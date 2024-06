Patricia Sosa y su visión sobre la nueva generación de cantantes: “Prefiero a Tini”

Patricia Sosa y Fer Dente Opina sobre Tini, Maria Becerra y Lali

Patricia Sosa, invitada al ciclo Noche al Dente (América), se refirió a las nuevas generaciones de artistas y cómo el uso de las redes sociales influye en sus carreras. Según destacó durante la entrevista, los jóvenes músicos encuentran en plataformas como Instagram y TikTok importantes herramientas para difundir su trabajo y conectar con el público.

Consultada sobre si se inclinaba por María Becerra o por Tini, no dudó a la hora de responder: “Son absolutamente diferentes, ¿no? Prefiero la temática de Tini”, para luego ahondar en esa respuesta al referirse a los puntos que la llevan a inclinar la balanza hacia ese lado: “Su último disco, la metáfora que usa, la poesía que usa”, en contraposición al movimiento de una parte de la nueva generación que “todo perreo, no me gusta, eso de ‘te la pongo, te la saco’, me hincha”, graficó.

Tini Stoessel una de las preferidas de Patricia Sosa

Sin embargo, no dejó de reconocer que “María Becerra me parece una cantante preciosa”, aunque volvió a deja en claro que “yo la prefiero a Tini, prefiero esa ternura”. Además, al preguntársele cuál de los nuevos exponentes musicales podría sumarse a Las Elegidas, rápidamente nombró a Lali Espósito, quien en una oportunidad anterior ya había tenido la posibilidad de estar con las destacadas intérpretes. “Lali ya estuvo en el Colón y después nos fuimos a España, cantamos en España”, recordó.

También reconoció de la nueva generación a Cazzu y explicó: “Hay un montón de chicas, salió una horda. Y no es que en nuestra época no había, es que en nuestra época no había redes, no se enteraba nadie, ese es el asunto”, aclaró sobre las diferencias existentes, ya que mientras en el pasado, los procesos eran mucho más complejos y lentos, en la actualidad cualquier joven con talento y una conexión a internet puede llegar a un público masivo.

Lali Espósito y Patricia Sosa, juntas en la cena solidaria de Discar

Sin dudas las plataformas digitales cambiaron radicalmente la forma en que los artistas emergentes se promocionan. Antes, por caso, era necesario seguir un camino más tradicional y trabajar arduamente para lograr espacio en los medios masivos de comunicación. En la actualidad, internet y las redes sociales permitieron que haya una facilidad en el acceso a la difusión artística.

Hace algunos meses, en charla con Cecilia Laratro en Splendid, Patricia tambíen se refirió a la nueva movida, de la que destacó: “De los nuevos me gusta Tiago PZK o Wos, aunque no entiendo demasiado me gusta estar fijándome en lo que pasa”, aunque luego volvió a afirmar su postura: “Me parece que Lali va años adelante de todo el mundo, que está adelante de toda su generación. Es una chica tremenda, es tremendo lo que hace, lo que presenta, lo que escribe, me parece muy bueno todo lo que hace”.

En lo que respecta a su presente laboral, Patricia anunció su próxima gira “Mágica” 2024, un recorrido que promete combinar la magia y la música a través de su voz y sus canciones. Las presentaciones incluirán varias ciudades, de las que ya se conocieron las primeras fechas en Tigre, Lomas de Zamora y Córdoba. “¡Preparamos hermosos conciertos! Toda la banda. Temas nuevos y otros que me gustan mucho. ¡Espero con ansias estos encuentros!”, destacó al momento del anuncio.

Cabe recordar que en 2023, realizó destacadas presentaciones en el Teatro Ópera y el Luna Park, donde consiguió mantener el vínculo con su audiencia. Sus conciertos del año pasado fueron elogiados por su calidad vocal y su presencia escénica, características que la consolidaron como una de las artistas más completas del país. Esta nueva gira busca ofrecer una experiencia similar, al combinar elementos visuales y musicales que complementen su actuación en vivo.