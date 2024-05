Isabel Macedo reveló cómo nació el famoso cantito de Floricienta: “Alguien está en problemas”

Isabel Macedo reveló cómo nació el famoso cantito de Floricienta (América)

A 20 años de su estreno, Floricienta ocupa un lugar destacado en la ficción argentina como una de las series que marcaron la infancia de miles de personas. Ya sea por su humor, sus actuaciones o los diálogos de sus personajes, la obra creada por Cris Morena dejó plasmado su sello en la cultura. Uno de los aspectos más recordados es el famoso canto que inmortalizó Isabel Macedo a través de su personaje: Delfina. Pero no fue hasta ahora que la actriz aún no había revelado cómo nació la frase con la que la modelo se ganó la bronca de los televidentes como la villana de la serie: “Alguien está en problemas”.

Todo se dio, este jueves, cuando la actriz fue invitada a Noche al Dente (América). A raíz del inminente estreno de Margarita –la secuela de la serie que contará con el personaje de Delfina, encarnada por Isabel Macedo–Fernando Dente le consultó a la intérprete cómo nació el cantito de Floricienta.

Isabel Macedo reveló cómo nació el famoso cantito de Floricienta (Captura de video)

“Alguien está en problemas”, cantó la actriz causando las risas de los espectadores, y luego continuó: “Se me ocurrió a mí, miraba muchas cosas, escribía y le dedicaba mucho tiempo aunque ya estaba el trabajo en proceso. Le pedí permiso al director, a ver si lo podía hacer, me dijo que lo podíamos probar una vez y ver si pegaba. Después, ya era tratar de no hacerlo tantas veces por capítulo, entonces me iba anotando en qué capítulo lo había hecho para hacerla una vez, cuando fuera muy necesario. Muy importante los chicos de edición de musicalizarla con sonidos de serpiente, porque eso después disparó a que su mascota fuera una serpiente de peluche”.

Luego, el conductor le consultó si había vuelto a hablar con Flor Bertotti a raíz del lanzamiento de Margarita. Con una sonrisa, por los recuerdos vividos, la actriz respondió: “Nos mandamos mensajes ahora. Estábamos todo el tiempo juntas, viajando por el mundo entero. Siempre tengo recuerdos lindos, cosas lindas para decir porque fueron momentos muy importantes”.

Isabel Macedo en "Floricienta"

La siguiente pregunta estuvo relacionada a uno de los momentos más polémicos de la serie, la muerte de uno de los personajes. “¿Lloraste cuando falleció Juan Gil Navarro en Floricienta? Dicen que lloraron todos”, expresó Dente. Para la sorpresa del conductor, Macedo dijo: “Yo no lloré porque estaba grabando, era como un actor que se iba, lo lamenté un montón, lo quiero, lo respeto, y también respeto las decisiones que cada uno toma y lo que cada uno quiere hacer, me parece bien también”.

Por último, la actriz contó cómo adaptó su vida para grabar Margarita: “Tengo un marido muy piola, es muy buen compañero, además de lo amoroso que es. Nunca existió la charla, él me dijo nos vamos a ir a donde te tengas que ir a trabajar. Yo me iba 14 horas por día de casa. Isabel, la más grande, que ahora cumplió 6, iba a un colegio en Salta hasta las 12.30 y en Uruguay era de las 8 a las 16.30. Pero lo pudimos resolver bien. Somos todo una familia, un gran equipo, mientras las chicas estén bien y cuidadas y nosotros seamos felices con lo que hacemos ese equipo va a funcionar”.