Cami Homs rompió el silencio sobre el presente de Rodrigo de Paul y el romance con Rocío Robles

Cami Homs rompió el silencio sobre el presente de Rodrigo de Paul (América)

Los últimos días comenzó a circular un rumor que incluye a Rocío Robles, con pasado en Showmatch y actual periodista de ESPN, quien se habría vinculado sentimentalmente con Alexis Mac Allister durante el festejo de cumpleaños de Rodrigo de Paul, celebrado el pasado viernes en Puerto Madero.

Fue entonces que en medio de estas versiones quien también se refirió al tema fue Cami Homs, ex de De Paul y madre de sus dos hijos. Al ser consultada por el notero sobre el posible romance ella destacó: " Me parece genial. Es una bomba ella, así que los felicito. Lo felicito más a él que a ella”, aunque prefirió dejar las coas allí y no sumar más comentarios sobre las cuestiones del corazón de su ex.

“Creo que hacen linda pareja, pero no voy a hablar de esto, chicos, es cualquiera”, sumó, a la vez que dejó en claro: “No le voy a elegir la pareja a mi ex, imaginate. Que sea lo que él quiera. Nada más”. Para dar por terminado el tema y ya incluyendo a los hijos en la conversación, afirmó: ““Mientras le haga bien a él, todo genial. Calculo que si le hace bien a él, a mis hijos también le hará bien”, para finalizar y dejar en claro: “Mientras quiera a mis hijos, todo bien”.

Rocío Robles cuando era bailarina de Showmatch

Quien habló también fue la propia Rocío Robles, que aseguró: “Es verdad que estuve hablando con todos, que bailé con todos. Pero de hecho con Mac Allister, nada. Fue con el que menos compartí, porque él se fue más temprano. Al otro día tenía que ir a un casamiento con su pareja, a las 3 de la tarde”, precisó ante la pregunta de Santiago Sposato de LAM, sin dudar sobre sus declaraciones. Sin embargo, la repregunta apuntó a otro de los futbolistas, justamente el agasajado.

“¿Qué te pasa cuando dicen que en realidad te fuiste con De Paul?”, le planteó el cronista, haciéndose eco de un mensaje que recibió De Brito de parte de un supuesto agente de prensa de Mac Allister quien desmintió el vínculo con Robles pero que, por otra parte, aseguraba que ella se había ido de la fiesta con De Paul. “Qué sé yo... Me preguntan, yo digo algo y no me creen. Yo estoy tranquila porque sé lo que hice, él (por Mac Allister) sabe lo que hizo. Se fue temprano a estar con la novia. Y De Paul entiendo que está soltero, yo también estoy soltera, pero de todas maneras no me gustan que me vinculen con alguien que no. Porque no, ¿para qué? Desde que me fui de Showmatch bajé el perfil, cosa que me costó mucho financieramente hablando pero me devolvió un poco de paz, que no me banqué la situación, cuando estaba ahí no me banqué el momento, esa es la verdad”, dijo.

Rocio Robles posando para una producción fotográfica Playboy

“Hay gente que lleva bien este tema de los medios y a mí no me dio, no me dio como pensé que me iba a dar. Me alejé un poco, me fui a México, ahora volví y no estaba preparada para esto. He compartido en varios lados con varios de ellos. Entonces me llamó la atención. Había más gente, había más gente que estaba soltera. Yo nunca hablo ni cuento nada, pero me llama la atención”, agregó.

“¿Sabés qué me incomoda? Esto. Porque la gente de ESPN no tiene nada que ver con este mundo. Y me dan la oportunidad, es mi primer trabajo... Desde que estudié periodismo deportivo nunca ejercí. Después me fui a hacer la carrera de actuación, porque mi vida es así, va para donde fluye. Y ahora me dan esta oportunidad y no sé si les cae bien, o les cae mal. Espero que no les caiga mal. Pero no tengo nada interesante para contar”, sentenció al dar por finalizada la cuestión.