuvieron tres hijos

Mientras tanto, en la pantalla aparecieron los saludos de diversos familiares de Monti. Al ver a su hijo, el periodista reaccionó sorprendido y se tapó la boca con la mano, intentando contener la emoción. Al cabo de unos segundos, a Monti se le llenaron los ojos de lágrimas. “Ustedes saben que para mí hoy es un día muy especial, no me gusta llorar en cámara, odio eso. Pero ustedes saben que es complicado... Para mí el día de hoy ha sido muy difícil. Tuve sensaciones encontradas. Cuando uno tiene que estar contento por el cumpleaños, resulta que… no quiero llorar”, detalló mientras se secaba con un pañuelo.

Segundos después, la producción le entregó un regalo personal de su familia. El mismo tenía una carta que decía: “Feliz cumple, te amamos Pá. Cata, Margui, Ine, Luli y los pichones”. Tras romper el envoltorio, el periodista mostró un cuadro compuesto por pequeñas fotos de él junto a sus hijos y sus nietos. Luego le cantaron el “Feliz cumpleaños”. “Dale que se nos derriten las velas”, broméo Débora.

Carlos Monti junto a su esposa, Silvia Liceaga

A principios de noviembre de 2023, Silvia Liceaga, esposa del conductor, falleció tras una lucha de siete años contra la leucemia. Durante su tratamiento, Silvia había sido sometida a un trasplante de médula. La mujer estaba casada con el comunicador desde el año 1981, con quien tuvo a sus tres hijos, María Paz, Ignacio y Milagros, periodista de Teleshow, pero siempre había mantenido un perfil muy bajo.

En los meses previos, el cuadro de salud de Liceaga se complicó y permaneció con una internación domiciliaria, siempre rodeada del amor de sus seres queridos. En aquel momento, la ausencia de Monti, tanto en su programa como en Desayuno Americano (América), obligó al periodista a explicar la situación por la que estaba atravesando la familia: “A Silvia le detectaron leucemia en noviembre de 2016 y en marzo le hicieron el trasplante. El problema es que este procedimiento podía tener 3 resultados: que el cuerpo lo acepte, que lo rechace o que tenga algo que se conoce como injerto de huésped, que fue lo que tuvo ella, 40 días después del trasplante. Eso fue lo peor”.

El periodista explicó que su esposa había recibido la médula de uno de sus hermanos, que tenía una coincidencia del 100 %. Sin embargo, luego detalló con tristeza: “El tejido no se reconoció en el cuerpo de Silvia y empezó a atacar a los órganos. Esto puede ser temporal o crónico, en mi mujer se hizo crónico”. Según explicó Carlos, la mujer tomaba 16 pastillas diarias y recibía la atención permanente de un kinesiólogo, una enfermera y un médico clínico.