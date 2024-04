Rumores, blanqueo al aire y un tatuaje que no fue: la fugaz historia de amor entre Marina Calabró y Rolando Barbano

Marina Calabró y Rolando Barbano confirmaron su romance

Dos meses después de confirmar su relación públicamente y de mostrarse muy enamorados, Marina Calabró y Rolando Barbano concluyeron su historia de amor. La noticia la confirmó la periodista el viernes último en el pase radial con Yanina Latorre en El Observador 107.9. “Si me pongo a hablar, lloro”, le dijo la protagonista del fugaz romance.

Marina y Rolando se conocieron en el trabajo: son compañeros en Lanata sin filtro (Radio Mitre) y comparten el estudio. Las versiones de romance comenzaron en enero pasado, luego de que Iliana Calabró, hermana de Marina, deslizó que estaban juntos. “Leí por ahí que anda noviando, lo leí en los medios. Con Barbano”, dijo. Con los días, el tema se fue instalando y llegó hasta la mesa de Mirtha Legrand.

“¿Estás saliendo con Marina Calabró?”, le preguntó La Chiqui sin filtro a Barbano. El especialista en casos policiales se lo negó. “Quien pudiera. La realidad es que yo de mi vida privada no hablo, estoy separado hace poco tiempo. Tengo dos hijos, uno de once años, Rocco. Mi hija Nina, de cinco. No he tenido nada para contarles a ellos, así que imaginate que mucho menos en tele”, devolvió.

Más adelante se supo que, para ese momento, sí estaban juntos. Según reveló Marina, el 29 de octubre de 2023 se dieron su primer beso. Incluso, un mes y medio después de blanquear, contaron que estaban pensando en tatuarse esa fecha. “Todavía no encontramos el diseño indicado. Queríamos tatuarnos ‘29 de octubre’, que fue el día de nuestro primer beso. Probamos con los números romanos, pero lo que pasa es que si le ponés el año queda muy largo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”, confió ella entre risas en el programa Poco Correctos (El Trece).

Una semana antes de blanquear la separación, Marina Calabró contó que ella y Rolando Barbano tenían pensado tatuarse la fecha de su primer beso

Al final, como no les convenció ningún estilo, el proyecto quedó en pausa. “Dijimos: ‘Bueno, que no sea la fecha, que sea algo simbólico’. Así que el día que lo encontremos, en una de esas, nos animamos”, siguió Marina en charla con Leandro “El Chino” Leunis.

Para sorpresa de todos, una semana después, confirmaron su separación. La relación habría durado casi seis meses.

Sobre la ruptura se especuló con los motivos. El principal: que el periodista de policiales habría vuelto con su exmujer, Micaela Mendelevich, ya que, a diferencia de lo que sucedió con Marina Calabró, todavía se siguen en redes sociales.

Consultado al respecto por un cronista de LAM, Barbano fue tajante. “No, no, estoy separado hace un año con la madre de mis hijos. No sé qué información circula. Siempre me siguió, yo siempre la seguí. Es la mamá de mis hijos, siempre lo va a hacer. Y porfa, no la metamos en esto porque no tiene nada que ver. Ni ella, ni mis hijos”, dijo el periodista, que se mostró “corto” de palabras. “No tengo ganas de hablar del tema. Es un momento triste para mí y para Marina, también”, aseguró.

Marina, en tanto, se mostró bastante peor. Vale recordar que, en 2023, la hija menor de Juan Carlos y Coca puso punto final a su relación con el empresario Martín Albrecht, que duró 10 años. Si bien lo blanqueó en octubre del año pasado, la crisis venía meses atrás. Quizá por eso, este lunes terminó internada en una clínica, donde le practicaron estudios cardiológicos. “Le dolía el corazón”, contó el periodista Ángel De Brito. Horas antes, la periodista sorprendió a los oyentes de Lanata sin filtro cuando se la vio sentada desde la casa del conductor, desde donde Lanata sale al aire, y no desde el estudio junto a Rolando Barbano.

Para al casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, en abril de 2022, ambos estaban en pareja con sus ex: ella con Martín Albrecht; y él, con Micaela Mendelevich

“Fue algo que hablé el fin de semana con Elbita (Elba Marcovecchio, la esposa de Lanata). Me notó re angustiada y me dijo: ‘Venite acá, te apachuchamos un poco en la casa de Jorge, y bueno, fue un poco eso, para descomprimir, que nadie se sienta raro, estamos laburando...”, explicó la comunicadora al aire del programa de Karina Mazzocco, sin poder contener la tristeza.

“No quiero llorar, como le decía el viernes pasado a Yanina (Latorre) soy demasiado llorona y bueno, no quiero llorar”, admitió. “Ojalá que podamos charlar con Rolando, nada me haría más feliz”, reconoció unos segundos después cuando el cronista le preguntó si era posible una reconciliación con el periodista de policiales.

Finalmente, este martes, Marina y Rolo volvieron a compartir estudio: la cámara los mostró sentados uno al lado del otro, pero sin mirarse ni dirigirse la palabra. Esto generó todo tipo de comentarios en el chat de YouTube del programa, ya que la audiencia opinó al respecto. Casi todos solidarizándose con la hermana de Ileana Calabró.