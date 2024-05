Nicole Neumann opinó sobre la polémica con Arturo, el perro de Gran Hermano: “Deberían devolverlo”

Nicole Neumann opinó sobre la polémica con Arturo, el perro de Gran Hermano (Video: LAM, América)

La asociación Huellitas Perdidas anunció que emprenderá acciones legales contra la producción de Gran Hermano (Telefe) tras negarse a retirar a Arturo de las instalaciones del show. Este pedido se produjo después de un reciente aumento de tensión y hostilidad entre los participantes del programa que alarmó a espectadores y seguidores, exponiendo al perro a un ambiente potencialmente dañino.

Así las cosas, uno de los cronistas de LAM (América) le preguntó a Nicole Neumann qué opinaba de la cuestión. Es que la modelo es una reconocida proteccionista y dedica buena parte de su contenido en redes sociales a generar conciencia sobre el cuidado y el amor hacia los animales. “No sé mucho porque no lo veo. Leí algo en redes de lo que está pasando algo. Pero calculo, por lo poco que vi y leí, sin ver nada, que si las rescatistas que lo dieron lo están reclamando y están diciendo que el perrito no está en las condiciones debidas, así claramente debe ser. Con lo cual, claramente deberían devolverlo”, dijo la panelista de Los 8 Escalones (El Trece).

“Me parece que está clara la situación del perrito que no la está pasando bien y puede ser complicado para todos encima... Claramente se lo tendrían que devolver”, reafirmó Nicole. “No sé cómo es el tema, habría que revisarlo legalmente, yo la verdad que no tengo ese conocimiento. Pero sí que si la persona que lo dio en adopción está viendo que no está en las condiciones que debería, deberían devolverlo. Eso seguro. El perrito tiene que estar en condiciones mejores que cuando se lo rescató, ni hablar”, cerró al respecto.

Del Moro habló de los cuidados del perro Arturo

La organización dedicada al rescate de animales solicitó inicialmente la liberación de Arturo, quien fue acogido por los concursantes del reality, al argumentar la necesidad de salvaguardar el bienestar del canino. La petición de la agrupación se vio motivada por el estallido de violencia adentro de la casa, lo que representa un riesgo para la seguridad emocional y física del perro.

En ese instante, destacaron: “Queremos manifestar nuestro descontento con los hechos que están sucediendo en la casa de Gran Hermano respecto a Arturo, un perro rescatado del maltrato, que ingresó al programa para que sea su hogar de tránsito, los participantes le brinden los cuidados necesarios que un animal necesita y posteriormente sea dado en adopción”. A su vez, señalaron que el objetivo de su colaboración con el programa siempre fue “generar un mensaje de concientización sobre la importancia de involucrarse, rescatar, transitar y dar en adopción”.

Sosteniendo esa misma línea, la organización señaló que el reality show es uno de los más vistos por la pantalla chica, por lo que era idónea para difundir su mensaje. Sin embargo, esto pasó a un segundo plano luego de observar el entorno en el que convivía el galgo. “Creemos que no fue correcta la decisión, siendo que se sobrepasaron límites, desde que lo que nos respecta, no son sanos para Arturo. Nos equivocamos”, puntualizaron en el posteo publicado el lunes, donde dejaron en claro que la casa más famosa del país no estaba en condiciones para él. “Solicitamos inmediatamente a la producción de Gran Hermano Argentina la restitución del perro, poniendo a disposición, por parte de esta agrupación, hogar de tránsito, cuidados necesarios y posterior adopción, supeditada a su correspondiente formulario de adopción”, exigieron en un pedido formal.

Sin embargo, en las últimas horas, desde la asociación emitieron un nuevo comunicado: “Lamentamos comunicar que la producción de Gran Hermano no está dispuesta a entregar a Arturo, pese a nuestro requerimiento y puesta a disposición. Nuestra intención fue hacer público el pedido, con respeto y poniendo en palabras lo que sucede y lo que queremos para el perro”.

La actitud de Furia con el perro Arturo en Gran Hermano 2023 que dio que hablar en redes

En el escrito se detalló que la intención fue encontrar una solución amistosa que garantizara el bienestar del animal, aunque la producción del ciclo desestimó sus peticiones con un argumento que no fue bien recibido: “Obtuvimos como respuesta un NO, argumentando que podemos ver a Arturo las 24 horas, ¡si! ¡como leen! Al parecer el rating y las puras estrategias de marketing hacen que un ser vivo pase a segundo plano”. Esta situación subraya los desafíos que enfrentan las organizaciones de bienestar animal cuando sus esfuerzos entran en conflicto con intereses comerciales y de entretenimiento.

Así, la decisión de Huellitas Perdidas fue tomar la ruta legal: “Pusimos todo de nuestra parte para que esto se solucione lo más sano posible para Arturo, pero ante esta negativa no vemos más remedio que realizar las acciones legales correspondientes. Nos apena tener que pasar por esta situación, ya que como muchos saben, nuestra tarea está enfocada en otro punto, seguir rescatando, pero no tenemos otra alternativa, ya que la producción de Gran Hermano elude nuestra solicitud”.

Seguidores del ciclo, ávidos de información sobre lo que sucedía con el animal, esperaban alguna declaración en alguna de las galas, y ello ocurrió el último lunes, cuando Santiago del Moro se refirió al tema, lo que generó una nueva polémica. En momentos en que Martín Ku, el participante con más afinidad con el perro, lo tenía en sus brazos en el living, el conductor afirmó: “Vos ya sos el dueño del perro, ayer lo dijiste públicamente. Por más que esté 24 horas monitoreado por un veterinario, que tenga su paseador, su mejor alimento, su medicación y toda la atención del mundo, y más, tiene un dueño que sos vos, sos el responsable de ese perro en esa casa”, señaló.

Mientras Martín asentía sobre la decisión de adoptar al perro, Del Moro continuó: “Te vi juntando la caquita y todo, así que, bueno, sos el dueño, sos el papá de esa hermosura”, para luego enumerar las responsabilidades, algo que no fue bien tomado por algunos de los espectadores, que expresaron su negativa a que continúe en ese ambiente violento.