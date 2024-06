Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron su primera foto en las redes: “Un finde feliz”

Mates, río y relax, una de las imágenes del fin de semana juntos de Eva Bargiela y Gianluca Simeone (IG evabargiela)

Los rumores comenzaron a sonar fuerte en el último tiempo, hasta que Carolina Baldini, la madre del novio brindó una entrevista y hablo más de la cuenta. La historia de amor entre Eva Bargiela y Gianluca Simeone, hijo del Cholo, ya comenzaba a escribir sus primeros capítulos. Así, las cámaras fueron directo a buscar a los personajes principales de esta trama, y con las evidencias sobre la mesa, la modelo no pudo ocultar su presente sentimental.

“Estoy contenta, es lindo conocer gente nueva, buena gente”, declaró la modelo algo enigmática ante las cámaras de Intrusos, en un evento que tuvo lugar en el Teatro Colón. En este punto, el cronista le preguntó si sentía que se estaba dando una nueva oportunidad, haciendo alusión a su mediática separación de Facundo Moyano, que tuvo lugar en septiembre pasado. “Trato de no pensar tanto, no ponerle tanta expectativa ni carga a las cosas y vivir la vida con naturalidad como tiene que ser”, replicó Bargiela.

"Algunas de un finde feliz”, detalló Eva Bargiela sobre las imágenes tras confirmar su romance con Gianluca Simeone

Tras estas declaraciones, y en pleno revuelo mediático, la modelo redobló la apuesta en su cuenta de Instagram. “Algunas de un finde feliz”, escribió para acompañar postales donde se la ve tomando sol en el río, en la previa de un asado y reflejando un importante atardecer. Ya de noche, apareció lookeada y lista para salir y cerró el álbum desde el asiento del acompañante de un automóvil, en el que aparecen una porción de papas fritas de una casa de comidas rápidas y una gaseosa. “La última fue el broche de oro”, destacó.

En simultáneo, el futbolista realizó su propio posteo con una escenografía similar al de la modelo. Aunque no se muestran juntos, el río, el muelle y las tonalidades del sol dan cuenta de que podrían haber compartido el fin de semana. Como rúbrica, Eva comentó en el posteo con una serie de corazones que dejaron en claro la situación sentimental que están viviendo.

Las primeras horas de este martes Eva Bargiela y Gianluca Simeone compartieron la misma imagen de un desayuno

En las primeras horas de este martes, las imágenes directamente se duplicaron, ya que ella subió a sus historias en esa red social una fotografía en que se puede ver dos cafés, uno con una decoración de corazón, además de unos huevos revueltos y un avocado toast, a la vez que dejó la ubicación, del lugar -una cafetería del barrio del Belgrano- y nuevamente la figura de un corazón. Esa misma imagen fue la que Gianluca compartió también en sus redes.

En la conversación con Intrusos, al referirse a la relación entre ambos, había detallado: “La verdad nos estamos conociendo, tenemos muy buena onda y no tengo mucho más para contar. De verdad, es eso”. En el mismo sentido, Eva dijo que no tiene nada organizado en el corto plazo con el futbolista, más allá de seguir conociéndose y afianzando el vínculo. “Nos llevamos súper bien, por eso nos gusta compartir planes”, aseguró, aunque esquivó la pregunta sobre quién había dado el primer paso para iniciar la relación. “No me acuerdo, perdí la memoria”, señaló entre risas, pero enseguida se puso más seria para hablar de su divorcio de Facundo Moyano.

Gianluca Simeone confirmó a través de las redes sociales su relación con Eva Bargiela (@giansimeone)

“Eso ya está encaminado, lo están manejando los abogados porque hay cosas burocráticas que no tienen que ver con la relación. Estoy separada hace casi un año y esos son temas de papeles que no me corresponden a mí”, afirmó la modelo, que dio detalles de su vínculo actual con el dirigente político. “Es una persona que quiero y que siempre va a poder contar conmigo, como entiendo que yo puedo contar con él, pero hoy no tenemos diálogo, solo una relación de respeto”. Y cerró asegurando que ya había derramado suficientes lágrimas: “¿A alguien le quedan dudas? Lloré en todos los canales. Ya está”.

Horas antes, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Carolina Baldini había confirmado en cuotas el romance de Gianluca y Eva. “No te voy a comentar cosas de mi hijo, cosas privadas…”, aseguró en primera instancia aunque de inmediato dio una información reveladora: “Pero sé que se están conociendo”. Además, la ex del Cholo tuvo palabras de elogio para su flamante nuera: “Ella es divina, más que eso no puedo decir. Si mi hijo está con una persona, es porque es una buena persona”, sumó, dándole el visto bueno a la modelo.