Cristian Castro se reconcilió con su exnovia cordobesa a 20 días de separarse de Ingrid Wagner, su última pareja

El cantautor apostó nuevamente por la cordobesa y anunció su reconciliació a sus fanáticos (Instagram)

A tan solo unos meses de haber comenzado su relación, Cristian Castro le dio un fin a su romance con Mariela Sánchez y apostó por el amor con otra mujer, Ingrid Wagner. Pero, una vez más, el artista se dio cuenta de que no podía olvidar fácilmente a la cordobesa y decidió volver con ella.

Mediante su cuenta oficial en Instagram, el músico dio a conocer su regreso con la mujer argentina. Junto a una postal de su visita a un cardenal junto a su madre, Verónica Castro, en la basílica de la Virgen de Guadalupe, el intérprete le dedicó unas emotivas palabras a su pareja: “Quiero decirte que no voy a perderte más, fueron los días más difíciles; si supieras lo sola que ha sido mi vida… pero ya estás acá. Haremos historia mi amor, en tu mirada y en la mía Dios sabía lo que hacía”, escribió en la descripción del posteo, dando a entender que su ruptura le había resultado difícil de sobrellevar.

Pero eso no es todo, ya que la mujer también respondió al mensaje que le dedicó el cantante ante sus miles de seguidores. “Siempre estoy para tu corazón. Te amo”, expresó la especialista en bienes raíces, quien se conoció con la celebridad mientras él buscaba una casa para pasar el verano en Punta del Este.

Respecto a la profesional de 42 años, el Gallito Feliz la describió como una persona ordenada y querida por todos. A su vez, señaló que se trata de “una chica muy distinta, amazónica, es todo. Realmente tiene un mundo tremendo”, señaló en una ocasión que fue entrevistado por el panel de Intrusos (América TV).

El artista dio a conocer su reconciliación con una foto de su novia durante su visita a México

En cuanto a su separación, la propia Mariela se refirió a ello en un móvil que le dio a ese mismo programa. A más de un mes y medio de confirmarse su relación, la profesional aseguró que se originó por los celos de Castro. “Tiene celos como cualquier persona, y hubo una discusión y yo tomé la decisión de volver”, había asegurado no bien regresó de la romántica escapada que concretaron a principios de año, donde pudo conocer a toda la familia del compositor mexicano.

Completamente enamorados, el artista y la agente de bienes raíces volvieron a apostar por su relación

“Yo puedo hablar por mí y yo siempre miré para adelante en esta relación, yo nunca me fijé de lo que me mandaban o de lo que lo acusaban”, continuó la agente de bienes raíces, quien en ese entonces comentó que no había posibilidades de retomar el vínculo. “Él vio algo que no era y yo no lo pude sostener”, explicó, dando a entender la razón detrás del cierre de sus salidas.

Qué pasó con Ingrid Wagner, la última pareja argentina de Cristian Castro

A menos de un mes de comenzar a mostrarse juntos, la pareja tomó caminos separados (Instagram)

El año empezó con varios baches para el cantante, quien se mostró reacio a quedarse soltero. Luego de terminar con la cordobesa, se decidió por otra argentina, a quien señaló como su “dulce novia” y hasta la llevó a viajar a Londres, donde la agasajó con todos los lujos que le aseguró darle.

Se trató de un romance fugaz que se acabó antes de lo que pensaba la pareja. Respecto a ello, la abogada y artista plástica le aseguró a Teleshow cuánto lo amaba y que hubo lindos momentos en su relación. Y, si bien aseguró que siempre fue atento y buena persona con ella, no le pudo “seguir el ritmo”.

“Tengo mis hijos, mi trabajo, una vida que me demanda muchísimo. Lo amo y guardaré lo vivido como un hermoso recuerdo en mi corazón”, señaló sobre el balance que tuvo que realizar a la hora de ponerle fin a su noviazgo hace unas semanas atrás.