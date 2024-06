Un cambio de vida y una premonición el día de su cumpleaños: los caminos que unieron a Eva Bargiela con Gianluca Simeone

Eva Bargiela y Gianluca Simeone, juntos (Instagram)

Eva Bargiela terminó el 2023 con la esperanza de un cambio profundo en su vida. Después de unos meses duros en los que transitó la separación de su exesposo, Facundo Moyano, llegó al día de su cumpleaños, el 22 de diciembre, con la mirada puesta en el futuro. Sin muchas ganas de celebrar, según ella misma contó en sus redes sociales, sus amigas le organizaron un festejo para que pudiera divertirse y pedir sus tres deseos con nuevos aires.

Pero la vida le tenía preparada una sorpresa que ella ni siquiera imaginaba. Esa misma noche, en un boliche al que fue a bailar con su grupo, conoció a Gianluca Simeone, su nuevo amor con el que apuesta a un renovado comienzo sentimental. Sin embargo, todo comenzó un rato antes de ese inesperado encuentro. Es que, durante la celebración con sus seres queridos, Eva se entregó a un “Tarot Party”, que le regalaron sus amigas. Convocaron a una tarotista profesional que les leyó las cartas a cada uno de los invitados.

En una de las imágenes que la modelo compartió, pudieron verse las manos de la especialista sobre un paño con líneas astrológicas y en plena práctica esotérica. Un rato después, aunque sin revelar las predicciones, Eva sopló las velitas frente a una torta redonda con un fondant negro que decía: “Witches don´t age” (Las brujas no envejecen).

Al día siguiente, en una publicación con varias fotos del evento, y ya con la convicción de que el año que iniciaba tendría seguramente varios destellos de felicidad, repasó lo vivido: “Tarot Party. Pidiendo deseos concentrada para que se cumplan. Un cumpleaños inesperado porque no tenía muchas ganas de festejar. Pero Inés Jiménez me dijo: ‘Vos festejás sí o sí' y se puso en contacto con las chicas que me organizaron un cumple increíble. Real, no me ocupé de nada. Dicen que las cosas que no se planean siempre son las mejores, ¿no? Y creo que de eso se trata mi nuevo año, aprender a dejar que la vida me sorprenda”.

El 22 de diciembre pasado, Eva Bargiela cumplió 31 años. Esa misma noche conoció a Gianluca Simeone (@evabargiela)

Una semana después, para fin de año, Eva volvió a intencionar sus deseos para este 2024. Desde Punta del Este, donde pasó las Fiestas rodeada de sus afectos más cercanos, la modelo escribió en su feed de Instagram. “Que el mar se lleve lo que se tenga que ir, que llegue y se quede lo que es para mí. Brindo por los nuevos comienzos y un gran 2024 para todos. Salud. Trabajo. Familia. Amor. Amigos”, escribió junto a varias instantáneas con sus amigas y un clip de la espuma del mar acercándose a la orilla y bañando sus pies.

Casi seis meses más tarde, cuando comenzaron a circular rumores de romance entre Eva y Gianluca, fue la misma modelo quien rompió el silencio en LAM (América). En ese momento, la exazafata de Guido Kaczka había dicho: “Nos estamos conociendo, y es eso, nada más. Nos conocimos en un boliche el día de mi cumpleaños, el 22 de diciembre, y pegamos muy buena onda”, admitió el pasado 30 de mayo.

“Él vive afuera, así que dejamos de estar en contacto y volvimos a pegar buena onda charlando. Yo estoy como viviendo el hoy”, siguió.

Tarot Party: la fiesta temática de cumpleaños de Eva Bargiela

Cabe destacar que Gianluca es el hijo del medio del exfutbolista Diego Simeone y Carolina Baldini. Tiene 25 años y como sus hermanos Giovanni y Giuliano, también juega al fútbol de manera profesional, siguiendo los pasos de su papá.

Después de hacer inferiores en River, pasó por Gimnasia y Esgrima La Plata, donde debutó en Primera. Luego se instaló en España. Allí, realizó su carrera en equipos del ascenso y, actualmente, se desempeña en el Tudelano, de la ciudad de Navarra.

Aunque todavía es demasiado pronto para augurar un futuro juntos, habrá qué ver cómo continúa la historia de amor y si las premoniciones del tarot se cumplen al pie de la letra...

"Las brujas no envejecen" decía la torta de cumpleaños de Eva

