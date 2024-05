La reunión cumbre de Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Marilina Ross, Marcela Morelo y Lucía Galán: “Laburantas de la música argentina”

La reunión de Patricia Sosa, Marilina Ross, Marcela Morelo y Lucía Galán (Video: Instagram)

“Nosotras. Laburantas de la música argentina el primero de mayo compartiendo un rico guiso de lentejas. Las quiero”, destacó en un texto Julia Zenko al compartir una fotografía tomada en las últimas horas del miércoles en que se la puede ver acompañada de varias de las más reconocidas cantantes de la música popular argentina, quienes vivieron una jornada de amistad, risas y recuerdos.

Además de Zenko, Sandra Mihanovich, Patricia Sosa, Marilina Ross, Marcela Morelo y Lucía Galán fueron parte de esta juntada de cantantes de la que también participaron otras amigas del grupo que conforman, como la actriz Eugenia Tobal, Patricia Oviedo -manager de David Lebón y Marcela Morelo-, Marita Novaro -artista plástica y casada con Mihanovich-, la representante Patricia Kessler y Patricia Rincci, esposa de Ross.

“La magia de los encuentros donde no hay egos, donde todas compartimos todo, desde la noticia más triste a un gran triunfo. Así desde hace 10 años. La amistad. Una bendición”, expresó Galán, mitad de Los Pimpinela, al compartir las imágenes en sus redes sociales. Su comentario provocó de los más variados comentarios, donde se destacó el valor de los encuentros, de afianzar las amistades en el tiempo y las expectativas de poder verlas juntas en el escenario en algún momento. “Son todo lo que está bien”, dijo el actor Diego Topa, en tanto que Silvina Chediek y Catherine Fulop coincidieron también en sus sentimientos al afirmar: “Las amo”.

"Amigas", escribió Lucía Galán en sus redes y le sumó un corazón rojo, a la foto de esta juntada de amigas de la música (Instagram)

Todo empezó después del primer Teatro Colón que hicimos, con el ciclo de Las Elegidas. Eso fue en el 2013 y ayer veíamos las fotos de eso, que estaban María Martha Serra Lima, Fabi Cantilo... Fue hace 11 años. Éramos más en el grupo y se fueron yendo. Algunas sí, con buena onda, otras no tanto”, contó Lucía Galán en Ángel Responde (Bondi Live), el ciclo de streaming liderado por Ángel de Brito, acerca de la génesis de este grupo de mujeres cantantes.

“Sí, me imagino quién fue, pero no vamos a empezar con el cuento de Valeria Lynch...”, dijo el conductor, refiriéndose a la pelea que la intérprete de “Qué ganas de no verte nunca más” tuvo con Patricia Sosa, lo que la habría alejado de este grupo de cantantes.

“La primera reunión fue en mi casa, hace 11 años, porque se me ocurrió hacerla a mí. Armamos un chat y desde ahí nos juntamos una vez por mes, o dos veces por mes a compartir, a charlar”, agregó la cantante de Los Pimpinela. Además, habló de la dinámica del grupo. “Hablamos poco de nuestro trabajo, hablamos de nuestras vidas, de lo que nos pasa, de las cosas lindas, de las cosas no tan lindas”, dijo. En pantalla se veía uno de los videos que ellas compartieron en sus redes sociales, donde se las ve bailando y cantando una canción de Thalía. “Hicimos varios videos más, pero no se pueden pasar”, dijo Galán con picardía.

Lucía Galán (Franco Fafasuli)

“Todas estamos bien, gracias a Dios. Cuando nos juntamos no hablamos de nada. Lo tenemos como muy trabajado el tema de los egos... Festejamos los logros de cada una, estamos al tanto de las giras. Más que nada son reuniones sanadoras, catárticas donde contamos nuestras cosas, de cómo superamos las cosas que pasan en la vida, porque todo lo que se habla ahora de salud mental, o de tantas cosas, a nosotros nos han pasado en épocas más complicadas, porque no se hablaba tanto de eso... Todas pasamos por depresiones, por altibajos muy grandes. Porque de golpe estás en un concierto en un estadio y después pasas a estar sola en una habitación. Como pasa en muchas profesiones”, contó Lucía.

En cuanto a ser parte de este grupo de destacadas mujeres cantantes, dijo: “Hay muy poca gente que se ponga realmente feliz con tus logros. Hay poca gente que te dice: ‘¡Qué bueno que te fue que llenaste un lugar con 50 mil personas!’”.