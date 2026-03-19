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Una mujer murió al estrellarse un teleférico en los Alpes suizos: “La cabina volcó varias veces”

La góndola del Titlis Express se desprendió y cayó por la ladera nevada de Engelberg en medio de ráfagas de hasta 130 km/h. La víctima era la única ocupante

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El momento de la caída mortal de un teleférico en los Alpes suizos

Una mujer de 61 años murió este miércoles tras desplomarse la cabina de teleférico en la que viajaba en la estación de esquí de Engelberg, en el centro de Suiza, en medio de fuertes vientos que alcanzaron los 130 km/h en zonas expuestas.

El accidente ocurrió poco después de las 11 de la mañana hora local en el teleférico Titlis Express, que une Engelberg con la estación de Stand. Según informó la policía cantonal de Nidwalden, la cabina se precipitó luego de pasar la estación intermedia de Trübsee y cayó rodando por la ladera nevada de la montaña.

La cabina accidentada del Titlis
La cabina accidentada del Titlis Express, volcada en la nieve de Engelberg. Una mujer de 61 años murió al precipitarse la góndola por la ladera en medio de ráfagas de hasta 130 km/h. (Polizei Nidwalden vía REUTERS)

“Poco después de las 11 recibimos el reporte del accidente de una góndola en la zona de Trübsee. En el lugar, el panorama era el siguiente: en el teleférico Titlis Express, en dirección a Stand, una góndola se estrelló poco después de la estación intermedia de Trübsee, en la zona de Schlechtismatt. Allí, la góndola volcó varias veces”, explicó el portavoz policial Senad Sakic ante los medios.

Un muerto al desplomarse una cabina de teleférico en Suiza: "La góndola volcó varias veces"

Las imágenes captadas por lectores del medio suizo Blick y difundidas en redes sociales muestran la cabina descendiendo a gran velocidad por la pendiente y girando repetidamente antes de detenerse.

La cabina volcada en la
La cabina volcada en la nieve de Engelberg tras el accidente que mató a una mujer de 61 años. Las autoridades investigan si los vientos de hasta 130 km/h fueron la causa. (Polizei Nidwalden vía REUTERS)

En otro video se ve a personas corriendo hacia el lugar del accidente mientras los equipos de rescate intentan reanimar a la víctima. Un testigo declaró al medio helvético: “Intentaron reanimar a alguien durante al menos 30 minutos”. El propio testigo aseguró haber viajado en esa misma góndola apenas 20 minutos antes del accidente.

Esquiadores corren hacia el teleférico tras la caída que dejó una mujer muerta

La mujer que viajaba en la góndola era oriunda de la región y era la única ocupante de la cabina en el momento del accidente. Sakic confirmó que “la persona sufrió heridas fatales”, aunque precisó que la causa exacta de la muerte estaba siendo determinada por los especialistas de la policía cantonal en conjunto con la fiscalía de Nidwalden.

El accidente se produjo en un contexto de condiciones meteorológicas extremas. Según datos de MeteoSwiss, la región registró ráfagas que superaron los 80 km/h y llegaron hasta 130 km/h en los puntos más expuestos. Un testigo lo describió así: “Hacía mucho viento. De repente, hubo una sacudida y el cable se movió”. Momentos después, la cabina se precipitó.

Entre los testigos del accidente había varios escolares que participaban en un campamento de esquí. Beren Akkaya, de 14 años, oriunda de Goldach, en el cantón de San Gallen, contó a Blick: “Me quedé muy impactada. Después, nos daba miedo bajar en la telecabina”.

Por la tarde, el director general del teleférico de Titlis, Norbert Patt, compareció ante la prensa y afirmó que el sistema “se encontraba en perfectas condiciones técnicas” tras su último mantenimiento, realizado en septiembre. “Para nosotros es fundamental que el incidente se investigue al detalle. Proporcionaremos todos los datos sin omisiones”, dijo, aunque admitió que aún no está claro si un fallo técnico pudo haber contribuido al siniestro. “Es un suceso extraordinario. Las telecabinas no deberían sufrir accidentes”, agregó.

Tras el accidente, el teleférico Xpress Trübsee-Stand fue cerrado de inmediato y, en algún momento de la tarde, la mayoría de los teleféricos de la zona de Titlis permanecieron fuera de servicio. Los pasajeros que quedaron atrapados en las cabinas fueron evacuados en una telecabina de mayor tamaño. La operación de rescate concluyó alrededor de las 16:00 horas locales.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan a cargo de la policía cantonal de Nidwalden y la fiscalía local.

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