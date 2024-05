Coty Romero dio a conocer la lujosa compra que realizó tras su salida de la casa de Gran Hermano

La exparticipante del reality no escatimó en gastos en su última compra (Instagram)

Coty Romero supo destacarse como participante dentro de las dos ediciones de Gran Hermano (Telefe). Con una personalidad avasallante, la rubia dejó su marca adentro de la casa más famosa del país. Esto le valió para conseguir un sinfín de trabajos y proyectos que la tenían en la mira, los cuales le ayudaron a obtener un buen pasar económico. Ante ellos, la joven decidió realizar una lujosa compra que acaparó la atención en sus redes sociales.

En un intento de hacer valer su dinero, la correntina apostó gran parte de este y realizó una costosa adquisición a semanas de dejar el reality por segunda vez. Recién llegada a su hogar, la creadora de contenido invirtió sus ahorros y compró dos autos. Pero los vehículos no eran de cualquiera categoría, sino de alta gama, por lo que no dudó en compartir su alegría ante sus seguidores.

Dos marcas importantes fueron las elegidas por la exparticipante del certamen para sumar a su patrimonio. Orgullosa de su elección, la muchacha no dudó en mostrarlos en sus historias de Instagram y, además, de posar junto a uno de sus “bebés”. En ese sentido, la exjugadora se presentó sentada en uno de los rodados mientras lucía un conjunto deportivo all-black y el pelo completamente suelto.

Desde el exterior de su hogar, la modelo enseñó sus autos a través de las redes sociales

“No saben lo feliz que estoy”, le sumó a otra foto donde se pudo ver ambos vehículos estacionados a las afueras de su hogar, y a ella visiblemente contenta con la nueva adquisición.

El apoyo de Coty Romero a uno de sus excompañeros de la casa de Gran Hermano

La mediática ingresó nuevamente al reality gracias al Golden Ticket (Video: Gran Hermano - Telefe/DGO)

Pese a que su tiempo adentro de la casa más famosa del país llegó a su fin, esto no fue el final de la correntina en el reality. Con un gran vínculo debido a sus comienzos como jugadora en la anterior edición, la rubia volvió a opinar sobre el programa. En esta ocasión se decidió por uno de los participantes de la competencia en curso, a quien le brindó todo su apoyo.

Como bien es sabido, la estadía de la muchacha logró ser más amena gracias a la compañía de Martín Ku, uno de los favoritos de esta temporada. Ante los momentos difíciles, la jugadora se vio consolada por el competidor y por su mascota, Arturo. Esto le generó un gran cariño por el Chino, que se mantuvo, incluso, luego de dejar el reality tras la votación por parte del público.

En ese marco, Coty compartió un video donde se muestra una de las situaciones que vivió junto a su flamante amigo, en el que volvió a hacer hincapié en el gran vínculo que los unía mientras seguía formando parte del juego gracias a que le otorgaron una nueva oportunidad con el ticket dorado. A través de las historias de la plataforma Meta, la modelo escribió: “¡Vamoooo!”.

Por si fuera poco, también dejó en claro que tiene ganas de que el jugador llegue a la instancia final del programa, pese a que Juliana Furia Scaglione se ha perfilado como una de las posibles ganadoras del gran premio. “Le pongo fichas a Martín porque es mi jugador favorito, siempre lo fue, espero que pueda llegar muy lejos, y también Virginia”, señaló la correntina en su participación en La Noche de los Ex (Telefe).

Respecto a la comediante, a quien hizo alusión en esa misma frase, le sumó que “está plantada, no me gustó que ella es la que le hacía un frente a Furia y, sin embargo, ahora, cuando dijo ‘me resigno’, eso no me gustó”. A su vez, destacó que “es una de las que da más contenido, se hizo respetar, y es más fuerte que Manzana y ella piensa que es al revés”, lo cual, luego, quedó en claro después de la eliminación del cantante tucumano.