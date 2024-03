La desesperación de Patricia Sosa porque su mamá fue afectada por el temporal: “Entró mucha agua a su casa”

Patricia Sosa y su madre Olga Gaitán (Foto: Twitter)

Durante el pasado martes, Patricia Sosa expuso en sus redes sociales el drama por el que atravesó Olga Gaitán, su mamá de 94 años, luego de que las intensas lluvias que se desataron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense provocaban un sinfín de inundaciones.

“¿Qué hago? Mi mamá, a punto de cumplir 94, está atrapada en Avellaneda”, comenzó relatando la cantante a través de un posteo que subió a su cuenta de Twitter. “Fue a dormir a lo de mi hermana y entró mucha agua a su casa”, describió Patricia acerca de esta situación infortunada.

“Los autos flotan y no la puedo ir a buscar. Está subida en un sillón desde la mañana temprano”, puntualizó con suma inquietud la intérprete de éxitos como “Endúlzame los oídos” y “Aprender a volar”. “Estamos preocupadas. No sabemos qué hacer. Sin luz”, cerró Sosa su relato al que acompañó con una foto junto a su mamá y en el que remarcó el dramatismo de la situación que vivió durante la jornada.

Al leer su mensaje, una seguidora le recomendó a la cantante que llamara a Defensa Civil en busca de ayuda. Y la respuesta de la mujer de Oscar Mediavilla fue contundente: “Ya llamé a los bomberos, a la policía y a Defensa Civil y nada. Me dio risa poner nada”.

Patricia Sosa durante su último show en el Teatro Opera (RS Fotos)

“Ya pasó. Estamos todos re bien”, respondió Patricia a la consulta de Teleshow acerca de cómo se resolvió la situación. Un rato más tarde, también en su cuenta de Twitter colgó una foto en donde apareció junto a su madre, las dos sonrientes: “¡Ya en casa! Gracias Defensa Civil y a los que ayudaron. De todo corazón”, expresó la artista.

Siempre activa en sus redes, hacia fines del año pasado Sosa había sido noticia tras haber vivido un mal momento cuando quiso ayudar a un vendedor ambulante queriéndole comprar pañuelitos descartables y terminó siendo víctima de un intento de robo en la calle, a plena luz del día. La cantante contó su relato en sus redes sociales, en donde publicó un video que grabó inmediatamente después del episodio.

Al borde de las lágrimas, todavía dentro de su auto, en donde había sucedido todo, y bajo la lluvia que cayó durante ese lunes en Capital Federal, se pudo notar a la intérprete visiblemente angustiada. “Bueno, un día como hoy, que llueve, yo estoy estacionada -explicó el contexto-. Vi a un chico que me dio mucha pena porque estaba bajo la lluvia vendiendo pañuelitos de papel. Y entonces, la gente le era indiferente y me acercó el pañuelito, busqué en mi cartera y tenía unos mangos y se los iba a comprar”.

Patricia Sosa vivió un mal momento mientras realizaba un gesto solidario

Luego, recordó el momento de angustia al darse cuenta de que terminó siendo víctima de un intento de robo. “Yo bajé la ventana porque a mí me gusta mirar a los ojos, y el tipo, cuando le estaba dando la plata lo que hizo fue manotearme el celular. Lo que pasó es que tuve un reflejo rápido y lo pude agarrar, se le cayó al piso y lo recuperé”, continuó Patricia Sosa en la grabación que grabó con congoja y todavía en estado de shock por lo que había sucedido.

“Entonces, yo pienso: ¿qué hago? ¿Ayudo, como acostumbro a hacer, y me arriesgo a un golpe en el brazo como el que me acaba de dar o sigo de largo y tengo miedo, que es lo que no quiero hacer?”, reflexionó la artista con sus más de 400 mil seguidores y agregó la disyuntiva que se le presentó a partir del hecho: ¿Hago las cosas bien o hago las cosas mal? ¿Qué es lo bueno que hay que hacer y qué es lo malo? Porque hay que ayudar, y corrés el riesgo cada vez que te exponés de que te quieran hacer daño”. Por último, indicó: “Tratemos de ser conscientes del prójimo, pero cuidémonos porque nadie está libre”.