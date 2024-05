La palabra de Nito Artaza tras la salida con Belén Di Giorno: “Si estuviera en pareja lo diría, ¿para qué lo voy a esconder?”

Nito Artaza y Belén Di Giorgio

En las últimas horas se dieron a conocer las primeras imágenes de Nito Artaza con Belén Di Giorgio, quienes estuvieron juntos en el estreno de una obra teatral el pasado lunes por la noche. Ante las cámaras de Intrusos, tanto el actor como la bailarina fueron captados como nunca se los había visto antes, lo que dio lugar a especulaciones sobre un posible noviazgo entre ellos. Sin embargo, horas después, el propio empresario aclaró la situación en una entrevista con Teleshow, dejando en claro que entre ellos no existe “una relación amorosa”.

“Nos fuimos a hacer una función como siempre el fin de semana con (Miguel Ángel) Cherutti y Belén (Di Giorgio). Parece que hay una insistencia en que esté en pareja con Belén, cosa que no es así”, explicó Nito a este medio.

“Estoy solo y Belén creo que también, no lo sé… Viene de Mar del Plata los fines de semana y hacemos espectáculos con Miguel como lo venimos haciendo desde diciembre del año pasado, pero hay alguien que está insistiendo en que yo tengo que hacer pareja con ella… Le voy a proponer a ver qué me dice, yo estaba esperando que crezca un poco… pero lo que dicen es una pavada”, añadió el humorista, tratando de desdramatizar los rumores.

“Si fuera cierto lo diría, no quiero más oscuridad y no quiero más locuras en mi vida, me estoy encontrando conmigo y si estuviera en pareja con alguien lo diría, ¿para qué lo voy a esconder?... Pero estoy solo por ahora y pasando el duelo como puedo, porque es una situación muy dolorosa, tengo amigas y amigos que me acompañan. Desde octubre del año pasado que insisten con esto que es un invento”, aclaró Artaza, enfatizando que el encuentro con Di Giorgio fue simplemente “una salida de amigos”.

Cecilia Milone fue quien, horas después, a través de sus redes sociales se expresó con un contundente mensaje, tras las imágenes que difundió Intrusos donde se mostraba a Nito Artaza y Belén Di Giorno en un estreno teatral. La publicación de la cantante tuvo que ver con un cartel totalmente en negro, de manera de luto con la frase “Cerré la puerta”.

La artista acompañó ese dicho con las siguientes palabras: “Me lastimabas, ahí, donde sangraba el alma; y me arrojabas al abismo (una y mil veces) mirándome caer. Y conseguías que ardieran mis lágrimas sobre heridas abiertas… Y con tu mueca quieta, te burlabas de mí”. Y continuó: “Pero mi propio amor gritó en silencio. Porque sólo en silencio nos despierta el amor. Salí del espejismo de una vida perfecta y me fui. Pero antes de partir, cerré la puerta.

En la nota con Intrusos, Nito Artaza hizo un paralelismo con respecto a sus relaciones anteriores y la actual, procurando: “Me gustaría vivir el amor de manera más fresca y relajada, en paz... y sin locuras, pero a veces el amor también es un poco de locura y junta un roto con un descosido (risas)...”. En cuanto a la separación de Milone, el empresario comentó: “Uno todavía está golpeado, pero feliz y abierto a la vida. Todo lo que hice fue de buena fe siempre y entregué el corazón con mucho amor, porque me gusta dar amor a mi manera. Me pude haber equivocado, pero no en la última pareja, porque fui fiel totalmente y la otra persona lo sabe también”.

La publicación de Cecilia Milone (Instagram)