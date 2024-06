El mal momento de Maite Peñoñori en Estados Unidos tras ser demorada por un patrullero

El mal momento de Maite Peñoñori tras ser demorada por un patrullero (Video: IG/@maitepenio)

Maite Peñoñori, la periodista argentina radicada en Miami, compartió en sus redes sociales un incidente en el que fue detenida por la policía de tránsito mientras manejaba con su esposo Martín Pietruszka, quien al parecer pasó una señal de alto, lo que resultó en una multa de 179 dólares. La pareja tomó el episodio con humor, bromeando sobre la situación y decidió compartir la situación en sus redes sociales.

“Parados por primera vez por la policía en Estados Unidos. ¿Viste que te para la policía, te dicen que dejes las manos en el volante, que no digas nada…? Hicimos así, vino el oficial, nos pidió los papeles, la licencia a Martín”, contó en pleno incidente. Al parecer, Martín tenía la intención de estacionar el vehículo, y aunque iba muy despacio, se pasó una señal de alto, lo que alertó al policía que estaba cerca. “Para mí no cometiste ninguna infracción, gordi. Veremos cuánto nos sale esta jodita…”, relató Maite.

En una segunda secuencia, la pareja entró a un bar para conversar sobre la engorrosa situación de la que fueron parte, y terminó con un divertido ida y vuelta entre ambos: “Primera multa en Estados Unidos. ¿Declaraciones? Porque es toda tuya, dice tu nombre… 179 dólares”, anunció la expanelista de LAM. Pietruzka inmediatamente se defendió y lanzó su argumento más fuerte contra su esposa: “No voy a decir que vos me distrajiste…”, a lo que la aludida entre risas le lanzó: “Hacete cargo, no frenaste en el stop, papito… No frenaste cuatro segundos”.

Maite Peñoñori contó su fuerte experiencia en Israel, en medio de la Guerra en Gaza (Foto: Instagram)

Hace unos días Maite Peñoñori viajó a Israel, invitada junto a otros periodistas, para mostrar cómo se vive desde adentro el conflicto con Hamás en plena Guerra en Gaza. La periodista, que se instaló en Miami hace pocos meses y debutará en YouTube compartiendo su cruda experiencia en el país, compartió algunos de los testimonios del horror que pudo obtener y en diálogo con Teleshow se refirió a los fuertes momentos que vivió.

“Todavía estoy procesando y digiriendo todo lo que vi y escuché en estos días. Ahí estuvieron mis ojos y necesito compartirlo con ustedes. Vi la mirada triste pero sin odio de Silvia, que tiene a sus hijos aún secuestrados. Caminé por los restos de casas masacradas por los terroristas donde vi colchones llenos de sangre. Sentí ese miedo que sienten estos pueblos cuando escuché explosiones cerca”, escribió, en su cuenta de Instagram.

Entendí el enojo de Lucy, periodista árabe israelí, que de niña vio como extremistas islámicos prendían fuego a su tío y hoy tiene a su marido en el ejército. Sentí la resiliencia de un pueblo que intenta seguir adelante cuando se acercaban a agradecernos que los miremos cuando el mundo les da la espalda”, aseguró la expanelista de LAM junto a fragmentos de los diálogos con las personas que entrevistó y que viven en carne propia la muerte de sus seres queridos.

En una charla con Teleshow, reflexionó sobre sus días. “Estoy recién aterrizada. Estoy trabajando en una serie de videos para mi canal de Youtube. Hoy saco el primero”, contó la periodista, que se fue a vivir a Estados Unidos con su marido, Martín Pietruszka. “Fue una experiencia muy intensa y enriquecedora. Los dos primeros días fueron los más fuertes porque estuvimos en las zonas más afectadas cerca de la Franja de Gaza, charlando con familiares de secuestrados y sobrevivientes a la masacre del 7 de octubre, en los kibutz y donde fue la fiesta”, señaló, en alusión al Festival Supernova donde fueron asesinados 364 personas en octubre del año pasado.