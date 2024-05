Carolina Oltra rompió el silencio en medio de los rumores de separación e infidelidades de su marido, Emanuel Moriatis

Carolina Oltra y Emanuel Moriatis

En las últimas horas, la pareja conformada por la modelo Carolina Oltra y el expiloto Emanuel Moriatis volvió a sonar fuerte en los medios por una serie de rumores que indicaban que la relación transitaba días difíciles.

“Están durmiendo en camas separadas, en habitaciones separadas”, aseguró Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo. El motivo de la distancia: “ella le habría descubierto un departamento privado donde él invitaba amigos a compartir momentos con terceras personas, aparentemente. Pero los tres amigos que ella descubrió son más famosos por las parejas que tienen y que Carolina se habría ocupado de llamarlas. Se trata de una actriz; una modelo y conductora, y a otra que también es modelo y conductora acérrima de la otra, para decirles que encontró a sus maridos con el suyo, que los invitaba a compartir momentos en el departamento con las señoritas”.

Incluso, Adrián Pallares sumó a la charla que las mujeres citadas en cuestión serían promotoras del automovilismo, además de que “ninguna de las involucradas, y esto me parece también que es un dato, ha querido dar un paso, así que cada una de las diez que saben de esta historia, como se supone que saben, han decidido decir ‘borrón y cuenta nueva’”. Mariana Brey, en tanto, destacó que “la gota que rebasó el vaso, o el cuerno que rebasó el vaso, habría ocurrido no en este lugar sino en Miami, lo que detonó esto que es inminente y es escándalo”, al explicar que no sería la primera vez que en la pareja se viene situaciones de este tipo, pero que en anteriores oportunidades se perdonaron.

Es en medio de este panorama que la propia Carolina, en declaraciones exclusivas a Teleshow, destacó que “la única declaración que tengo para hacer es que esto es todo mentira, un invento que ni yo sé de dónde salió”, a la vez que aseguró que “Ema esta en casa y no hay ninguna separación”, dando por tierra con las informaciones que comenzaron a circular por los medios.

Carolina Oltra y Emanuel Moriatis se casaron en febrero de 2023 tras más de doce años de relación

En Intrusos también se explayaron con el tema. “Esto habría pasado el fin de semana pasado, no sería la primera vez que ella sufre por este tipo de situaciones que hace él, por un accionar que él tendría en su vida y que hace que ella pase malos ratos, y que haya discusiones, que ella lo eche de su casa y después vuelva. A mí lo que me cuentan es que ella lo perdona, y es porque tiene una familia y no es tan fácil tomar una decisión de esta magnitud”, aseguró Karina Iavicoli.

Guido Záffora sumó más detalles a la noticia al destacar que “él habría llegado a la casa con algunas copitas de más, alegre. Y él se distrae y ella le agarra el teléfono”, tras lo cual Iavícoli explicó que “encontró chats, muchos, comentarios de los amigos que dan cuenta de que esto es una conducta reiterada en él. Y ahí se habría armado un escándalo, ella lo enfrenta a él, y le dice de todo”, explicó ella.

Incluso, sumó que “Carolina habría sido víctima del dicharachero de Emanuel Moriatis, su pareja, con quien tienen un hijo en común. Nos cuentan del mundo del automovilismo que hay mucha fiesta, mucha joda, pero que ella se habría hartado y de su lado siempre la idea es priorizar la familia, y no creo que le haga la gran gracia que se sepa lo que estamos contando”.

La hija de Elena Fortabat y el expiloto de automovilismo son padres de Constantino, de 8 años

Carolina y Emanuel se casaron en febrero de 2023 luego de doce años de relación y juntos tuvieron un hijo, Constantino. “Después de 12 años, nos volvimos a elegir. Te amo Emanuel Moriatis”, escribió la modelo en redes sociales feliz por la boda. Por su parte, Carolina es madre de Jazmín, fruto de su relación con el humorista Freddy Villarreal, quienes se separaron en 2010.