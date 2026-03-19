Se baten más de 400 récords en medio de una ola de calor histórica que afecta a más de 40 millones de personas en EEUU

La ola de calor de marzo de 2026 en el oeste de Estados Unidos superó 400 récords de temperatura y afectó a más de 40 millones de personas. (Archivo)

Una ola de calor batió más de 400 récords de temperatura en el oeste de Estados Unidos durante marzo de 2026, afectando a más de 40 millones de personas y provocando un acelerado derretimiento de nieve en zonas clave para el suministro de agua. Las autoridades meteorológicas han advertido que el evento, impulsado por un domo de alta presión, podría extenderse y agravar la escasez hídrica en los próximos meses, según informó el National Weather Service (NWS), el servicio meteorológico de Estados Unidos.

De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la agencia científica nacional, las temperaturas máximas diarias en ciudades como Phoenix, Palm Springs y Las Vegas superaron ampliamente los valores históricos para marzo, registrando hasta 35 °F (19 °C) por encima del promedio. El fenómeno llevó a la emisión de alertas de calor extremo que abarcaron desde la costa del Pacífico hasta las Grandes Llanuras, según el blog especializado en meteorología Weather West y el medio ambiental estadounidense Inside Climate News.

El oeste de Estados Unidos depende del snowpack como fuente de agua para los meses secos. La NOAA reportó que, tras el invierno más cálido desde que existen registros, los niveles de nieve estaban muy por debajo de lo habitual antes del inicio de la ola de calor. El rápido aumento de las temperaturas intensificó la pérdida de nieve y elevó la preocupación por el suministro hídrico y la temporada de incendios forestales, de acuerdo con el NWS.

Récords de temperatura en la ola de calor

La NOAA y el NWS confirmaron que entre 11 y 19 de marzo se superaron más de 400 récords de temperatura máxima en el oeste del país. Según Weather West, ciudades como Phoenix registraron 39 °C (102 °F) el 18 de marzo, el valor más temprano de tres cifras en la historia para la ciudad. Palm Springs alcanzó 42 °C (108 °F), igualando el récord nacional para marzo establecido en Texas.

En el Valle de Coachella, la localidad de Thermal llegó a 41,7 °C (107 °F), empatando la marca más alta de California en marzo, según la NOAA. Las Vegas se acercó a los 37,8 °C (100 °F) por primera vez en marzo, superando el récord anterior de 33,9 °C (93 °F) que databa de 1879, según la oficina regional del NWS.

El National Weather Service señaló: “Varias localidades rompieron tanto sus récords diarios como los mensuales, en algunos casos durante varios días consecutivos”. Más de 40 millones de personas estuvieron bajo advertencias de calor extremo durante la semana, de acuerdo con Inside Climate News.

Ciudades como Phoenix, Palm Springs y Las Vegas registraron máximas históricas de hasta 42 °C durante la ola de calor, según la NOAA. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Importancia del snowpack y sus efectos

El snowpack funciona como un “reservorio natural” de agua, liberando el recurso de manera gradual durante los meses de primavera y verano. De acuerdo con la NOAA, el invierno 2025-2026 fue el más cálido registrado en la región, dejando los niveles de nieve un 60% por debajo de lo habitual en algunas cuencas clave.

La NOAA detalló que el derretimiento anticipado por la ola de calor “equivale a retirar fondos de la cuenta de agua de la región varios meses antes de lo habitual”. Esto implica una reducción en el caudal de los ríos y embalses, afectando la disponibilidad de agua para uso agrícola y urbano durante el verano.

El NWS y Weather West destacaron que este fenómeno está agotando los recursos hídricos naturales antes del inicio del periodo seco. El informe de la NOAA advirtió que la reducción acelerada del snowpack compromete la capacidad de los sistemas acuíferos y eleva el riesgo de sequía en los meses siguientes.

Regiones y sectores más afectados

La ola de calor impactó principalmente a California, Arizona y Nevada, donde se concentran más de 40 millones de habitantes. Ciudades costeras como Los ángeles y San Francisco también experimentaron temperaturas atípicas para marzo, según el NWS.

En el sector agrícola, el Servicio de Extensión de la Universidad de California alertó sobre el riesgo de estrés hídrico en cultivos, mientras que las autoridades locales recomendaron ajustar los planes de riego ante la disminución del recurso. Las actividades al aire libre, incluidas las playas de California, recibieron advertencias por el contraste entre el calor ambiental y la baja temperatura del agua, según el Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco.

El impacto sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento también fue señalado por la NOAA como uno de los desafíos para los próximos meses.

El rápido derretimiento del snowpack compromete el suministro de agua en regiones clave y aumenta el riesgo de sequía para los meses siguientes. (REUTERS/Jeenah Moon)

Medidas de respuesta institucional

El NWS emitió advertencias de calor extremo para más de 40 millones de personas, vigentes hasta el domingo 22 de marzo. Las autoridades de salud pública y manejo de emergencias recomendaron evitar la exposición solar, hidratarse adecuadamente y prestar atención a grupos vulnerables.

La NOAA indicó que se monitorea el estado de los embalses y acuíferos para prever posibles restricciones en el suministro. Las agencias estatales han iniciado campañas de prevención para el uso responsable del agua y la protección ante incendios forestales.

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Los ángeles difundió información sobre centros de enfriamiento y recursos para la población vulnerable. De acuerdo con la NOAA: “Garantizar el suministro de agua potable y la protección de la infraestructura” es esencial mientras persistan las condiciones cálidas.

Incendios forestales: nuevos riesgos

El deshielo anticipado y la escasez de nieve incrementan el riesgo de incendios forestales. Según la NOAA, la vegetación de zonas de montaña comenzará a secarse antes de lo habitual, extendiendo la ventana de riesgo entre cuatro y seis semanas.

El NWS indicó que el aumento de las temperaturas incrementa la evaporación y reduce la humedad del suelo, situación que facilita la propagación de incendios. Las autoridades estatales y locales han reforzado los recursos para combatir posibles focos de fuego desde la primavera.

Las previsiones del Centro de Predicción Climática de la NOAA anticipan que las temperaturas superiores al promedio persistirán al menos hasta el inicio de abril, afectando la gestión de recursos hídricos y energéticos en la región.

La NOAA advirtió que los niveles de nieve de 2026 estuvieron un 60% por debajo de lo habitual debido al invierno más cálido desde que existen registros. (REUTERS/Adrees Latif)

Antecedentes recientes y diferencias

La ola de calor de marzo de 2026 se caracteriza por su extensión, intensidad y duración. Según la NOAA, el número de récords superados y la magnitud de los desvíos respecto a los promedios históricos no tiene precedentes en los registros climáticos para marzo.

Weather West y Inside Climate News coinciden en que la frecuencia e intensidad de episodios extremos ha aumentado en la última década. El informe de la NOAA subrayó que el invierno 2025-2026 fue el más cálido en la región, lo que facilitó este episodio de ola de calor.

Perspectivas para afectados

Según la NOAA, en las próximas semanas se dará prioridad a la vigilancia del estado de los embalses y la disponibilidad de agua en las principales cuencas. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de salud y seguridad.

El sector agrícola y las empresas de servicios básicos ajustan sus estrategias para reducir el impacto de la sequía y el calor. Las campañas de información y prevención continuarán mientras se monitorea la evolución climática y se preparan respuestas ante posibles emergencias.