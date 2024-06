Benjamín Vicuña se sinceró sobre las nuevas paternidades y sus miedos: “Muchas veces nos sentimos solos”

Benjamín Vicuña, a flor de piel sobre su paternidad: "Muchas veces nos sentimos solos" (Video: YouTube Criemos libres)

Benjamin Vicuña suele ser bastante reservado sobre su vida personal pero a la hora de dar una entrevista, el actor se manifiesta sincero y responde a todos los temas. Más allá de su carrera profesional, el chileno que actualmente está soltero disfruta de la paternidad de Bautista, Beltrán y Benicio (fruto de su relación con Carolina Pampita Ardohain, con quien también tuvo a Blanca, que falleció a los 6 años) al igual que la de Amancio y Magnolia (los menores que tuvo con la China Suárez) y en las últimas horas reflexionó sobre este rol tan importante que le dio la vida.

“Muchas veces nos sentimos solos porque los padres y madres, ni hablar primerizos, uno va tomando referencias de amigos, datos”, aseguró el actor en una entrevista con Mai Pistiner para la comunidad Criemos libres. Y acto seguido, explicó su visión del tema: “Hay gente que no tiene referencias y se siente muy sola. Esto de decir ‘che, esto que estoy haciendo como padre ¿es normal? ¿está bien?”, se preguntó de manera reflexiva.

A pesar de su análisis, Benjamín le quitó dramatismo y reconoció que esto es algo que le pasa a todos los padres. “No solo es normal, sino que el que no se equivoca no aprende. Estamos todos con esa sensación de querer superar una generación. Todos tenemos como referentes a nuestros padres y fue una generación muy dura. Todos queremos ser mejores, estar más presentes, más activos”, enfatizó.

“Eran otros tiempos, pero hoy competimos con nosotros mismos, de alguna manera. Queremos rediseñar ciertos mandatos que han quedado en el tiempo. Como la sociedad también se ha ido adaptando, incluso desde las leyes, desde los usos... Por eso creo que contenidos como estos pueden aportar muchísmo”, concluyó Benjamín.

El posteo de Benjamín Vicuña para su hija Blanca

El 15 de mayo pasado, el protagonista de Felicidades había compartido una sentida reflexión el día en el que Blanca hubiera cumplido 18 años. A través de palabras cuidadosamente escogidas, expresó su amor inquebrantable y su deseo de que estas puedan trascender el tiempo.

“Busco las palabras para celebrar el nacimiento. Las palabras son finitas, como las fotos. El recuerdo, la memoria y el amor, no”, comenzó el actor su relato compartido a través de Instagram, acompañado de una imagen de la nena con una sonrisa a flor de piel y con maquillaje artístico sobre su rostro. En el mensaje deja de manifiesto el contraste entre la permanencia de los sentimientos y lo transitorio de los momentos capturados en fotografías o palabras.

Ante ello destacó: “Hoy es 15 de mayo, una fecha que puede más que la razón. Día en que celebro la vida e imagino lo que pudo ser. Todos caemos en esa trampa de crear y soñar vidas que no fueron. No puedo dejar de ver a Blanca y sus 18 años recién cumplidos, con su pelo largo y sus pies descalzos, veo una mujer riendo de felicidad, veo su ternura intacta, veo sus ojos que no cambiaron”.

Así, al destacar una sonrisa que parece desafiar el paso del tiempo, el intérprete reconoció que “hoy busco palabras y solo tengo emociones que trae el viento, ráfagas de amor en forma de recuerdos, escenas que existieron y otras que solo viven en mi cabeza. Busco la forma para elevar estas palabras, que puedan atravesar el tiempo. Busco saber más sobre tus pasos que dejaron huellas en la arena. Hoy escribo, sabiendo que el viento se llevara mis palabras en la arena, por lo mismo rayé algunas rocas con tu nombre”.

“Te amo niña de los mares, de las profundidades. Feliz cumpleaños, Blanca”, cerró la publicación en su cuenta de Instagram en la que cuenta con casi 3 millones de seguidores.