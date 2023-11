Eva Bargiela reveló si podría haber reconciliación con Facundo Moyano

Eva Bargiela enfrentó los rumores de reconciliación con Facundo Moyano

Hace dos meses Facundo Moyano confirmó públicamente durante una entrevista en el programa Verdad/Consecuencia (TN) su separación de Eva Bargiela, con quien se casó en el 2021. A pesar de sus declaraciones en la nota donde afirmó: “Estamos separados y no voy a hablar del tema porque no me corresponde, nada para agregar”, la modelo y el político fueron vistos en un restaurante en Puerto Madero y se instaló el rumor de una posible reconciliación de la pareja.

En ese sentido, este viernes, Eva fue consultada por LAM sobre su relación con Moyano y si estaban más cerca de una vuelta que del divorcio. Y Bargiela aclaró la situación. “Estoy sola, estoy muy bien, estoy tranquila. No me reconcilié”, comenzó diciendo la modelo en diálogo con el cronista del programa que conduce Ángel de Brito (América, lunes a viernes a las 20). Y agregó: “Esa cena fue una charla que la verdad nos debíamos”.

“Nosotros nos casamos, decidimos compartir la vida, y si decidimos efectivamente avanzar con el divorcio y todo eso, me parece que es bueno hacerlo como personas civilizadas y sin odiarse. Entonces dijimos: ‘bueno, vamos a comer y charlar. Nos debemos unas charlas’”, explicó Eva explicando que buscan cordialidad más allá de que estén o no juntos.

Aunque a pesar de sus declaraciones, Maite Peñoñori que es una de las panelistas del ciclo, contradijo la versión oficial de la modelo y le preguntó por una información que le llegó la cual afirma que la habían visto a Bargiela junto al político en más de una oportunidad y que estarían buscando la reconciliación y no el divorcio.

“Hubo colegas que los engancharon saliendo del departamento”, le comentó la periodista. A lo que Bargiela contestó: “¿Sí? No me enteré. Sabés que trato de no ver muchos medios ni lo que se dice”. En tanto, Maite fue por más: “¡Pero eras vos...Estabas vos ahí, Eva. Eran los dos”.

El reencuentro entre Eva Bargiela y Facundo Moyano tras la separación

Facundo Moyano y Eva Bargiela juntos tras su separacion: la palabra de ambos

El pasado jueves 9 de noviembre por la noche el exmatrimonio se encontró en un restaurante y allí había una cámara de Socios del espectáculo (El Trece) que consiguió la palabra de los protagonistas. “Nos debíamos una charla y vinimos a comer, nada más. Está todo bien. Nos debíamos una charla y vinimos a charlar acá”, comenzó diciendo Eva en diálogo con el cronista del programa. Más allá de sus palabras, la actitud corporal de ambos y la buena onda que fluía con naturalidad invitaban a pensar en una posible reconciliación.

Solicitado por el periodista, Moyano aclaró con picardía: “Quedamos adentro que la que hablaba era ella. Yo no puedo decir nada”. A lo que Eva sumó: “Yo le dije: ‘Vos no hables, hablo yo’. Hablo yo porque cuando habla este siempre la caga”.

“Estábamos hablando de temas personales y bueno, son nuestros. Hablamos del divorcio”, agregó Facundo, quien finalmente hizo algunas declaraciones. “Ay no les creo. Huelo más a reconciliación, ¿estoy errado?”, indagó el periodista. “Lamentablemente, cuando estás en la boca del lobo todos opinan”, sostuvo Moyano. “Y por ahí esa fue una de las mayores diferencias, más allá de todas las cuestiones. No sé si ella está de acuerdo. Cuando estás en la boca del lobo todos opinan y ese es el tema”, continuó el dirigente.

“Yo no le doy bola cuando los demás opinan. La verdad se fijan en lo que hacés en las redes sociales, y para un mundo se ve que eso es importante. Para mí, la verdad que no. Siempre buscan que uno quede como el malo... Y yo quiero decir que es ella, ella es la mala”, sumó entre risas. A lo que Bargiela concluyó mirando a cámara: “Sí, soy la mala de la película”.