Delfina García Moritán cumplió 18 años: las fotos del festejo íntimo junto a Pampita y toda su familia

Delfina García Moritán, hija de Roberto García Moritán y Milagros Brito, celebró su tan esperado cumpleaños número 18 con una fiesta rodeada de familiares y amigos. El ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dedicó un conmovedor mensaje en sus redes sociales, expresando su orgullo como padre y su amor incondicional hacia ella.

“No tengo palabras para describir el orgullo que me da ser tu padre. Te amo con todo el corazón”, escribió el político junto a emoji de corazón rojo y una seguidilla de fotos familiares. Por su parte, la mamá de la joven le dedicó un tierno posteo. “Gracias hija amada por tu luz, alegría y por ser fiel a tu corazón e ideales”, señaló. Y agregó: “Todavía no entiendo en qué momento pasaron estos 18 años, pero si puedo decir que verte convertida en este Ser me hace la mamá más orgullosa del mundo. Te amo siempre”.

En la celebración estuvieron presentes Pampita, junto a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio, fruto de la relación con Benjamín Vicuña. También estuvieron los hermanos de la cumpleañera hermanos, Anita y Santino.

Delfina, además de disfrutar de su fiesta de cumpleaños, recientemente incursionó en el mundo de la moda, debutando en la pasarela de BAFWeek junto a otras jóvenes destacadas. Su presencia en el mundo de la moda no pasó desapercibida, recibiendo elogios por su belleza tanto interna como externa.

La adolescente todavía está cursando sus estudios secundarios y si bien todavía no definió a qué quiere dedicarse cuando cumpla la mayoría de edad y termine el colegio, se sentó a hablar con sus padres y les expresó sus deseos de comenzar una carrera en el mundo de la moda.

En las redes sociales, los seguidores de Delfina no pudieron evitar señalar su sorprendente parecido con Pampita, destacando la similitud entre ambas. Los comentarios estuvieron relacionados con la semejanza con la reconocida modelo, resaltando la admiración y asombro por su belleza.

Pampita y Roberto García Moritán revelaron cuál es su principal motivo de discordia

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán siguen celebrando su romance y la gran familia ensamblada que formaron. Se enamoraron, se casaron, nació Anita hace casi tres años y se unió al clan con sus respectivos hijos y sus ex parejas en un clima de armonía.

Según contó la conductora en una nota a los Socios del Espectáculo, ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en El Trece. Y tiene que ver, precisamente, con la posibilidad de agrandar la familia. “Le podes preguntar y te va a responder que él no tiene ganas. A mí preguntame que yo siempre voy a decir que sí tengo ganas, estamos en esa encrucijada. Lo veo difícil igual, si ya no se dio hasta ahora me parece que no se va a dar”, admitió la modelo ante la consulta.

En ese momento el legislador porteño se sumó a la charla y justificó los motivos de su postura: “Quiero, pero somos un montón, son tiempos de muchos compromisos laborales y hay que tomar las decisiones con mucha prudencia”, sostuvo el economista, antes de lanzar un guiño romántico: “¿Cómo decirle que no a una mujer como la que tengo?”. Pampita aprovechó sus palabras y lo apuró entre risas: “Mirá que voy a agarrar esto de archivo y te va a perseguir este video”.