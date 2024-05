El dramático momento que vivió Maite Peñoñori en pleno viaje a Israel: “Es muy loco lo acostumbrados que están a vivir así”

El drama que vivió Maite Peñoñori en el avión viajando a Israel (Video: Instagram)

La expanelista de LAM, Maite Peñoñori, vivió en las últimas horas un dramático episodio durante su viaje a Israel. La periodista, quien se dirigía al país por motivos de trabajo, se vio afectada por el conflicto en Medio Oriente.

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Peñoñori explicó que su vuelo desde Madrid hacia Tel Aviv se demoró debido a la situación de alerta en el aeropuerto israelí. “Estábamos por despegar de Madrid hacia Tel Aviv y se demoró el vuelo”, relató. Además, informó que se activaron las alarmas en el aeropuerto debido a la presencia de misiles en la zona.

La comunicadora mostró capturas de pantalla de un mapa con zonas marcadas en rojo, proporcionadas por un pasajero israelí, que evidenciaban la situación de alerta. “Hace tres meses que no sonaban en el centro del país”, comentó la comunicadora sobre la gravedad de la situación.

Maite confirmó que su vuelo fue cancelado y reflexionó sobre la percepción de seguridad en Israel. “Es muy loco lo acostumbrados que están a vivir así. En el jardín de infantes ya aprenden a ir a refugios. Y sin embargo te dicen ‘yo en Israel me siento más seguro que en cualquier lado’”, concluyó la periodista, dejando en evidencia la complejidad de la situación en la región.

La periodista mostró el mapa de la zona de Israel en la que sonaron las alarmas (Instagram)

Maite Peñoñori interactúo con sus seguidores

Maite Peñoñori y su odisea rumbo a Israel

Horas después, un poco más tranquila, la periodista volvió a sus redes sociales y explicó: “Buen día, acá estamos bien y vamos a tomar un vuelo desde Barcelona, gracias por todos los mensajes. Nos vamos ahora porque consiguieron un vuelo a Tel Aviv”

Y luego describió las sensaciones que transitó durante las últimas horas y el motivo de este viaje. “La verdad que ayer, de hecho chicos de otros países, de Uruguay, pudieron aterrizar. Aterrizaron justo cuando había terminado de sonar la alarma. Hacía tres meses que no sobaba la alarma en esas zonas… Pero bueno, también es algo muy habitual, yo sé dónde estoy yendo… Y la verdad que la gente que vive en Israel te dice que es algo habitual y a lo que están acostumbrados”, contó la expanelista de Intrusos y LAM.

“Quería que sepan que estoy bien. Ahora vamos a volar de Barcelona a Tel Aviv y va a empezar este viaje donde la idea es, como les decía, hay periodistas de distintas partes del mundo, de Venezuela, de México, de Uruguay, de Chile, o sea, somos muchos, algunos no son periodistas son más creadores de contenido. Hay medios de Argentina también que ya me encontré con algunos y estuvimos compartiendo como esta aventura y va a ser un viaje donde un poco es conocer, en mi caso nunca fui, interesante al que le interesa la cultura, la religión…”, explicó Maite.

El mensaje de Maite Peñoñori después de que le suspendieran un vuelo en Israel (Instagram)

“No soy judía, pero me encanta y me interesa. Me parece siempre enriquecedor viajar y conocer, lo hice en Estambul, en Turquía. Fui también a Tailandia a conocer los templos budistas, me parece que es súper movilizante e interesante. No sé, tiene como esa parte turística del viaje, Jerusalén, obvio. Pero también hay una parte fuerte que tiene que ver con los kibutz y con lo que pasó el 7 de octubre con imágenes y videos que nunca se mostraron porque son muy fuertes y que solo te permiten verlos, y no te dejan grabarlos”, señaló Peñoñori.

Y completó: “Va a ser un viaje donde va a tener un poco de eso, entiendo por supuesto que es un tema delicado. Les pido, mi idea es mostrarles, ver y aprender juntos. Obviamente leí y aprendí este tema y aprendo un montón de otros, pero no soy experta pero también siento que hay mucha desinformación y estar ahí y ver algunas cosas con mis propios ojos me parece interesante. Lo único que sí quiero pedirles es que todo lo que quieran debatir que sea con respeto y que estén abiertos también a ver, conocer y entender. Mi idea es saber cómo vive la gente y cómo siguen adelante con sus vidas en el medio de un país en guerra. Quería que sepan que estoy bien y en un rato voy a Tel Aviv”.