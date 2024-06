Noche de bodas en Gran Hermano: así serán las ceremonias entre los participantes

Denisse y Bautista será una de la parejas que se casará este miércoles en GH

Gran Hermano se aproxima a su fase final en Telefe y ya comienzan las definiciones. El lunes, por caso, se anunció que Bautista está nominado luego de que sonara el teléfono rojo y él contestara. En las últimas horas, en tanto, se produjo la última prueba del líder en la que todas las posibilidades se reducían a Nicolás, Darío y Emmanuel. Para llegar a la última instancia, los jugadores deberían afrontar una serie de preguntas y luego un memotest gigante. El más joven de los finalistas se quedó con su pase a la final.

Para este jueves y con la intención de mantener atenta a la audiencia en el último tramo, se realizarán al menos dos bodas entre las parejas que se armaron en el reality: una es Denisse y Bautista, y la otra, Florencia y Nicolás.

Las (falsas) ceremonias se realizarán en vivo, con invitados especiales y muchas sorpresas. Una tercera boda se planteó como una humorada pero uno de los candidatos se bajó antes de su realización.

La idea de la producción era lograr que tanto Emmanuel como Darío tambíen contraigan matrimonio, pero uno de ellos se plantó. El estilista originario de Córdoba, expresó su molestia al decir que “le hinchaba soberanamente los huevos tener que casarse con Darío”, haciendo hincapié en los años de espera para obtener el derecho al matrimonio igualitario.

Nicolás y Florencia se casarán esta noche en Gran Hermano

Por su parte Darío, el vendedor de autos de La Plata, se mostró sorprendido por la reacción de su compañero, quien continuó aclarándole que “a mí no me gusta que la gente no sepa de mi lucha”. Sin embargo, su interlocutor comenzó a sospechar que el enfado podría ser una estrategia del programa, alguna “misión” a cumplir por parte del participante.

Fue entonces que Emmanuel se dirigió al confesionario, revisó los hechos ocurridos y comunicó a Gran Hermano que no cambiaría de opinión. Al volver a encontrarse con los demás convivientes se mostró aún molesto y destacó ante todos que “yo ya suspendí todo, no me voy a casar con un tipo grande que además, no me gusta”. Tras ello, Darío se retiró al sillón en el patio a tomar aire y mostrarse solo, para minutos después su compañero sentarse a su lado y proponerle matrimonio, diciendo que había superado “la prueba, la mía, la de mi corazón, la de la representación de la diversidad”.

Darío y Emmanuel también serán parte de esta noche tan especial

A pesar de aceptar la propuesta, Darío expresó su preocupación en el confesionario: “Es una causa sensible, yo con sentido común la abrazo, no es algo a lo que me tenga que someter a una prueba. Puedo pensar que me quiso hacer pisar el palito, es una línea delgada en la que se puede llegar a malinterpretar lo que puedas decir”. Así, finalmente se reconoció que el supuesto enojo de Emmanuel no fue una misión impuesta por Gran Hermano, sino una actuación personal hacia Darío. Otro de los eventos contemplados fue la boda entre Furia y Lisandro, aunque no mantuvieron ninguna relación dentro de la casa.

Los detalles

Por lo tanto, esta noche en las tres bodas habrá presencia de varios exparticipantes del ciclo, como Juli Poggio, La Tora y Nacho Castañares quienes tendrán la responsabilidad de llevar los anillos. La celebración, en tanto, contará con Ariel Ansaldo oficiando las ceremonias, sumando un toque distintivo con su presencia.

El casamiento de Julieta, Marcos y Nacho en la edición anterior de Gran Hermano

Por otro lado, Denisse se distinguirá con un modelo exclusivo de Verónica de la Canal, lo que añade un elemento de glamour y estilo a la ceremonia. Este vestido ya captó la atención anteriormente cuando Sol Pérez lo eligió para su boda, lo que aumenta aún más la expectativa por ver su resurgimiento en este evento.

En la edición anterior, cabe recordar, hubo un casamiento memorable, como el “casamiento trieja” que involucró a Julieta, Marcos Ginocchio y Nacho, que fue uno de los momentos culminantes de esa temporada.