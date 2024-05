A 8 años de su ruptura, Adrián Suar y Griselda Siciliani hablaron de su relación: “Nos costó separarnos”

Adrián Suar y Griselda Siciliani, juntos en Bondi (Bondi)

La separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani, tras ocho años de relación y compartir una hija, tomó por sorpresa al mundo del espectáculo en 2016. La dupla, que comenzó su romance en 2008 tras coincidir en el ámbito laboral, decidió poner fin a su vínculo ante una crisis insuperable, suceso que marcó el fin de una de las parejas más emblemáticas del ambiente.

El tiempo pasó y tras varias propuestas, finalmente ambos decidieron volver a trabajar juntos, esta vez en teatro. En Felicidades, comparten marquesina con Jorgelina Aruzzi (con quien Griselda escribió la obra Pura Sangre), Benjamín Vicuña y Peto Menahem.

Los actores visitaron el streaming Bondi Live, en el programa #AngelResponde, comandado por Ángel de Brito, quien desde un comienzo no evitó referirse al pasado entre ambos, a la vez que el actor y productor no dudó en asegurar que “yo ya había pensado en Gri para la dupla teatral”. Es que parte del proceso también es de la intuición, al tener un guión sobre las manos y definir cuál será el intérprete.

Adrián Suar y Griselda Siciliani durante el rodaje de la comedia 30 noches con mi ex

“Tenía muchas ganas de trabajar con Gri porque es una gran comediante, y además me gusta rodearme de buenos actores. Hace varios años que trato de elegir por varias cosas, como con quién me siento cómodo para trabajar, como le pasa a la mayoría de los actores”, destacó Suar, a la vez que además se refirió a otra de las razones que determinan, a su parecer, los equipos de trabajo: “Me entusiasma mucho una oportunidad que tenga olor a boletería, en el mejor sentido, en el de qué buena dupla se juntó”.

Respecto del trabajo en conjunto, él recordó que no compartían cartel desde 2005 en Sin Código, “artísticamente era muy difícil que no me ponga de acuerdo y que no tenga química en el escenario para hacer la comedia. Me pasa con muchas actrices y actores, destacó”. Por su parte, ella reconoció que “el llamado fue hace dos años, cuando me dijo que tenía un proyecto para 2024″, pero el as bajo la manga que tenía Suar era Mariano Pensotti, el guionista, tan amado por Siciliani.

“Enseguida dije que sí”, reconoció ella, “pero pensé en toda esa pavada de que estamos juntos de nuevo, que me rompe los huevos. Pensar que iba a tener que lidiar con eso. Pero bueno, acá nos tienen, es la primera nota que hacemos juntos en la vida. Nunca antes, ni en gráfica, porque soy muy arisca”, ante lo que De Brito reconoció: “Y me lo merezco, porque la primicia del romance la tuve yo”.

Griselda Siciliani y Adrián Suar comenzaron su romance en 2008 tras coincidir en el ámbito laboral (Verónica Guerman / Teleshow.com 164)

En ese punto, Siciliani reconoció que entiende el punto de vista del público, por enterarse de las noticias sobre su vida privada al estar en pareja con un famoso: “Entiendo, y tampoco es que me daba mal humor el tema de tener fotógrafos, pero no me daba hablar, no me interesa”, reconoció.

Fue en ese punto en que el conductor del ciclo de streaming reconoció que la pregunta, que se descarta que todos los noteros le harán, es si volverían a estar en pareja, ante lo que ella se apuró en contestar “no, y eso es lo mejor que tenemos”, ante lo que él realizó un paralelismo con las series televisivas: ”¿Viste esas que tienen 7 u 8 temporadas? Ya está”, para luego reconocer que le costó la separación. En ese punto, ella confesó que también le costó el fin de la pareja, aunque destacó que es más determinante al momento de tomar decisiones: “Somos dos personas con mucho orgullo, fue hasta acá, y hasta acá”.

Al ser consultados sobre si son personalidades que necesitan estar en pareja o saben convivir con la soledad, Suar afirmó que “nunca tuve en mi vida muchas parejas. Sé perfectamente estar solo, puedo vivir solo el resto de mi vida, pero hay momentos que extraño estar en pareja, pero no es un mandato”, a la vez que ella afirmó: “No es el primer deseo que pido cuando pasa un tren, pero cuando aparece alguien que me engancha, soy una llamarada, es mi personalidad”.