América Latina

Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles ante la falta de petróleo

Haciendo gala del ingenio isleño desarrollado tras décadas de crisis, el mecánico Juan Carlos Pino modificó su Fiat Polski de 1980

Guardar
Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles

Juan Carlos Pino, un mecánico cubano con solo estudios de octavo grado, podría haber encontrado la manera de burlar el bloqueo petrolero estadounidense.

Haciendo gala del ingenio cubano desarrollado tras décadas de crisis, Pino, de 56 años, modificó su Fiat Polski de 1980, fabricado en Polonia, para que funcionara con carbón vegetal, un combustible más barato y abundante que la gasolina desde que Washington interrumpió los envíos de petróleo a la isla caribeña en enero.

Pino construyó el artilugio en su taller de Aguacate, un pueblo de 5.000 habitantes, situado a unos 70 kilómetros al este de La Habana, que en su día prosperó gracias a una refinería de azúcar ahora cerrada.

Este creativo vehículo plateado, con
Este creativo vehículo plateado, con un motor externo adaptado, ejemplifica la inventiva automotriz en entornos con recursos limitados
Un innovador sistema para quemar
Un innovador sistema para quemar carbón vegetal y generar gas combustible está acoplado a un vehículo, una solución ingeniosa de los cubanos para superar la escasez de gasolina

Hoy en día, está rodeado de pastos para el ganado y canteras de piedra donde los hombres caminan hacia sus trabajos con sierras de mano largas al hombro.

En la ciudad, Pino es toda una celebridad con su Polski de dos cilindros que recorre las calles llenas de baches, con su característico depósito de combustible de 60 litros soldado en la parte trasera.

Pino construyó su dispositivo completamente con chatarra y objetos reciclados. El carbón se quema dentro de un tanque de propano modificado, sellado con la tapa de un transformador. El filtro está hecho con una jarra de leche de acero inoxidable rellena de ropa vieja.

Una persona vierte carbón vegetal
Una persona vierte carbón vegetal en un recipiente metálico rojo y oxidado, que parece ser parte de un sistema de calefacción o cocina

En una economía asediada, la escasez ha sido una constante en Cuba desde hace mucho tiempo. Esta situación se ha agravado desde que Estados Unidos depuso al dictador venezolano, Nicolás Maduro, cortando el suministro de petróleo venezolano y amenazando con imponer aranceles a cualquier otro país que abastezca a Cuba de combustible.

Los apagones son ahora la norma. La gasolina está estrictamente racionada. En el mercado negro, la gasolina se vende a 8 dólares el litro, o 30 dólares el galón, seis veces el precio oficial.

Dos hombres cargan carbón en
Dos hombres cargan carbón en un sistema de gasificación conectado a un pequeño automóvil

Pino creó una vez una máquina, construida a partir de una motocicleta, para ordeñar tres vacas a la vez. Comentó que llevaba varios años pensando en el automóvil de carbón vegetal, inspirado inicialmente por su difunto tío.

Pino también reconoció la importancia de la tecnología de código abierto promovida por Edmundo Ramos, un innovador argentino creador de DriveOnWaste.com.

Sus compatriotas cubanos están estupefactos.

Los habitantes del pueblo se reúnen para tomarse selfies; algunos se muestran incrédulos, otros le preguntan si puede tomarles una a ellos.

(Reuters)

Temas Relacionados

Cubacrisis en Cubacarbón vegetalpetróleoÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Petróleo por represión: Venezuela le pagó a Cuba 63.800 millones de dólares para instalar el terrorismo de Estado

El régimen chavista utilizó importantes reservas de crudo, desde los tiempos de Fidel Castro y Hugo Chávez, a cambio de adiestramiento y capacitación a los cuerpos de seguridad, especialmente inteligencia y contrainteligencia

Petróleo por represión: Venezuela le

Detuvieron a 72 personas en la tercera noche del toque de queda en cuatro provincias de Ecuador

El despliegue militar y policial abarcó la vigilancia de vehículos, retención de motos y destrucción de un objetivo del “narcoterrorismo”, en medio del auge de delitos generados por las bandas criminales

Detuvieron a 72 personas en

La Policía de Bolivia detuvo al hijo mayor del ex presidente Luis Arce, investigado por presunto lavado de activos

Las autoridades de la pesquisa lo vinculan a presuntas actividades ilícitas y “daño económico al Estado”. La aprehensión de Luis Marcelo Arce incluyó la incautación de 22.200 dólares

La Policía de Bolivia detuvo

Educación, migración y legado cultural: los ejes del nuevo acercamiento entre Alemania y Guatemala

La visita oficial ha puesto de relieve no solo el potencial económico, sino también la relevancia de la comunidad alemana y la apuesta por modelos educativos y migratorios que pueden transformar la dinámica social y productiva del país centroamericano

Educación, migración y legado cultural:

Nicaragua importará arroz y leche en polvo sin aranceles ante desabastecimiento

El acuerdo contempla cupos específicos para ambos productos, sumando cerca de 6,700 toneladas métricas, y fija requisitos para solicitantes, además de estipular que el proceso se regirá por orden de llegada

Nicaragua importará arroz y leche
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Empleadas domésticas: cuánto vale la

Empleadas domésticas: cuánto vale la hora de niñera en marzo 2026

Tras el escándalo por fraude, comenzó la inscripción al nuevo régimen de exámenes para residencias médicas

El C4 de Bogotá implementó una nueva plataforma para agilizar el análisis de videos de seguridad: así funciona

Manifestaciones, accidentes, bloqueos en CDMX y Edomex hoy 19 de marzo: vehículo descompuesto en Av. Río Churubusco a la altura de calle Ficales

Medicina Legal desmintió a Gustavo Petro sobre su denuncia de 27 cuerpos calcinados en la frontera: estos son los hechos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Ascienden a 73 los muertos por las recientes lluvias e inundaciones en Kenia

Kallas urge a una "salida de la guerra" tras los ataques de Irán a instalaciones de gas

Starmer coincide con Macron en que ataques a centros energéticos pueden agravar la crisis

Sean Penn visita el frente en Ucrania con el exjefe de Zelenski, Andrí Yermak

Los líderes de la UE ven necesaria una desescalada en Irán para dar "una oportunidad" a las negociaciones

ENTRETENIMIENTO

Un audio con amenazas podría

Un audio con amenazas podría cambiar la causa por la muerte de la Tota Santillán: nuevas dudas sobre qué pasó

“No debí haber salido con mi jefe, pero no merezco morir por eso”, aseguró la mujer de la “kisscam” en Coldplay

Lisa Kudrow regresa a The Comeback por última vez y aborda el impacto de la inteligencia artificial en la TV

Máxima: ya están disponibles los dos primeros episodios de la segunda temporada

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette conquistan Disney+ con la serie que revive el glamour noventero