Daniel Osvaldo y su nuevo romance con una periodista italiana: los primeros indicios de la historia de amor

Daniel Osvaldo disfruta de unos días en Italia (IG daniosvaldobv)

La vida amorosa del exfutbolista Daniel Osvaldo está una vez más en el centro de la escena pública tras su comentada ruptura con Daniela Ballester. Los rumores recientes apuntaban a que la historia entre él y Gianinna Maradona, con quien ya tuvo un pasado sentimental, podría haber dado paso a nueva oportunidad para estar juntos. Sin embargo, un giro en los acontecimientos captó nuevamente la atención de sus seguidores.

Los indicios de la reunión entre Daniel Osvaldo y Elena Mannucci, según la cuenta de Instagram Gossipeame

El también cantante se encuentra en la ciudad de Florencia, en Italia, tal como lo deja en claro en cada una de sus publicaciones en Instagram, donde cuenta con más de 600 mil seguidores. Allí se lo pudo ver, entre otros escenarios, en una peluquería con ambiente rockero, de la que no dudó en filmar cada uno de sus espacios, mientras de fondo sonaba Pink Floyd. En otra de las imágenes compartidas por el músico, publicó en una vieja postal familiar junto con su hermana Anabel, a quien le deseó un feliz cumpleaños.

La periodista Elena Mannucci cubre los partidos de la ACF Fiorentina (IG elenamannucci)

Pero sin dudas las fotos que más llamaron la atención de sus fans son aquellas en las que se pudo apreciar una cercanía a la periodista italiana Elena Mannucci. Con varias interacciones en las redes sociales ambos dieron cuenta de que, al menos, compartieron los mismos espacios. Así, desde la sombra de una boina o una rosa, e incluso el paisaje de fondo, son estudiados en detalle por sus seguidores, quienes no dudaron en manifestar esta proximidad entre los dos.

Mannucci se destaca laboralmente por cubrir los partidos de la ACF Fiorentina, equipo con el que Osvaldo tiene historia, ya que vistió esa camiseta en sus épocas como jugador. En este caso no es de extrañar que el hecho de compartir su pasión por el fútbol sea un elemento que podría haber contribuido al vínculo entre ambos. Incluso, la joven también practica el deporte, no solo queda en la teoría, como se la puede observar en varias de las fotografías compartidas por ella.

Elena Mannucci también mostró sus destrezas en el fútbol

“Ten el coraje de ser lo que quieres, de elegir tu vida sin que ella elija un camino al azar para ti. Y ten el coraje de elegir solo a aquellos que te respetan, todos los días”, destacó como filosofía de vida en uno de los posteos compartidos en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 100 mil seguidores.

Allí, además, replicó unas palabras de la reconocida periodista Oriana Fallaci: “Ser mujer es tan fascinante. Es una aventura que requiere tanto coraje, un desafío que nunca envejece. Tendrás mucho que hacer si naces mujer. Para empezar, tendrás que luchar contra ti mismo para argumentar que si Dios existe, podría ser una anciana de pelo blanco o una hermosa chica. Entonces tendrás que luchar a ti mismo para explicar que el pecado no nació el día que Eva recogió la manzana: ese día nació una virtud maravillosa llamada desobediencia. Al final tendrás que luchar para demostrar que dentro de tu cuerpo liso y redondo hay una inteligencia que exige ser escuchada”.

La dura confesión de Daniel Osvaldo

Cabe recordar que a mediados de marzo, Osvaldo había sorprendido con un mensaje que preocupó a sus seguidores. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo muy compungido, mirando a cámara en un video casero que subió a su cuenta de Instagram.