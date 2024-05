Luciano Cáceres también apuntó contra Javier Milei: “Le contaría qué es la cultura”

Luciano Cáceres habló de un posible encuentro con el Presidente Milei (Radio Continental)

En medio de un tenso clima social y político, este jueves Luciano Cáceres se sumó a los reclamos de otros artistas y opinó sobre la gestión de Javier Milei. Sin embargo, las palabras del actor fueron más allá de los recortes en la cultura y sorprendió al mencionar qué le diría al Presidente si tuvieran una reunión.

Todo comenzó cuando el intérprete fue invitado al programa Desinteligencia Artificial en Radio Continental. Allí, Cecilio Flematti le preguntó con qué figura presidencial se reuniría: Alberto Fernández, Cristina Fernández, Mauricio Macri, Javier Milei o Victoria Villarruel. Cáceres sorprendió con su respuesta: “En este momento con Milei”.

“¿Qué le dirías? Lo tenés cinco minutos pero te está prestando atención, sin celular”, agregó el conductor. Casi de inmediato, el actor expresó: “Yo lo que siento es que por ahí tiene algunas confusiones. Le contaría qué es la cultura, en qué andamos, qué se necesita, que por ahí no es solo la cultura, los famosos que no están de acuerdo con su gobierno, sino que la cultura es muchas cosas. Y le hablaría un poco de eso y lo importante que es”.

Al escuchar la respuesta de Cáceres, una de las integrantes del equipo argumentó: “Hace poco conversaba con Nito Artaza y me comentaba que en el año 2018 él enseñó teatro, dirigió un espectáculo con Milei. Por lo cual me sorprende este ajuste hacia la cultura y que quizás no tenga tan claro lo que sucedió”.

Pero lejos de esa idea, el actor se explayó un poco más y explicó por qué considera que el mandatario haya tomado esta determinación: “El ajuste va por todos lados. Pero siento que hay algo histriónico en él que no encontró un poco su lugar y algo le debe haber afectado, pero ante la duda, mejor hablarlo. Tomemos un café, Milei”.

Días atrás, otra de las actrices que expresó su descontento con la situación del país y opinó al respecto fue Verónica Llinás. “Yo me reconozco en ciertos temas bastante ignorante, no sé de economía, no sé demasiado de historia política, entonces no me siento en condiciones de bajar una línea, de decirle a la gente lo que tiene que hacer”, comenzó diciendo la artista en una charla con Intrusos (América), cuando explicó por qué aún no había emitido opiniones. Luego, continuó: “Lo que sí en algún momento hice fue como el bufón, parodiar o hacer chistes con el Gobierno de (Mauricio) Macri en ese momento, pero con una cierta inocencia”.

En una línea opuesta se ubicó Guillermo Francella, quien expresó su apoyo al economista. Pero en este panorama, las palabras del actor tuvieron más repercusión de lo esperado. No solo por tratarse de uno de los artistas más destacados sino porque aseguró que las medidas de Milei “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor”. Acto seguido, se manifestó respecto al futuro: “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”.

Las palabras del protagonista de El Encargado retumbaron en el ambiente y causaron el descontento de Dolores Fonzi. Desde su lugar, la artista cruzó a Francella: “No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no se si está bueno”, expresó la actriz, y agregó que no trabajaría con el protagonista de El encargado. “No. Como directora, no. Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no se qué puedo hacer. Nada”, afirmó en Intrusos (América).