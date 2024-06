El camino de Emilia Mernes tras sus shows récord: éxito, caída y redención de la estrella del pop argentino

El llamativo look de Emilia durante su show

Del éxito a la angustia, Emilia Mernes vivió todo tipo de situaciones a lo largo de sus 10 shows en Buenos Aires. Si bien empezó a full con sus típicos brillos, baile y energía, en el medio la artista de Entre Ríos tuvo que frenar sus presentaciones por una enfermedad. Después de los rumores de embarazo, el hate y la comparación con otras artistas, la joven se repuso y volvió más fuerte que nunca. Su .MP3 Tour tuvo más de 10 invitados y todo tipo de looks que fueron tendencia e hicieron delirar a sus fanáticas más pequeñas.

La locura por Emilia se sentía meses antes, cuando la cantante agotó 10 Movistar Arena en 10 horas. En total fueron más de 100.000 personas que disfrutaron la puesta con tonos rosa y fucsia que proponía un viaje a los años 2000. En el escenario, un escritorio, micrófonos rosas para un karaoke, peluches en tonos turquesa y una alfombra de baile emulaban el cuarto de la joven. Desde su lado, los fans lo vivieron con todo. Cada noche que la joven se presentaba en Villa Crespo, los alrededores del estadio estaban colmados por vinchas de tela, coronitas de flores y luces; remeras, pilusos, stickers, posters, buzos, remeras y hasta porta SUBE, cualquier souvenir valía si estaba intervenido con la cara o el nombre de Emilia. En esa línea también brillaron los stands de glitter.

Emilia Mernes sorprendió a sus fans en el Movistar Arena

Uno de los protagonistas habituales de cada noche fue Duki, quien hacía delirar a los seguidores de Emilia al cantar: “Como si no importara”. Al verlo en escena, los fans gritaban celebrando el amor entre su ídola y el referente del trap en Argentina.

Otros artistas de la escena urbana también se sumaron al .MP3 Tour: Tiago PZK, FMK, Lit Killah, Nicki Nicole, Callejero Fino, Rusherking, Mesita y Tini Stoessel. La intérprete de “Carne y hueso” protagonizó uno de los momentos más recordados cuando cantó “La_Original.mp3″. Tal como habían hecho en los Premios Lo Nuestro, las jóvenes se besaron al final de la canción.

Otra parte vital de los recitales fueron los looks de Emilia. Con el rosa, el celeste y el fucsia como base, la joven cada show sorprendió con un outfit distinto en cada noche. Así, Mernes deslumbró a la gente con cada paso, como cuando innovó con una plataforma voladora que atravesó el Movistar Arena. La misma la llevaba desde el escenario principal al secundario, ubicado en el otro extremo del lugar.

El beso entre Tini Stoessel y Emilia Mernes

Emilia suspendió sus shows

Después de seis shows en los que desató su talento e hizo delirar a 14 mil personas cada noche, Emilia afrontaría el peor momento de su tour. Después de momentos de tensión y angustia, y tras demorar su show una hora, la joven salió a escena y anunció la suspensión del evento. Con el estadio colmado, e incluso ante la presencia de Lali Espósito y María Becerra, entre otras colegas, la artista salió en bata ante su público: “No voy a poder hacer el show de hoy, me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón, realmente no puedo. Quiero pedirles disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y darles el show que se merecen pero realmente me siento muy mal”.

El camino de Emilia Mernes durante sus 10 shows: caída y redención de la estrella del pop argentino

Visiblemente triste y con la voz quebrada, la intérprete de “No_se_ve.mp3″ continuó explicando la situación: “El médico me dijo que así no puedo, así que quiero pedirles perdón de corazón. Gracias por estar acá”. A partir de entonces, las especulaciones comenzaron a rondar el entorno de la joven. Entre el ida y vuelta, los rumores incluso destacaban que estaba embarazada. Lejos de ese panorama, su posterior internación y la confirmación de una gastroenteritis aguda trajo claridad al tema.

Las redes sociales también jugaron su rol, ya que tras la decisión de la joven de suspender el show, las críticas comenzaron a llover. En esa situación de vulnerabilidad, la joven se refugió en sus seres queridos.

En sus presentaciones, Mernes también aprovechó su lugar para hablar ante sus fans y contarles cómo le afectaban las comparaciones y los comentarios negativos en redes sociales: “Estas ultimas semanas me he sentido muy cansada, muy abrumada por todo el odio que recibí en las redes sociales. Recibo muchísimo amor pero a veces se transforma en un lugar muy hostil. Me identifico con un montón de artistas mujeres que me inspiran, pero también me enoja tanto cuando nos comparan constantemente. Ya demasiado se nos exige en la industria a las mujeres”.

Emilia cerró sus shows con broche de oro

Con ocho Movistar Arena al hombro, Emilia guardó un cierre especial a puro pop. Más allá del estreno de nuevos outfits, la joven aprovechó sus últimos shows para invitar a los ganadores del Gardel de Oro al escenario. Fue así como, mientras sonaban los primeros acordes de “Uno los dos”, Miranda! se sumó a la fiesta. Con la emoción y los nervios recorriéndole el cuerpo, Emilia les manifestó que era una honor para ella tenerlos esa noche y destacó que fueron quienes sembraron el pop en Argentina.

Para el cierre también estuvieron presentes su compañero Duki, a quien se le sumaron Los del Espacio: Tiago Pzk, Lit Killah, FMK, Rusherking y Big One todos acompañando y celebrando con Emilia el cierre de su seguidilla de diez shows en el Movistar Arena.