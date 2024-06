Tras haber anunciado su retiro, el Indio Solari cantó virtualmente en el show de Los Fundamentalistas en La Plata

El emotivo regreso virtual del Indio Solari en el estadio Único de La Plata junto a Los Fundamentalistas

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la reconocida banda integrada por los músicos que acompañaban al Indio Solari, se presentó el sábado a la noche en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. El show fue un despliegue de energía y emotividad, marcado por la conexión entre la banda y el público ricotero.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la proyección en la pantalla gigante de una versión grabada en video de “Nuestro amo juega al esclavo”, interpretada por el Indio Solari. Esta canción, parte del repertorio del álbum “¡Bang! ¡Bang!... Estás liquidado” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, es emblemática para los seguidores de la banda. La frase “violencia es mentir” resonó con fuerza entre el público, convirtiéndose en un himno coreado por miles de voces.

El ambiente en el estadio se intensificó cuando los espectadores comenzaron a cantar al unísono: “Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, votó a Milei...”, una clara muestra de la interacción entre la música y el contexto político actual.

En febrero de 2023, el Indio Solari confirmó su retiro de los escenarios en una entrevista que le dio al conductor radial español Mariskal Romero. En esa ocasión, Solari expresó que ya no se encontraba en su mejor versión y que por ese motivo no consideraba la posibilidad de presentarse en vivo. “El Indio no tiene ganas de hacer directos, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera. No estoy sufriendo ni penando, no extraño el escenario. De vez en cuando, cuando los veo a los chicos, me agarra una cosita, pero no es un drama”, señaló, refiriéndose a sí mismo en tercera persona.

A pesar de su retiro, el Indio continúa creando música, un aspecto que sigue siendo fundamental en su vida. “A mí lo que más me gusta es hacer diez canciones nuevas cuando saco un álbum, para que la cante la gente. Eso sí me costaría tener que dejarlo”, agregó, destacando su pasión por la composición y la creación musical.

La presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata fue un evento cargado de nostalgia y pasión. La banda, compuesta por Walter Sidotti en batería, Semilla Bucciarelli en bajo, Sergio Dawi en saxo, y Gaspar Benegas y Baltasar Comotto en guitarras, ofreció un show memorable que incluyó clásicos de Los Redondos y nuevas interpretaciones. El ida y vuelta con el público fue palpable, y cada canción resonó como un tributo a la figura del Indio Solari y su legado en la música argentina.

El Estadio Único Diego Armando Maradona se llenó de fanáticos de todas las edades, demostrando que la música de Solari y Los Redondos sigue vigente y continúa uniendo a diferentes generaciones. Los cánticos, las banderas y la energía del público crearon una atmósfera única, haciendo de la noche un verdadero festival de rock.

La decisión del Indio Solari de apartarse de los escenarios no ha disminuido su influencia en la música y en sus seguidores. La proyección de su versión de “Nuestro amo juega al esclavo” fue un recordatorio de su presencia constante, incluso desde la distancia. Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado han sabido mantener vivo el espíritu ricotero, llevando adelante el legado del Indio.

El show en La Plata no solo fue una celebración de la música de Los Redondos, sino también un homenaje a la figura del líder de la banda, cuya obra sigue siendo un pilar fundamental del rock argentino. La combinación del grupo en vivo y la proyección del Indio creó una experiencia inolvidable para todos los presentes, consolidando una vez más el impacto duradero de su música en la cultura popular.