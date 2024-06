Dos famosos entrarán a Gran Hermano con una misión especial: ¿de quiénes se trata?

Dos famosos ingresarán a Gran Hermano (Video: LAM, América)

Con el reality llegando a la recta final, y tras días marcados por la violencia verbal de algunos participantes, dos famosos ingresarán a la casa de Gran Hermano con una misión especial. Según reveló este miércoles Ángel de Brito en LAM (América), se trata de Pichu Straneo y Nazareno Mottola.

Lejos de otras instancias, en las que las visitas ingresaban temporalmente en un congelados, los actores y humoristas podrán interactuar con los participantes. Para eso, siguiendo su objetivo, las celebridades realizarán sus imitaciones de Emmanuel y Furia, respectivamente. Tal como usualmente hacen en el programa, La Peña de Morfi (Telefe), Pichu y Nazareno buscarán descontracturar el ambiente tras los días de tensión y discusión.

“Entran a la casa dos personas, en dupla. Con una misión, no se quedan, no nominan, no votan, no eliminan, no congelan. Lo que no sé es cuándo entran, porque si entran la semana que viene es turbio. Tendrían que entrar antes de la eliminación del domingo. Entran dos hombres, dos imitadores. Entran Pichu Straneo y Nazareno Móttola a imitar a Furia y a Emma. Me encantan los dos”, comentó Ángel de Brito al frente de su programa.

Pichu Straneo imitará a Emmanuel en Gran Hermano

Luego, el conductor analizó cómo interpretarían los participantes esta información del exterior: “Naza es Furia y Pichu es Emma. Ellos no van a poder creer. Más allá de que es redivertido la idea está muy bien, a mí me gusta, cómo impacta dentro de la casa. Es información. Entran dos que los están imitando afuera. ¿Por qué no entró un imitador del Chino, de Virginia?”.

Después, en un debate con todas las angelitas, de Brito confesó no tener certeza sobre la fecha de ingreso de los humoristas: “Esto tiene que ser el viernes como máximo. No van a entrar los imitadores el lunes y uno de los dos queda eliminado. Pueden entrar el viernes, los personajes los tienen. Hoy hay nominación, mañana. ¿Si no ya saben que no se va Furia?”.

Fue entonces cuando Mónica Farro, una de las panelistas invitadas, resaltó uno de los significados de esta divertida propuesta: “Les están diciendo que son los más importantes de la casa hoy”. En esa misma línea opinó de Brito y afirmó: “Eso sin duda, es desconcertante para todos los pies. inclusive para ellos dos, porque van a pensar que son re grosos y empiezan a cambiar el juego”.

Nazareno Móttola interpretará a Furia (Mario R. Sar)

El feroz cruce entre Emmanuel y Bautista

Con el reality atravesando su última etapa, los participantes de Gran Hermano viven los días con mucha intensidad. Tal es así que el mínimo roce genera un enfrentamiento en la casa. Este fue el caso entre Emmanuel y Bautista. Todo se dio cuando el peluquero se acercó a su compañero a través de la mesada de la cocina y lo increpó a viva voz. “Te quiero decir unas cosas”, arrancó Emma frente a su contrincante. “¿Qué?”, lo desafió Bautista. “Me molesta que me calles, ¡no me calles más!”, exclamó el exaliado de Furia con firmeza. “¿Cuándo te callé yo? Decime una”, siguió el uruguayo, a lo que Emmanuel explicó: “¡Shhh!, me decís: ‘shhh”, y no me gusta”, reaccionó.

El fuerte cruce entre Emmanuel y Bautista en Gran Hermano: "¡No me calles más!" (Telefe)

“Te callo cuando estás hablando arriba de otros”, reconoció y señaló a sus compañeros. “Si vos no respetás el momento de otro te lo digo. No sé si lo respetás”, agregó aunque Vich aseguraba que no era así. “En ese momento si vos hablás es mala educación eso”, continuó sin escuchar la respuesta. “No, no me importa si es mala educación para vos”, contestó Emmanuel remarcando bien la ‘ese’ final y elevando la voz. “Si no te importa es tu tema”, retrucó Bautista. “No me importa, y no-me-calles, porque no me gusta y menos un tipo como vos”, agregó el peluquero. “Bueno”, se alejó Bauti, dándole completamente la espalda, lo cual enfureció aun más a Vich. “No me pinta que me callen, ¿ok?, esto es lo que soy, si a vos te hace ruido, si a vos te hace volumen, no es problema mío”.

“Es una radio, Emma”, intentó apaciguar su compañero. Pero la pelea ya había escalado. “No te digo por la radio, te digo en general, porque ya me lo hiciste antes de ayer, me lo hiciste la semana pasada. Sí, Bauti, estoy ahí en el living y estás: ‘Shhh. Shhh’, lo hiciste varias veces”. “Ok, ¿algo más?”, preguntó desafiante Bautista. Entonces Emmanuel, quien ya se estaba yendo del lugar de la discusión, volvió a darse vuelta. “¡No lo hagas!”, repitió, con el dedo índice levantado. “No lo hagas y no supongas tampoco cosas porque ya sé”, agregó. En ese momento, Bautista volvió a preguntarle: “¿Como por ejemplo?”. Y en ese instante, el peluquero arremetió. “No, por ejemplo no, vos sabés lo que hacés conmigo y vos la tenés clara. Así de corta te lo digo”, exclamó casi gritando.