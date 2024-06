Todas las veces que Paul McCartney tocó en Argentina

Paul McCartney regresa a Argentina

Paul McCartney forjó un profundo lazo con Argentina a lo largo de los años, convirtiéndose en una figura emblemática para varias generaciones de fanáticos. Desde su etapa con los Beatles hasta su enorme carrera solista, McCartney encontró en el público argentino una devoción única y sincera. Cada una de sus visitas es recibida con gran expectativa y entusiasmo, reflejando un amor por su música que sigue vigente a través del tiempo.

La admiración de los argentinos por el músico no es solo un eco del fenómeno Beatle, sino un reconocimiento constante a su talento y legado musical. Sus canciones fueron parte de la vida cotidiana del país, resonando en radios, fiestas y corazones. Esta conexión trasciende lo meramente musical, al punto de convertirse en un elemento cultural que acompaña momentos históricos y personales de millones de argentinos.

Las ocasiones en las que Paul McCartney pisó Argentina

Paul McCartney encontró en el público argentino una devoción sincera. Imagen de 2016

1993: The New World Tour

Paul McCartney visitó Argentina los días 10, 11 y 12 de diciembre de 1993, como parte de su gira The New World Tour. Esta visita marcó un hito en la historia de los conciertos internacionales en Buenos Aires, apenas dos años después de la implementación de la ley de convertibilidad que comenzó a posicionar a la ciudad como una nueva plaza para espectáculos de talla mundial. El músico británico llegó al país para presentar su álbum Off The Ground, acompañado de su banda, incluyendo a su esposa Linda McCartney en teclados y voz, Hamish Stuart en bajo y guitarra, Robbie McIntosh en guitarra, Wix Wickens en teclados, y Blair Cunningham en batería.

La recepción para McCartney en Argentina fue extraordinaria, con los medios locales dedicando ediciones especiales y programas a su figura y a la legendaria banda The Beatles. Los conciertos comenzaron con “Drive My Car” y concluyeron con “Hey Jude”, ofreciendo al público una lista de 32 temas, de los cuales la mitad correspondían a la época de The Beatles.

2010: Up & Coming Tour

El artista volvió a pisar tierras argentinas tras una espera de 17 años. El escenario elegido fue el estadio de River Plate, donde el ex-Beatle se presentó con su Up & Coming Tour. El espectáculo comenzó con “Venus and Mars”, un tema de su banda Wings, proseguido por una serie de canciones que hicieron vibrar a la audiencia.

Dicha canción posiblemente fue un tributo a su esposa fallecida, Linda McCartney, quien había muerto 12 años antes. El cierre de los conciertos estuvo a cargo de “The End”, el último tema del disco Abbey Road de The Beatles.

El ex-Beatle regresó a Argentina tras 17 años para el Up & Coming Tour en 2010 (Facebook: Paul McCartney)

Durante los conciertos, McCartney interpretó un total de 37 canciones, de las cuales 22 pertenecían a The Beatles, 11 a Wings, 2 a The Fireman (su proyecto de música electrónica), y apenas 2 a su carrera solista. Sin un disco reciente para promocionar, el ex-Beatle centró su actuación en grandes éxitos que abarcan su carrera musical. Chaos and Creation in the Backyard (2005) y Memory Almost Full (2007) fueron los álbumes solistas más recientes que rescataron su carrera en ese momento.

El grupo que acompañó a McCartney en esta ocasión fue casi completamente nuevo. Entre los músicos, el único que había estado en su primera visita a Buenos Aires fue Wix Wickens. El resto de la banda se completaba con Rusty Anderson en la guitarra, Brian Ray en el bajo y Abe Laboriel Jr. en la batería. Ciro y Los Persas, banda argentina recién formada tras la separación de Los Piojos, tuvo la responsabilidad de abrir los shows, anotándose un importante éxito en su incipiente carrera.

2016: One On One

En mayo de 2016, el icónico miembro de The Beatles tocó y deslumbró al país por tercera vez. Su gira incluyó dos espectáculos en el estadio Único de La Plata el 16 y 17 de mayo, y una presentación en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el 15 de mayo. Durante estos eventos, McCartney mostró un claro esfuerzo por comunicarse con su audiencia en español, fortaleciendo aún más su vínculo con sus fanáticos argentinos.

Uno de los momentos más entrañables del primer show en La Plata ocurrió cuando McCartney decidió invitar a alguien del público al escenario. “Vamos a hacer subir a alguien del público. A veces lo hacemos”, declaró el legendario músico. La afortunada fue Leila Lacase, una niña que sostenía un cartel en el que se leía: “I Want To Play The Bass With You” (Quiero tocar el bajo con vos). Cuando Paul le preguntó si prefería que le firmara su osito, Leila respondió sin titubear: “No, quiero tocar el bajo con vos”. Juntos, interpretaron la canción “Get Back”.

Durante su show en 2016, McCartney invitó a una joven del público a tocar "Get Back"

La lista de canciones de los conciertos fue extensa, compuesta por 39 temas. Los espectáculos comenzaron con “A Hard Day’s Night” y concluyeron con “The End”, misma estructura que se repetía en toda la gira. McCartney no solo interpretó clásicos de The Beatles y Wings, sino que también incluyó rarezas como “In Spite of All the Danger” de The Quarrymen, la banda que eventualmente se transformaría en The Beatles. También incorporó “FourFiveSeconds”, una colaboración que había grabado un año antes con Rihanna y Kanye West.

2019: Egypt Station

Hace 5 años, McCartney tocó en el Campo Argentino de Polo. El concierto se realizó ante 60 mil personas en Buenos Aires en su cuarta visita al país. Interpretó tanto canciones de su último álbum, “Egypt Station”, como clásicos de The Beatles, y su actuación incluyó constantes cambios de instrumentos.

El evento comenzó con la intervención del DJ Chris Holmes, seguido de la cantante argentina Victoria Bernardi. Momentos después, se proyectaron en las pantallas laterales imágenes de Paul McCartney a lo largo de su vida y carrera, desde su juventud hasta su época con The Beatles. La proyección culminó con un diseño industrial lleno de antenas y luces, rematado con el icónico bajo de Paul, para dar paso al tema “A Hard Day’s Night”.

McCartney ha resonado con el público argentino en cada una de sus visitas (Christian Bochichio)

Durante el concierto, McCartney se dirigió varias veces al público en español, destacando sus recuerdos de aprendizaje del idioma en su niñez y dedicando canciones a personas especiales. “Escribí esta canción para mi hermosa esposa Nancy, ella está acá con nosotros esta noche”, dijo antes de interpretar “My Valentine”. El video de fondo mostraba a Natalie Portman usando lenguaje de señas, recibiendo aplausos de los asistentes.

En el cierre, el ex-Beatle expresó su gratitud hacia su equipo y banda, calificándolos como “el mejor equipo del planeta”. Las últimas canciones incluyeron éxitos como “Birthday”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, y “The End”. El espectáculo culminó con fuegos artificiales y papel picado, dejando a los espectadores con una sensación de haber presenciado un evento extraordinario.

Ahora, Paul McCartney regresa a la Argentina como parte de su gira global “Got Back Tour”. Después de cinco años de su última presentación en el país, el legendario cantante y compositor ofrecerá dos conciertos: uno en Buenos Aires -con producción de DF Entertainment y DG Experience- y otro en Córdoba -con una producción de DF Entertainment y En Vivo-.