Mauro de GH confirmó que comenzó un romance con una periodista y se olvidó de Furia

Chau Furia: Mauro Dalessio confirmó que está saliendo con una periodista: “Nos estamos conociendo”

Desde que Mauro D’Alessio quedó eliminado de la casa de Gran Hermano, se le consultó en más de una oportunidad qué iba a pasar con el vínculo que tenía con Juliana Scaglione ya que si bien vivieron una intensa relación también se supo que el romance no terminó bien entre ellos. Discusiones, gritos y situaciones violentas fueron las que más se expusieron en los últimos días del joven adentro de la casa más famosa del país.

Así que apenas Mauro quedó eliminado del certamen, retomó su vida afuera. En ese contexto, el interrogante fue si él estaría dispuesto a retomar el vínculo sentimental con Furia una vez que el reality termine. La semana pasada, el exjugador grabó un mensaje para algunos de los participantes que se encuentran adentro de la casa. Según reveló él mismo, había dejado unas palabras para Darío, para Virginia y para Furia, pero la producción decidió dar solo un mensaje general.

Cuando le preguntaron qué le había querido decir a Juliana, Mauro fue terminante. “En el video le decía que no me espere afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero bueno, no lo pasaron”, se lamentó después.

Así las cosas, este jueves al aire de A la Barbarossa (programa que conduce Georgina Barbarossa por la pantalla de Telefe) confirmó que ya está saliendo con otra mujer. Se trata de Antonella Ravinale, periodista de C5N.

Antonela, la periodista que tiene un romance con Mauro de Gran Hermano (Instagram)

“Se te vio el fin de semana con una periodista de C5N”, le consultó Pía Shaw, panelista del ciclo a lo que el exparticipante del reality contestó de inmediato y sin dar lugar a las especulaciones: “Es verdad. Se llama Antonella, salimos un par de veces, nos estamos conociendo”, relató dando por terminado su exvínculo sentimental con Furia y dando cuenta de su nueva vida afuera del reality.

“¿Se conocieron por redes o te entrevistó a la salida de la casa?”, insistió la panelista, quien quiso saber todos los detalles, a lo que él contestó: “Nos conocimos por las redes, en un boliche estuvimos pero nos conocemos de las redes”, aclaró. “La empecé a seguir, ella ya me seguía y reaccioné a un par de sus historias. Después fue como cualquier tipo de charla”, concluyó Mauro sobre su inminente romance con la comunicadora de C5N, sin dar más especificaciones al respecto.

En diálogo con Teleshow, Antonella Ravinale habló sobre su incipiente relación con el exparticipante. Si bien argumentó que “no tenía mucho para decir”, no desmintió a Mauro. “Siento que no es relevante dar una información que no tiene trascendencia”, comenzó diciendo. Luego, sostuvo que no es su intención dar a conocer esta noticia. “Yo tampoco tengo un perfil mediático, ni lo quiero tener”, aseguró. Finalmente, la joven se refirió a su romance con D’Alessio. “Está todo bien con él y es un divino, pero me voy a limitar solo a lo que dijo él”, cerró.

Mauro confesó qué otra mujer le atraía en GH

Mauro de Gran Hermano contó qué otra mujer le atraía adentro de la casa además de Furia (Gran Hermano, Telefe)

En una entrevista con Naira Vecchio, Mauro reveló por primera vez su preferencia hacia otra mujer que no fuera Furia adentro de la casa de Gran Hermano. “Me gustaba Florencia”, afirmó el joven. Entonces, explicó que al principio intentó acercarse a ella, pero que inicialmente la participante de 21 años se mostró un poco tímida. Sin embargo, con el paso del tiempo, Flor se soltó y, mientras tanto, el oriundo de Villa Urquiza se vinculó amorosamente con Furia, Regidor hizo lo propio acercándose a otro participante, Nico.

“Yo al principio le dije que me gustaba, le tiré bastante onda, pero al principio estuvo media tímida, después se soltó y después yo me junté con Furia y ella se quedó con Nico. Igual las dos parejas re bien”, explicó Mauro. Con estas declaraciones, Dalessio brindó una visión más íntima de su experiencia dentro del programa, mostrando una faceta más personal y reveladora de su paso por Gran Hermano.