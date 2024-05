Laura Ubfal defendió a Furia de Gran Hermano y Marcela Tauro la cruzó en vivo: “Usa la enfermedad para envalentonarse”

Laura Ubfal defendió a Furia por su pelea en Gran Hermano y se cruzó con sus compañeros de Intrusos (Video: Intrusos, América)

La escandalosa pelea que se desató en Gran Hermano 2023 llevó a que desde la producción se decida sancionar a Furia por su encontronazo con Mauro con una penalidad nunca antes tomada en el reality show. La participante estará en placa de nominados durante toda su permanencia en el programa, pero el agresivo comportamiento fue criticado en Intrusos. Laura Ubfal, sin embargo, tuvo reparos, la defendió y tuvo un picante intercambio con Marcela Tauro.

La periodista sostuvo que toda la pelea entre la participante y el exrugbier era una discusión de novios. “Acabamos de ver cómo lo empuja a Mauro en, lo que dice Laura, que es una pelea de pareja, pero la empujó. Supuestamente en Gran Hermano el límite era el contacto físico”, comentó Flor de la Ve, cuestionándola después de poner las imágenes que vienen dando muchísimo que hablar.

La escandalosa pelea de Furia con Mauro en Gran Hermano 2023 (Foto: GH, Telefe)

Tauro, en ese momento intervino. “Se la perdonaron, vamos a decirlo. Sirve para el reality”, sentenció mientras Karina Iavícoli aseguraba que si la misma situación hubiera sido al revés, el concursante habría sido cancelado.

Laura intervino y no estuvo de acuerdo. “Mirá el tamaño de uno y de otro. No digas ‘¿qué hubiera pasado si era al revés?’ porque no hay comparación. Hablá del contenido, pero físicamente no”, señaló. “A vos porque te cae bien. Si viene alguien alto y te empuja, no te va a gustar a vos aunque sea del doble de tu tamaño. Ella sí empujó e incitó a la violencia”, se despachó Marcela.

Laura Ubfal se peleó con Marcela Tauro en Intrusos para defender a Furia de Gran Hermano 2023 (Foto: Noche al Dente, América)

“Me parece que no viene por ahí la discusión, sí por lo que se habló. Los compañeros no se meten porque es una pelea de pareja. Esto empezó hace cuatro días cuando Mauro empezó a decirle a ella el tema de la edad. Ella dijo ‘yo no soy pedófila’. Acá hay una cosa previa que los que ven Gran Hermano saben qué fue pasando en el día a día y por qué llegaron a eso”, aseguró.

La conductora puntualizó en las actitudes que tomaron el resto de los participantes. “¿Por qué ninguno de los compañeros señaló que Furia lo tocó a Mauro? Ya que es un juego, sería la única forma de sacársela de encima”, preguntó. “No se meten porque prefieren que se expongan. Por eso ‘picantean’, como cuando entró Coty. Furia ya sacó a 18 participantes”, señaló.

Marcela Tauro criticó Gran Hermano 2023 y las actitudes de Furia (Foto: Intrusos, América)

“Con una mano en el corazón, Laura. Entiendo que es un programa de televisión, pero también entiendo que me lo están haciendo mucho en la cara. Anulan las reglas cuando les conviene”, la cruzó Marcela. “Eso lo decide Gran Hermano, yo no tengo nada que ver”, aseveró la panelista de El Debate de Gran Hermano 2023, pero su compañera siguió.

“Te lo digo a vos porque vos venís a defenderla. A mí me gustaba en un momento y ahora es insoportable. Usa la enfermedad para envalentonarse”, continuó, mientras Ubfal se molestaba. “¡No defiendo nada! ¡Estoy hablando!”, lanzó, mientras deslizaban versiones sobre cuál podría ser el futuro de Juliana. “Me atrevería a decir que ya el canal, algo corporativo, estaría pensando en sacársela de encima a Furia porque esto ya excede los límites”, contó Iavícoli.

“Santiago la adora, pero yo ayer sentí como televidente que ella le faltó el respeto”, marcó, mientras que Tauro, en la misma línea, contó qué otro inconveniente existiría con Furia a raíz de todo el escándalo que ocurrió vinculado a su estado de salud. “A mí me llegó que aparentemente los médicos también estarían atentos porque la dejaron estar en la casa, pero recordemos que está enferma”, señaló, sobre el diagnóstico de leucemia nivel uno que recibió la participante hace casi dos semanas.