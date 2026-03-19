Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles ante la falta de petróleo

Los cubanos usan carbón vegetal como combustible para los automóviles

Juan Carlos Pino, un mecánico cubano con solo estudios de octavo grado, podría haber encontrado la manera de burlar el bloqueo petrolero estadounidense.

Haciendo gala del ingenio cubano desarrollado tras décadas de crisis, Pino, de 56 años, modificó su Fiat Polski de 1980, fabricado en Polonia, para que funcionara con carbón vegetal, un combustible más barato y abundante que la gasolina desde que Washington interrumpió los envíos de petróleo a la isla caribeña en enero.

Pino construyó el artilugio en su taller de Aguacate, un pueblo de 5.000 habitantes, situado a unos 70 kilómetros al este de La Habana, que en su día prosperó gracias a una refinería de azúcar ahora cerrada.

Este creativo vehículo plateado, con un motor externo adaptado, ejemplifica la inventiva automotriz en entornos con recursos limitados

Un innovador sistema para quemar carbón vegetal y generar gas combustible está acoplado a un vehículo, una solución ingeniosa de los cubanos para superar la escasez de gasolina

Hoy en día, está rodeado de pastos para el ganado y canteras de piedra donde los hombres caminan hacia sus trabajos con sierras de mano largas al hombro.

En la ciudad, Pino es toda una celebridad con su Polski de dos cilindros que recorre las calles llenas de baches, con su característico depósito de combustible de 60 litros soldado en la parte trasera.

Pino construyó su dispositivo completamente con chatarra y objetos reciclados. El carbón se quema dentro de un tanque de propano modificado, sellado con la tapa de un transformador. El filtro está hecho con una jarra de leche de acero inoxidable rellena de ropa vieja.

Una persona vierte carbón vegetal en un recipiente metálico rojo y oxidado, que parece ser parte de un sistema de calefacción o cocina

En una economía asediada, la escasez ha sido una constante en Cuba desde hace mucho tiempo. Esta situación se ha agravado desde que Estados Unidos depuso al dictador venezolano, Nicolás Maduro, cortando el suministro de petróleo venezolano y amenazando con imponer aranceles a cualquier otro país que abastezca a Cuba de combustible.

Los apagones son ahora la norma. La gasolina está estrictamente racionada. En el mercado negro, la gasolina se vende a 8 dólares el litro, o 30 dólares el galón, seis veces el precio oficial.

Dos hombres cargan carbón en un sistema de gasificación conectado a un pequeño automóvil

Pino creó una vez una máquina, construida a partir de una motocicleta, para ordeñar tres vacas a la vez. Comentó que llevaba varios años pensando en el automóvil de carbón vegetal, inspirado inicialmente por su difunto tío.

Pino también reconoció la importancia de la tecnología de código abierto promovida por Edmundo Ramos, un innovador argentino creador de DriveOnWaste.com.

Sus compatriotas cubanos están estupefactos.

Los habitantes del pueblo se reúnen para tomarse selfies; algunos se muestran incrédulos, otros le preguntan si puede tomarles una a ellos.

(Reuters)