El grave accidente automovilístico de Inés Palombo con su familia en sus vacaciones en Dubai: “No me acuerdo de nada”

Lo que había empezado como un emocionante viaje en familia para Inés Palombo, en el que visitaría 19 ciudades y le daría la vuelta al mundo en 40 días, se vio interrumpido por un grave accidente automovilístico. Todo sucedió cuando la actriz se encontraba en Dubai y el auto en el que se transportaba fue embestido a 100 kilómetros por hora en una autopista. A partir de entonces, con varias lesiones y unas cuantas fracturas de costilla, la artista, junto a su marido Nicolás Ugarte y su hijo Feli debieron ser internados en un hospital.

“Íbamos a conocer Abu Dhabi y terminamos durmiendo en un hospital”, fue el título que Palombo eligió al compartir, días después del accidente, un breve resumen de la situación que habían vivido. El video muestra imágenes de la integrante de Los Bonobos siendo trasladada en la camilla y luego recuperándose abrazada junto a su hijo. Así las cosas, la actriz contó en detalle la situación en su publicación: “Al poquito tiempo de subir a la autopista, un tipo nos chocó de atrás a casi 100km/h. Grité y por instinto me tiré a proteger a Feli (justo estaba atrás sentada con él y con cinturón gracias a Dios), y desde ahí no me acuerdo de nada porque me desmayé”.

Una vez que fue atendida, la artista pudo recordar más detalles de la situación: “Me enteré después que ambos autos perdieron el control, nosotros dimos un trompo y el otro auto volcó. Policías, ambulancias y lo que ven; fractura de costillas, 24 horas Internada y varios dolores que me acompañarán algunas semanas. Agradezco a la vida que solo fue eso, lesiones que duelen pero se curan”.

El reel, musicalizado por la canción “These Words” –de Badger y Natasha Bedingfield–, refleja la lenta y constante recuperación de todos los miembros de la familia. Además, muestra cómo Inés y su pareja cuidaron y entretuvieron a su hijo en el hospital. Ya recuperados, y lejos de mostrarse angustiados por interrumpir su viaje, Palombo compartió una reflexión sobre la situación: “Nos perdemos de conocer varias cosas que nos interesaban mucho, pero nos quedamos con que estamos relativamente bien y todavía nos queda mucho por conocer. Gracias a este equipo que me acompañó con mucho amor (ahora ya estoy mejor, con dolor pero podemos seguir nuestro viaje, más tranquilo pero disfrutando y agradeciendo siempre)”.

Por último, Inés agradeció los mensajes de preocupación de su familia, seres queridos y seguidores en Instagram: “Todo el amor y buena onda que manden llega, al igual que se agradece que nos acompañen en esta aventura tan importante para nosotros”.

El 27 de abril, la actriz compartió en su perfil de Instagram un video donde contaba sobre el inicio de esta aventura familiar: “Nos vamos a dar la vuelta al mundo, 40 días, 19 ciudades, 8 aviones, 52 horas de vuelo, 43.927 kilómetros y un bebé”. En las imágenes se pueden ver algunas fotos de sus próximos destinos como dunas del desierto, templos, acuarios y bosques de bambú.

Junto al video, la joven agregó unas palabras: “Después de un año de armar, esperar y soñar este viaje empieza nuestra vuelta por el mundo. Van a ser 40 días, donde vamos a estar comiendo cosas que nunca pensamos en probar, durmiendo en lugares que no sabíamos que existían, y viajando en todos los medios posibles, derribando el mito (esperemos) de que no se puede viajar con bebé. Esperamos que les guste todo lo que tenemos para mostrarles”.