Camila Velasco Ferrero contó que estuvo en pareja con Roberto García Moritán y reveló si le fue infiel con Pampita

La ingeniera industrial dio a conocer los detalles de su noviazgo con el empresario (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

Conocida por un período de tiempo mediático en el que protagonizó algunas peleas e incluso fue tapa de una revista de contenido adulto, Camila Velasco Ferraro supo dejar su marca por los medios. Tras alejarse de las cámaras, la joven de 35 años decidió terminar sus estudios y olvidarse de su pasado. Pero hay cosas que no ha podido esconder, tales como sus relaciones amorosas con algunas figuras conocidas.

Este miércoles, el equipo de Socios del Espectáculo (El Trece) dio a conocer su exclusiva entrevista con la hija que el conductor Sergio Velasco Ferraro tuvo con la abogada, María Eugenia Zorzenón. De la mano del periodista Matías Vázquez, la exmodelo dejó ver un lado que nadie conocía hasta ese momento. “Es una mujer que se relaciona en el mundo de la inteligencia artificial”, señaló previo a reproducirse el cara a cara que compartieron ante los reflectores.

Pero lo que llamó la atención de su charla fue la confesión de la ingeniera industrial, quien habló por primera vez sobre su historial amoroso. “¿Tuviste muchos novios famosos? ¿Se te tiraron varios por la revista de Playboy?”, le consultó el periodista, quien recordó su relación con el príncipe de Qatar, Nasser Al Attiyah, quien intentó llevarla a su país, y con Daniel Tognetti. De este último, la experta en inteligencia artificial (IA) aseguró que “terminó todo perfecto”.

“Igual, novios importantes solo tuve dos, nada más. No eran famosos, bueno, ahora uno un poco”, confesó la exmodelo, lo cual llevó a que el cronista le consultara por Roberto García Moritán, el ministro de Desarrollo Económico porteño. Asimismo, cabe mencionar que el propio Vázquez había adelantado que se trató de “una relación que tuvo mucho amor, mucho fuego… Fue una relación que arrancó hace, aproximadamente, 10, 8 años y terminó de la mejor manera, fue un amor muy intenso. Tiene buenos recuerdos y energías de eso”.

El empresario y la exmodelo mantuvieron una relación hace más de una década

“Sí, fue mi primer novio en serio. Estuve cuatro años y fue bastante formal la relación”, aseguró Velasco Ferraro sobre su vínculo con García Moritán. Al ser consultada sobre si estuvo enamorada del empresario, ella aseguró que sí: “Obviamente, cuando uno va creciendo tiene otros enamoramientos y va progresando y diciendo ‘bueno, ahora me siento enamorada de verdad’. Pero, bueno, obvio, si no no hubiéramos estado cuatro años”.

Disipando cualquier duda respecto a su separación, Camila aseguró que “lo terminamos de común acuerdo, se fue diluyendo, yo estaba enfocada en recibirme”. También señaló que “fue hace más de diez años. ¿Si me fue infiel? No por lo que sé y yo tampoco”, dejando de lado cualquier versión que pudiera generar conflicto de calendario para Moritán y el inicio de su relación con Carolina Pampita Ardohain.

Respecto al matrimonio entre su exnovio y la modelo, la ingeniera industrial se mostró bastante contenta. Si bien aclaró que ya no habla con él ni que tampoco lo llamó cuando se enteró que iba a casarse, expresó: “Hace una linda pareja con Pampita, era lo que él necesitaba. Me alegré por él y por la historia de los dos, sentí que era un buen match”.

Pampita y García Moritán junto a su hija, Ana (RS Fotos)

Además de dar detalles sobre el vínculo que mantuvieron, también comentó que no le pareció algo malo, sino que el fin de esa etapa lo vio como algo positivo. “No lo lloré, la verdad que a veces cuando uno termina un amor, una relación, se siente más liberado. Me dejó un buen aprendizaje, además de que nos llevábamos casi 10 años”, confesó la exmodelo.

Si bien reveló que hace bastante tiempo no se encuentra en una relación, destacó que no volvería con alguna de sus exparejas. “Siempre hay algún ex que quiere reincidir, pero para mí: pasado, pisado”, aseguró, entre risas, en el ciclo de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

A modo de conclusión, volvió a referirse a sus exnovios y dejó en claro su postura de no volver con ellos. “No tiene sentido volver con un ex. No tiene sentido”, sentenció.