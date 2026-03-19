Estados Unidos

Se baten más de 400 récords en medio de una ola de calor histórica que afecta a más de 40 millones de personas en EEUU

Las temperaturas extremas aceleraron el deshielo en zonas montañosas clave, reduciendo reservas naturales y elevando el riesgo de escasez hídrica

Guardar
La ola de calor de
La ola de calor de marzo de 2026 en el oeste de Estados Unidos superó 400 récords de temperatura y afectó a más de 40 millones de personas. (Archivo)

Una ola de calor batió más de 400 récords de temperatura en el oeste de Estados Unidos durante marzo de 2026, afectando a más de 40 millones de personas y provocando un acelerado derretimiento de nieve en zonas clave para el suministro de agua. Las autoridades meteorológicas han advertido que el evento, impulsado por un domo de alta presión, podría extenderse y agravar la escasez hídrica en los próximos meses, según informó el National Weather Service (NWS), el servicio meteorológico de Estados Unidos.

De acuerdo con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la agencia científica nacional, las temperaturas máximas diarias en ciudades como Phoenix, Palm Springs y Las Vegas superaron ampliamente los valores históricos para marzo, registrando hasta 35 °F (19 °C) por encima del promedio. El fenómeno llevó a la emisión de alertas de calor extremo que abarcaron desde la costa del Pacífico hasta las Grandes Llanuras, según el blog especializado en meteorología Weather West y el medio ambiental estadounidense Inside Climate News.

El oeste de Estados Unidos depende del snowpack como fuente de agua para los meses secos. La NOAA reportó que, tras el invierno más cálido desde que existen registros, los niveles de nieve estaban muy por debajo de lo habitual antes del inicio de la ola de calor. El rápido aumento de las temperaturas intensificó la pérdida de nieve y elevó la preocupación por el suministro hídrico y la temporada de incendios forestales, de acuerdo con el NWS.

Récords de temperatura en la ola de calor

La NOAA y el NWS confirmaron que entre 11 y 19 de marzo se superaron más de 400 récords de temperatura máxima en el oeste del país. Según Weather West, ciudades como Phoenix registraron 39 °C (102 °F) el 18 de marzo, el valor más temprano de tres cifras en la historia para la ciudad. Palm Springs alcanzó 42 °C (108 °F), igualando el récord nacional para marzo establecido en Texas.

En el Valle de Coachella, la localidad de Thermal llegó a 41,7 °C (107 °F), empatando la marca más alta de California en marzo, según la NOAA. Las Vegas se acercó a los 37,8 °C (100 °F) por primera vez en marzo, superando el récord anterior de 33,9 °C (93 °F) que databa de 1879, según la oficina regional del NWS.

El National Weather Service señaló: “Varias localidades rompieron tanto sus récords diarios como los mensuales, en algunos casos durante varios días consecutivos”. Más de 40 millones de personas estuvieron bajo advertencias de calor extremo durante la semana, de acuerdo con Inside Climate News.

Ciudades como Phoenix, Palm Springs
Ciudades como Phoenix, Palm Springs y Las Vegas registraron máximas históricas de hasta 42 °C durante la ola de calor, según la NOAA. (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Importancia del snowpack y sus efectos

El snowpack funciona como un “reservorio natural” de agua, liberando el recurso de manera gradual durante los meses de primavera y verano. De acuerdo con la NOAA, el invierno 2025-2026 fue el más cálido registrado en la región, dejando los niveles de nieve un 60% por debajo de lo habitual en algunas cuencas clave.

La NOAA detalló que el derretimiento anticipado por la ola de calor “equivale a retirar fondos de la cuenta de agua de la región varios meses antes de lo habitual”. Esto implica una reducción en el caudal de los ríos y embalses, afectando la disponibilidad de agua para uso agrícola y urbano durante el verano.

El NWS y Weather West destacaron que este fenómeno está agotando los recursos hídricos naturales antes del inicio del periodo seco. El informe de la NOAA advirtió que la reducción acelerada del snowpack compromete la capacidad de los sistemas acuíferos y eleva el riesgo de sequía en los meses siguientes.

Regiones y sectores más afectados

La ola de calor impactó principalmente a California, Arizona y Nevada, donde se concentran más de 40 millones de habitantes. Ciudades costeras como Los ángeles y San Francisco también experimentaron temperaturas atípicas para marzo, según el NWS.

En el sector agrícola, el Servicio de Extensión de la Universidad de California alertó sobre el riesgo de estrés hídrico en cultivos, mientras que las autoridades locales recomendaron ajustar los planes de riego ante la disminución del recurso. Las actividades al aire libre, incluidas las playas de California, recibieron advertencias por el contraste entre el calor ambiental y la baja temperatura del agua, según el Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco.

El impacto sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento también fue señalado por la NOAA como uno de los desafíos para los próximos meses.

El rápido derretimiento del snowpack
El rápido derretimiento del snowpack compromete el suministro de agua en regiones clave y aumenta el riesgo de sequía para los meses siguientes. (REUTERS/Jeenah Moon)

Medidas de respuesta institucional

El NWS emitió advertencias de calor extremo para más de 40 millones de personas, vigentes hasta el domingo 22 de marzo. Las autoridades de salud pública y manejo de emergencias recomendaron evitar la exposición solar, hidratarse adecuadamente y prestar atención a grupos vulnerables.

La NOAA indicó que se monitorea el estado de los embalses y acuíferos para prever posibles restricciones en el suministro. Las agencias estatales han iniciado campañas de prevención para el uso responsable del agua y la protección ante incendios forestales.

El Departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Los ángeles difundió información sobre centros de enfriamiento y recursos para la población vulnerable. De acuerdo con la NOAA: “Garantizar el suministro de agua potable y la protección de la infraestructura” es esencial mientras persistan las condiciones cálidas.

Incendios forestales: nuevos riesgos

El deshielo anticipado y la escasez de nieve incrementan el riesgo de incendios forestales. Según la NOAA, la vegetación de zonas de montaña comenzará a secarse antes de lo habitual, extendiendo la ventana de riesgo entre cuatro y seis semanas.

El NWS indicó que el aumento de las temperaturas incrementa la evaporación y reduce la humedad del suelo, situación que facilita la propagación de incendios. Las autoridades estatales y locales han reforzado los recursos para combatir posibles focos de fuego desde la primavera.

Las previsiones del Centro de Predicción Climática de la NOAA anticipan que las temperaturas superiores al promedio persistirán al menos hasta el inicio de abril, afectando la gestión de recursos hídricos y energéticos en la región.

La NOAA advirtió que los
La NOAA advirtió que los niveles de nieve de 2026 estuvieron un 60% por debajo de lo habitual debido al invierno más cálido desde que existen registros. (REUTERS/Adrees Latif)

Antecedentes recientes y diferencias

La ola de calor de marzo de 2026 se caracteriza por su extensión, intensidad y duración. Según la NOAA, el número de récords superados y la magnitud de los desvíos respecto a los promedios históricos no tiene precedentes en los registros climáticos para marzo.

Weather West y Inside Climate News coinciden en que la frecuencia e intensidad de episodios extremos ha aumentado en la última década. El informe de la NOAA subrayó que el invierno 2025-2026 fue el más cálido en la región, lo que facilitó este episodio de ola de calor.

Perspectivas para afectados

Según la NOAA, en las próximas semanas se dará prioridad a la vigilancia del estado de los embalses y la disponibilidad de agua en las principales cuencas. Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de salud y seguridad.

El sector agrícola y las empresas de servicios básicos ajustan sus estrategias para reducir el impacto de la sequía y el calor. Las campañas de información y prevención continuarán mientras se monitorea la evolución climática y se preparan respuestas ante posibles emergencias.

Temas Relacionados

CaliforniaCambio ClimáticoEscasez de AguaOla de calorEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El aumento de los precios de la energía podría absorber el reembolso de impuestos en Estados Unidos

Economistas del Stanford Institute for Economic Policy Research estiman que el incremento en el gasto de gasolina se equipara al valor promedio de los reintegros tributarios otorgados a los hogares estadounidenses

El aumento de los precios

El conflicto en Irán encarece fertilizantes y agrava panorama para agricultores estadounidenses

La combinación de encarecimiento de insumos y problemas logísticos derivados del conflicto agrava la situación económica del sector agrícola, dificultando el acceso a recursos fundamentales para la siembra de maíz y otros cultivos principales

El conflicto en Irán encarece

Los camiones de gran porte autónomos llegarán masivamente a las rutas de Texas

La automatización del traslado de mercancías genera expectativas ante los planes de las empresas para operar miles de vehículos inteligentes y fortalecer la logística regional, adaptándose a normativas locales y desafíos tecnológicos persistentes

Los camiones de gran porte

La policía de Georgia arrestó a un hombre por cuatro violaciones ocurridas en Lawrenceville en 1986 gracias a pruebas genéticas y ADN

Los análisis recientes, aplicados a evidencias preservadas desde el año de los crímenes, llevaron a la identificación y aprehensión del presunto responsable, quien actualmente enfrenta cargos graves y permanece bajo custodia cuarenta años después del crimen que cometió

La policía de Georgia arrestó

La eliminación de la fluoración del agua amenaza la salud dental de 132.000 niños en Estados Unidos

Un informe advirtió que prohibir el fluoruro podría provocar un aumento significativo de caries infantiles y elevar los costos de atención médica pública en los próximos tres años

La eliminación de la fluoración

TECNO

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Investigadores de Google detectan a hackers rusos robando datos de usuarios de iPhone en Ucrania

Por qué Meta desactiva el cifrado en los chats de Instagram y desde cuándo ya no estará disponible

Cómo es el sistema de computación que Nvidia quiere usar para construir centros de datos en el espacio

¿Mitad humano, mitad máquina? El nuevo robot que te convierte en centauro para cargar objetos pesados

ENTRETENIMIENTO

Un audio con amenazas podría

Un audio con amenazas podría cambiar la causa por la muerte de la Tota Santillán: nuevas dudas sobre qué pasó

Las declaraciones más explosivas de Kristin Cabot tras el escándalo viral en el show de Coldplay: “No debí haber salido con mi jefe”

Lisa Kudrow regresa a The Comeback por última vez y aborda el impacto de la inteligencia artificial en la TV

Máxima: ya están disponibles los dos primeros episodios de la segunda temporada

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette conquistan Disney+ con la serie que revive el glamour noventero

MUNDO

Irán no quiere bajarse del

Irán no quiere bajarse del Mundial 2026, pero advirtió que boicoteará a Estados Unidos

Qué es y cómo opera el Bayt, el perverso sistema secreto que aún controla Irán

La UE confirmó contactos diplomáticos con Irán para buscar una solución al conflicto

Israel abatió más de 20 terroristas de Hezbollah en Líbano durante las últimas 24 horas

Israel abatió al comandante de inteligencia militar de la Brigada Khan Yunis de la organización terrorista Hamas