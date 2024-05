Todo mal entre Furia y Noelia La Gata en Gran Hermano: “No tengo por qué relacionarme con vos”

Todo mal entre Furia y la Gata Noelia: “No tengo por qué relacionarme con vos” Descripción lo mismo

Juliana “Furia” Scaglione y Emma Vich fueron aliados inseparables en Gran Hermano pero de un momento a otro, la participante le hizo la cruz y ya no tiene intenciones de relacionarse con él, al contrario, lo quiere afuera del reality. Así la cosa, en las últimas horas ingresaron los seres queridos de los hermanitos y una de ellas fue Noelia La Gata (la famosa cantante cordobesa) que es muy amiga del peluquero y fue a apoyarlo.

Pero la paz y la alegría por el reencuentro duraron poco. Primero Noelia intentó llevar cordialidad al vínculo para que se arreglaran. Tras ingresar al reality le dio un regalo, pero a las horas Furia lo tiró. “La casa es nuestra, ustedes son familiares que vienen a apoyar, entonces yo no voy a dejar que venga esta chabona a cantar temas de mierda que no sirven para un pingo”, le dijo Juliana a Nicolás, su amigo, y a Bautista, y sumó: “Yo no quiero nada, ya se los dejé muy claro, lejos mío“.

La bronca de Noelia La Gata porque Furia tiró el regalo que le dio

A pesar de ese episodio, Noelia intentó acercarse de nuevo a Juliana: “No me voy a ir de esta casa sin que me entrenen un día el Chino (por Martín Ku) y otro día Furia”, sostuvo aunque la doble de riesgo la ignoró por completo: ni le contestó ni la miró.

“Me encantaría Furia, ¿sabés? Que me entrenes. No seas mala. Yo quiero que me entrenes vos un día”, agregó. A lo que Juliana enojada y a modo de susurro dijo “pagame”, demostrando que ya cortó relación con Emmanuel y en consecuencia con su amiga. ”Emma no entrena”, cerró la cantante pero no hubo respuesta de la deportista.

La angustia de Emma por la ruptura de su vínculo con Furia: “Me vive peleando”

Una vez que Noelia se dio cuenta que Furia no tenía intenciones de recomponer el vínculo con Emma, se lo comunicó a su amigo quien se angustió por la situación. Es que el joven no puede disimular la tristeza después de que Furia decidiera distanciarse de él, cuando eran compañeros inseparables dentro del juego. “No sé qué le pasó conmigo, no me habla ni me dice nada. Yo le quiero dar su tiempo, su espacio... yo la re quiero”, le dijo el peluquero a la Gata que entró en su apoyo aunque ella le aclaró: ”Ya está, salí de ahí, el que se enoja pierde”.

El enojo de Furia porque la placa es positiva

El enojo de Furia tras enterarse que esta semana el voto es positivo y eso favorece a Emmanuel

A diferencia de otras situaciones, este miércoles los amigos e hijos de los jugadores también expresaron su voto en el confesionario, lo cual benefició a algunos hermanitos, pero perjudicó a otros.

Después de que todos pasen por el confesionario, la votación final dio un resultado de: Noelia (22 votos), Sol (10), Francisco (9), Mateo (5), Rocio (4), Delfina (3), Aixa (2) y Franco (1). Una vez que todos los participantes expresaron su punto, Santiago del Moro apareció en pantalla y les mostró dos sobres. El primero de todos tenía información sobre la gala de nominación. “El líder salvará de placa a un jugador y tendrá que subir a placa a dos. ¿Se acuerdan que cuando jugaron la otra vez de a dos fue igual?”, comentó el conductor.

Al final, del Moro comentó que la placa estaba conformada por cuatro personas: Noelia, Sol, Francisco y Mateo. Y como no podía faltar la polémica, al mencionar a todos los nominados, Furia explotó nuevamente contra Emma y dijo: “Como le cuidan el cu…, como le cuidan el ort..., te tenés que ir hijo de p…”, le gritó la concursante. Al sentirse aludido, el peluquero y su amiga hablaron ante las cámaras: “Noelia al 9009, a salir primeros de la placa. a darlo todo”.