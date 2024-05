VivaElAmor con Lionel Ferro y Amira Chediak: “Cuando formás familia te cambia la idea de abrir la pareja”

Viva el amor - Lionel Ferro y Amira Chediak

En esta nueva edición de #VivaElAmor, el ciclo de Infobae en el que parejas famosas exploran los hitos más significativos de su relación narrando su trayectoria hacia el compromiso mutuo, exponen sus contrastes y, además, disfrutan públicamente participando en una serie de preguntas variadas que se plantean, se presentan Lío Ferro y Amira Chediak.

El youtuber y la modelo están juntos desde hace ocho años y tienen dos hijos: Roma, que nació en junio del 2019; y Donato, quien vio la luz en diciembre del 2021. Si bien en todo este tiempo sufrieron algunas crisis y se tomaron tiempos, el amor prevaleció entre ellos y siguen juntos desde aquella vez que los vinculó una amiga en común: después de un coqueteo a través del chat de Instagram, tuvieron una primera cita en una cena y, desde ese momento, casi que no se separaron más.

“¿Cuál fue el mejor regalo que te hice?”, le planteó Lío en el comienzo de este divertido y romántico cruce. “Bueno, en principio, nuestros dos hijos. Para mí es el mejor regalo. Pero si hablamos de lo material, el auto que me regalaste para mi cumple”, le dijo ella, muy sonriente. “Haces muy buenos regalos, amor”, lo elogió, también. “Y yo, ¿cuál fue el mejor regalo que te hice? No sé si hago muchos regalos”, le devolvió Amira. “Yo creo que el mejor regalo que me hiciste es ser tan buena mamá. Y todas las noches, cuando cocinas la comida, esa rica que haces. Yo creo que es un regalo increíble”, respondió él, muy galante.

“¿Qué es lo que más te enamoró?”, planteó la modelo en su turno. “Lo compañera que fuiste cuando nos conocimos”, dijo el youtuber. “O sea que ya no soy más compañera”, le devolvió ella, pícara. “Yo creo que la compañera que fuiste conmigo en acompañarme a todos lados porque me conociste en un momento de mi vida que yo viajaba todo el tiempo. Era un caos y vos te la bancaste y venías conmigo. Estabas ahí en momentos, en situaciones re heavies. De llegar a un lugar y que toda toda la gente se tirara encima... O de llegar a un lugar porque me contrataban para hacer presentaciones y decir: ‘No, acá no duermo y no podemos salir a buscar hotel a las 5 de la mañana’. Pero vos me acompañábas, me seguiste en toda esa locura”, se extendió Lío al recordar los inicios de la relación.

“¿Qué fue lo que más te enamoró de mí?”, quiso saber Lío. “Cuando te conocí eras muy colgado, pero después me di cuenta de que esa colgadez no era nada en comparación de todo lo lindo que tenés, que es ser compañero, caballero, protector, cero celoso, eso me encanta. O sea, que sea súper relajado y que confíes en mí, que confíes en vos mismo también en que eso me encanta”, dijo ella.

“¿En qué momento dijiste: ‘Es el amor de mi vida’?”, quiso saber él. “El primer día que nos vimos por primera vez, tuvimos una charla que parecía que nos conocíamos de toda la vida. La primera noche que nos vimos, que nos juntamos a cenar y hablamos mucho. Y a partir de ahí como que en esos días empezamos a hablar mucho. Me contaste muchas cosas de tu vida y desde ese momento no nos separamos nunca más. Hasta el día de hoy, nunca nos separamos. Yo creo que verte del lado del adentro en casa, digamos, hizo que me enamore. Te vi como muy real. Eso me gusta de vos. Que sos muy real y que re confiaste en mí. Me contaste muchas cosas y vos no sos de contar mucho. Fue todo muy intenso lo que pasó en nuestra relación”, respondió Amira. “Creo que también no fue solamente fue un momento. Son muchos momentos lo que te hacen decir ‘es el amor de mi vida’, no solamente uno. Porque si fuera solamente uno capaz te equivocas. También cuando nació nuestra primera hija, Roma, vos fuiste muy buena mamá desde el embarazo. Creo que Roma también fue una experiencia para terminar de conocernos”, complementó el youtuber.

“¿Qué es lo que más te hace enojar de mí?”, preguntó Lío. “Que tengas el don de hacerme enojar y vos ya sabés qué decirme o qué hacer para sacarme de quicio. Eso me enoja muchísimo. Vos sabés dónde tocarme para que hacerme enojar. Eso... Ay, Dios”, respondió ella, divertida.

Luego se sometieron al ping-pong de espaldas para responder quién consideraban quién respondía a determinada característica. A la hora de saber quién de los dos es el más celoso, ambos apuntaron hacia Amira. “Sí, soy un poco más celosa. O sea, si él no es nada, yo soy un poquito. No es que tampoco soy tóxica. Cuando es necesario, se dice”, admitió ella.

"Yo soy re dramática. Pisciana, full pisciana. Todo para mí es un drama", admitió Amira Chediak

A la hora de responder “¿quién de los dos es más sexualmente activo?”, no supieron hacia donde señalar y coincidieron con un “empate”. “Yo creo que una de las cosas que más nos unió hablando fue la conexión que tenemos, la piel. Pero a Lío le da vergüenza hablar de esto. No tiene que ser tabú, amor. ¿Cómo llegaron los nuestros hijos al mundo?”, bromeó ella.

“¿Quién es más dramático?”, se planteó a continuación y ella levantó la mano con énfasis aunque Lío se señaló a sí mismo. “Yo soy re dramática. Pisciana, full pisciana. Todo para mí es un drama. O sea, me complico mucho con todo. Me ahogo en un vaso de agua, en cualquier situación”, dijo ella. “Yo también me hago mis dramas”, admitió él. “Sí, puede ser, pero como que vos lo sabés resolver. Y yo me quedo como ahí, tiesa”, complementó Amira.

“¿Quién es más controlador?”, se preguntó luego y si bien nadie apuntó hacia ningún lado, él dio una respuesta contundente: “El otro día me hiciste una escena porque me fui a jugar con mis amigos”. “Nah, si te vas, volvé a una hora, querido. Tampoco esto de me voy a jugar al paddle todos los días, ¿no?”, se defendió ella.

“¿Quién perdonaría una infidelidad?”, fue la siguiente pregunta y Amira levantó la mano, aunque luego volvió tras sus pasos. “No, pará, me arrepentí”, dijo. “Por una calentura de una noche es como arruinar nueve años de construcción de una familia. O sea, no tiene sentido”, dijo él mientras ella asentía en silencio

“¿Quién abriría primero la pareja?”, fue el último interrogante. “Creo que yo”, dijo Lío y ella confirmó. “Creo que cuando formás familia te cambia un poco eso. Antes de tener a mis hijos yo te hubiera dicho sí, o sea, me parece una aventura. Pero hoy que tengo a mis hijos y tengo a mi familia y todo eso, digo ¿para qué?”, respondió el youtuber. “Monogamia, familia y patria... O bala”, planteó ella entre risas. “No lo necesitamos”, insistió Lío. “Estamos bien”, cerró Amira.