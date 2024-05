Pedro Capó, el autor de “Calma”: su amor por Fito Páez y el secreto de su “Pedroneta”

Pedro Capó, Farruko - Calma

A un año de su última visita, Pedro Capó no puede sacar algunos recuerdos de su mente. Lo asaltan las imágenes de cientos de fans saltando, gritando y mirándolo a los ojos, mientras los colores celeste y blanco se mezclan en la escena. Sabe que ese momento es de su última visita a Argentina. Por eso, con ganas de revivir esa experiencia, el autor del éxito mundial “Calma” no puede esperar a los tres shows que dará en el país.

Tan grande es ese sentimiento que, en un claro guiño a la Selección Argentina, el puertorriqueño hasta bautizó a su actual gira la ‘Pedroneta’. Es que a pesar de los miles de kilómetros que lo separan, el autor de los éxitos de Ricky Martin –”La Mordidita” y “Disparo al Corazón”– siempre conectó con la cultura argentina. Con ese ánimo, el artista redobló las dos Trastiendas que agotó el año pasado y se jugó por un recorrido fugaz por Córdoba (30 de mayo), Rosario (31 de mayo) y Buenos Aires (1 de junio en Teatro Ópera).

A seis años de que su vida diera un giro de 180° grados, tras lanzar el éxito “Calma” – con el que logró destacarse como la Canción del año y Mejor fusión/Interpretación urbana en los Latin Grammy 2019–, el artista reflexionó en una charla con Teleshow sobre su presente, su mentalidad y su identificación con el país.

Pedro Capó y Carin Leon - Existo

- ¿Por qué nombraste a tu grupo de fans: “La Pedroneta”?.

- Fue un nombre que le dan allá en la Argentina a todo el Tour, venía todo lo de la Scaloneta, y como el disco se llama La Neta, alguien de la producción empezó a llamarle la Pedroneta, nos pareció muy acertado, muy chistoso y muy del momento. Lo abrazaron y se quedó.

- ¿Cómo describirías “La Pedroneta”?

- Un grupo de alegrías, de pesares, de la experiencia humana. Un diario de nuestras emociones, de lo que nos une, nuestros denominadores comunes. Esa es mi intención como artista, como creativo, hablar de mis vivencias. Pero siempre buscando esos denominadores comunes de la experiencia humana. Yo pienso que lo que siento lo sentimos todos y viceversas. Todos sentimos soledad, le tememos a la muerte en algún momento, todos nos cuestionamos este rollo de la existencia. Yo trato de buscar eso. ¿Qué es lo que nos une? Y celebrar la experiencia humana, esa es la Pedroneta. Yo agradecido de que me bauticen la gira así.

- ¿Qué artistas argentinos se pueden sumar? Ya colaboraste con Luciano Pereyra y Lali.

- Sigo diciendo que mi más grande ilusión es colaborar con el maestro Fito Páez, que ha sido de gran influencia en mi carrera. Somos amigos y nos saludamos cada vez que nos vemos y compartimos un poquito, pero nunca se nos ha dado, hemos estado cerca, pero por cuestiones de calendario no se nos ha dado, así que ojalá que se dé un día de estos y podamos celebrar en Argentina. Para mí sería un sueño.

- Recientemente salió la serie biográfica de él, ¿la viste?.

- Claro, sí. Leí también el libro antes de que saliera y para mí hermoso. Cada vez que estoy en Argentina estoy en lugares que él menciona. Cuando estoy en Rosario llego a lugares que él ha descrito de manera única en sus canciones y llegar a esos espacios para mí es mágico.

En 2018 Pedro Capó se consagró como una estrella mundial con el éxito “Calma (Remix)”

- ¿Qué aprendiste del público argentino en tu visita?

- Son muy cariñosos, muy eufóricos y están muy presentes. A diferencia de otros lugares, no está todo el mundo con los celulares en la mano. Está todo el mundo muy pendiente, presente y envuelto en la presentación y eso se agradece muchísimo desde el escenario. Ver a la gente tan envuelta en el show pues me da a mí y a los músicos una energía que nos apoya y nos empuja a dar la milla extra siempre.

- Hoy en día es típico que los jóvenes estén con los celulares y quieran registrar ese momento.

- Sí, claro, y está bien, es parte de la nueva cultura. Pero se agradece cuando en vez de mirarte a través del celular estén ahí contigo. Eso tiene un valor insuperable. Lo bonito de la presentación en vivo es eso. En video lo podemos ver por cualquier stream o en la story de cualquiera, pero si tenemos la oportunidad y pagamos un boleto para ir a ver a un artista yo creo que lo lindo es estar presente ahí. Por tener la experiencia completa.

- ¿Cómo preparás tu regreso a Argentina?

- Regresamos con todo, añadiendo ciertas canciones de la trayectoria que no se tocaron la vez anterior. Venimos ahora con un nuevo sencillo que es la carta de presentación del nuevo disco, que es “Existo” de la mano del gran Carin León. Sin duda va a ser una noche especial y con la ilusión de que lo abracen de la misma manera. Y creo que así va a ser.

Pedro Capó se presentará el 30 de mayo en Córdoba, el 31 de mayo en Rosario y el 1 de junio en Buenos Aires (EFE/Alberto Valdés/Archivo)

- ¿Sentís que “Existo” evolucionó en estos meses?

- Es increíble. La verdad que está superando todas las expectativas. Sabíamos que iba a tener un alcance bonito. La canción nace de una manera muy inusual, Carin y yo fuimos parte de una conferencia de “cómo escribir un éxito”. Así nos da escribir una canción al momento y salimos con algo especial en nuestras manos. La manera en que la gente está conectando lo hace especial. Ver los comentarios en YouTube, en las redes sociales de cómo resuena en la vida de las personas o como les apoya a través de lo que fuese que estén pasando.

- ¿Cuál es el mensaje detrás de la canción?

- Es un himno a la resiliencia humana. Existir es algo complejo y hermoso y de pocas probabilidades. Partiendo de esa premisa, el abanico de posibilidades es infinito, podemos alcanzar lo que queramos a través de cualquier adversidad y doy fe y soy fiel creyente. Con el enfoque correcto, apoyándonos en nuestras adversidades en vez de dejarnos caer por nuestra adversidad, y reconociendo que nos pone la piel más dura y nos prepara para alcanzar eso que queremos tanto. Eso es éxito.

- ¿Acostumbrás a reflexionar sobre eso?

- Definitivamente, el proceso creativo es un espacio de introspección, de preguntas y respuestas, de mis inquietudes y curiosidades y un momento de catarsis. Con la ilusión siempre de que conecten con otras personas y que tenga su significado en la vida de cada cual. Para mí ese es el fin de todo este proceso.

Pedro Capó fue nominado en los premios Grammy 2024 en la categoría de “Mejor Álbum de Pop Latino” con su más reciente obra maestra, “La Neta”

- ¿Qué opinión tenés de la muerte?

- Yo creo que son las grandes preguntas de la humanidad, las grandes inquietudes y es importante tener esas conversaciones, quitarles un poquito el tabú y abordarlo por lo que es. La muerte es absolutamente inevitable y es un proceso natural, tanto como nacer. Yo creo que debemos empezar a buscar paz con esa realidad tan nuestra y tan perfecta.

- En redes sociales compartís frases motivacionales. ¿Cómo querés motivar a la gente?

- Sí, aunque tampoco me considero un autor de autoayuda, pero comparto lo que me funciona a mí. Yo solo hablo de lo que conozco, de lo que me apoya a mi en el camino y ojalá que de resonar en la gente y de apoyarles en el camino, pues que bonito y que privilegio poder servir de esa manera, pero al final del día comienza de un proceso muy mío, de yo autoayudarme y de yo automotivarme y de mostrarme vulnerable en mis inquietudes, mis preocupaciones y mis pensamientos.

- Hace tiempo compartiste una frase: “Los lobos no se preocupan por el paso de las ovejas, persiguen su propio destino”.

- Viene un poquito de mi filosofía de vida, de mi realidad y de las frases que utilizo también en la canción de “Existo”, que siempre lobo, nunca oveja. A veces nos perdemos en querer ser parte de la corriente, que es parte de la experiencia humana también. Siento que últimamente vivimos más en comparación y queriendo tener lo que tiene el otro y queriendo ser y jugar ese juego, cuando el juego del crecimiento personal y de nuestra marca propia es el que debemos fomentar y alimentar un poquito más. Y por eso la analogía del lobo, que es un animal que va más en su búsqueda, que sigue siendo un animal comunitario porque es un animal de manada, pero la oveja es un poquito más de servidumbre, un poquito más de seguir la corriente mayor y a eso me refiero.