El misterioso mensaje de Daniel Osvaldo dedicado a una expareja que sorprendió a sus seguidores

Daniel Osvaldo tuvo un acercamiento a una expareja (Instagram)

La vida sentimental de Daniel Osvaldo no deja de sorprender a sus fanáticos. Cuando se separó de su última pareja, la periodista Daniela Ballester, se mostró vulnerable a través de las redes sociales. Después de unos días en los que ninguno de los dos había hablado sobre la ruptura fue el propio exfutbolista el que rompió el silencio. En ese momento, Osvaldo emitió un comunicado en sus historias de Instagram. “Quiero aclarar que Daniela y yo no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió con letras blancas en fondo negro en esa red social.

Sin embargo, a las pocas horas, el cantante decidió borrar su posteo debido a la gran repercusión que se había generado. Al ver el revuelo que habían generado sus palabras, el exjugador tomó la determinación de borrar todas las fotos de su Instagram. Pero, una hora después de haber eliminado todos los posteos románticos con la animadora, las fotografías reaparecieron tras viralizarse que él se había deshecho de todos las publicaciones junto a ella. Y como si esto fuera poco al poco tiempo borró su perfil de la red social. Sus seguidores no dejaron de sorprenderse porque todo eso sucedió en cuestión de horas.

En esos instantes, los rumores hablaban de que podía haber habido una tercera en discordia. Pero el músico salió una vez más a aclarar la situación. Con un mensaje contundente, dijo: “¿Tercera o tercero? Averigüen bien, chicos”. Con un emoji de una carita feliz lanzó una duda, con respecto a la fidelidad de su exnovia. Sin embargo, los comentarios de la tercera en discordia volvieron a hacerse presente y a encender nuevamente la polémica de su relación. “Esta chica le habría mandado un video y había hecho sexting con él, y él lo negó. Esto habría sido el puntapié a esta crisis... Hablé con sus compañeros (de Daniela Ballester). Gente del canal me dicen que la ven un poco caída. Ella es muy buena compañera y le pone onda a la situación, pero dijeron que está muy enamorada de él”, había dicho Karina Iavícoli al respecto de una tercera en discordia.

Daniel Osvaldo intentó un acercamiento misterioso con Gianinna Maradona (Instagram)

Este lunes, los seguidores de Osvaldo advirtieron un hecho en sus redes sociales que fue publicado por la cuenta Gossipeame. El exjugador de fútbol le puso un like a una de sus exparejas, nada menos que a Gianinna Maradona. Pero además de esto, también publicó una historia en donde dejó expuesta una situación que dio pie a una doble interpretación. Publicó una foto con un grafiti de Diego Armando Maradona, que decía en letras negras sobre la pared blanca: “La puta madre cómo extraño al Diego”. Sin dar más detalles, el exfutbolista está pasando estos días en Mar del Plata, desde donde se muestra más recuperado con respecto a días anteriores.

Cabe recordar que a mediados de marzo, Osvaldo había sorprendido con un mensaje que preocupó a sus seguidores. “No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicación. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo muy compungido, mirando a cámara en un video casero que subió a su cuenta de Instagram.