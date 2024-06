Jorge Lanata vuelve a la tevé: la competencia con Susana Giménez y a qué políticos imitará

Jorge Lanata dio detalles de sus proyectos y cuándo se estrenará Periodismo Para Todos (PPT) (Video/Ángel responde - Bondi Live)

Periodismo para todos (El Trece), Jorge Lanata se prepara para volver a la pantalla chica con su 14° temporada. Palpitando su vuelta, este miércoles, el periodista y conductor del ciclo que combina humor y política nacional contó los detalles de su regreso en el programa de streaming de Ángel de Brito.

“Empiezo el 21 de julio, el día en que empieza Susana (Giménez)”, le reveló Lanata al equipo de Ángel responde (Bondi Live). “Ah, vas a competir con Susana”, le señaló el presentador, sorprendido. Confiado, el invitado aseguró: “Sí, ya hace dos años que compito con ella. Igual está todo bien, si tengo que perder está todo bien. Para mí es un honor competir con ella”. Además, mencionó que, en paralelo, continúa con sus otros proyectos, entre ellos la radio (Lanata Sin Filtro en Mitre) y su columna en el diario (Clarín). Por otro lado, confirmó que, tras la publicación de Óxido (Sudamericana), no tiene pensado sacar otro libro pronto.

“Es la primera vez que te va a tocar hacer PPT con (Javier) Milei como Presidente, ¿cómo soportará el humor? ¿Cómo soportará las críticas?”, preguntó Ángel, quien se mostró un poco preocupado ante la idea de que el jefe de Estado vea las conocidas parodias del formato televisivo. “Voy a tener dos personajes: a Milei y a (Manuel) Adorni. Estarán en vivo, intervienen conmigo”, le señaló el periodista e ironizó a la hora de comentar que seguro estarán contentos por su propuesta. “Es gente a la que le encanta que hablen de ellos”, continuó.

Con respecto a los cambios en su programa, la periodista Mai Pinister consultó: “Jorge, ¿te estás guardando algo picante para el inicio de PPT? No nos vas a decir, obviamente, ¿pero algo que puede llegar a explotar?”. “Mirá, uno nunca sabe cuándo las cosas pueden explotar, pero tengo a todo el equipo buscando hace un mes y tengo todavía un mes para empezar. La idea es que PPT marque agenda como pasó siempre”, aseguró Lanata.

Jorge Lanata dio a conocer los detallles de su vuelta con PPT (Video: Ángel responde - Bondi Live)

La última edición de PPT tuvo lugar el año pasado y coincidió con las Elecciones presidenciales. Sin embargo, a raíz de los problemas de salud de Lanata, las emisiones fueron interrumpidas; sobre todo luego de que contrajo una infección urinaria bacteriana. Tras recibir el alta, el periodista se reincorporó al programa, donde realizó un editorial muy emocionado.

“Se me perdió un mes”, señaló el conductor ante la cámara. “Estuve un mes en terapia intensiva, dos veces intubado y, realmente de ese mes, es impresionante lo que me pasa, no me acuerdo nada. O mejor dicho, me acuerdo de sueños. En el tiempo de acá afuera, esos sueños significaron un mes, pero en realidad no lo sé. Pueden haber sido minutos o días, mi cuerpo estaba acá, mi cabeza no. Es un mes que no puedo recuperar”, añadió en su monólogo.

Además, en otro momento del programa señaló: “El sábado me dieron el alta y por supuesto el lunes estaba en la radio. Lo primero que se me ocurrió decir fue una barbaridad, dije ‘Garchen lo que puedan’, así de la nada. Perdón, lo que quise decir fue que vivan todo lo que puedan. Vivan todo lo que puedan”.

La salud de Jorge Lanata

Elba Montevecchio, la esposa deJorge Lanata, habló acerca de la salud del periodista (Agarrate Catalina - La Once Diez)

En cuanto a la salud del periodista, su esposa Elba Montevecchio se refirió a ello abiertamente. En diálogo con el equipo de Agarrate Catalina (Radio La Once Diez), la abogada explicó cómo intenta sobrellevar los miedos que acompañan a una persona como el conductor. “Me pasa de despertarme para mirarlo y ver si respira bien”, señaló en esa entrevista a mediados de mayo.

“Muchas veces intento cancelar el miedo, intento que no se haga presente el miedo general. Vivo con miedo. Tengo mucho miedo”, señaló la mujer, quien también cumple el rol de panelista en DDM (América). “Eso se hace carne y todas esas cuestiones las tenés adentro. Cuando de repente, por alguna cuestión, aunque sea una cosa chiquita, te asustás. Le pasa a una madre con los hijos o con mi mamá. Un resfrío de él, yo lo vivo como algo muy grande”, se explayó Elba.

Además, señaló que saber que su pareja se encuentra bien y respira con normalidad es “una descripción perfecta, con mucha empatía y conocimiento de los que se siente.”