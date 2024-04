Marina Calabró reveló cómo será el tatuaje que se hará junto a Rolando Barbano

Marina Calabró confirmó que se hará un tatuaje con Rolando Barbano

Marina Calabró sorprendió al dar detalles acerca de la gran muestra de amor que se dispensarán mutuamente con Rolando Barbano, su nuevo novio desde fines del año pasado.

“Estamos súper bien, felices, contentos y disfrutando”, dijo Marina en el programa Poco Correctos (El Trece), conducido por Leandro El Chino Leunis. Luego la consultaron si era cierto que tenían pensado hacerse un tatuaje juntos y la hija de Juan Carlos Calabró lo confirmó. “Sí, es información confirmada. Voy a decir la estricta verdad, todavía no encontramos el diseño indicado”, dijo entre risas.

“Probamos con los números romanos. Hay que tatuar ‘29 de octubre’ que fue el día del primer beso. Primero lo íbamos a poner en números romanos. Después, si le ponés el año, es como que queda todavía más largo y queda como un chorizo. ¡Tenés que andar con un folleto explicativo!”, agregó a continuación.

“Entonces dijimos: ‘Bueno, que no sea la fecha, que sea algo simbólico’. Conclusión: no encontramos diseño. Así que, el día que lo encontremos, en una de esas nos animamos”, dijo después Marina y volvió a reírse.

Marina Calabró y Rolando Barbano dieron su primera nota juntos

La relación entre Marina y Rolando Barbano se dio luego de que ella se separara de Martín Albrecht. El periodista especializado en policiales también venía de una separación reciente y con hijos de por medio. Es por eso que ella, en un principio, optó por no dar detalles en público acerca del comienzo de este romance. Sin embargo, sí quiso dejar bien en claro que ambos estaban solteros desde hace mucho tiempo antes de que comenzaran a salir. “No me gusta poner fechas, dar explicaciones sobre estas cuestiones porque en el fondo es como una suerte de trampa. Pero bueno, Rolando está separado hace casi un año y yo desde junio del año pasado, así que pasaron muchos meses”, comenzó contando la hermana de Iliana Calabró en una entrevista que le dio a Implacables (El Nueve), programa que conduce Susana Roccasalvo.

“Nuestra relación es muy incipiente: estamos hablando de nada, de fines del año pasado. Y no es porque uno quiera salir a agitar un calendario, pero siempre cuando te preguntan desde cuándo, hay como una cosa que no me gusta atrás. Nunca me había pasado engacharme con un amigo y con alguien con quien tenés mucha confianza, pero desde otro lugar, y confianza al aire y fuera del aire”, dijo también en el mismo enlace.

Por otra parte ahondó en cómo está encarando este noviazgo. “La verdad que es todo un aprendizaje y es para mí una novedad, calculo que para él también. Yo creo que la amistad entre el hombre y la mujer, él mucho no cree, así que bueno, no fue una cuestión sencilla porque es lo típico que te dicen: ‘Bueno, y vas a arruinar lo que tenés’, y qué sé yo. Y no es menor. Es todo un desafío”, se sinceró

Marina Calabró y Rolando Barbano están juntos desde octubre de 2023

Marina también reconoció que fue cauta con esta cuestión por su hija. “Primero que cuando una relación es muy incipiente, uno le quiere dar un poquito de aire y no meterle la presión de la fuera. Y segundo, ser muy prolijos en eso. No me hubiera gustado que Mía se enterara por la televisión porque me parece que no se lo hubiera merecido”, expuso.

Además, Calabró le dispensó halagos a Rolando, quien conquistó su corazón. “Es muy compañero, es el que está todo el tiempo espalda con espalda, es muy inteligente, me encanta su laburo como periodista, ya me encantaba de antes del cambio de relación y bueno, es alguien que está muy pendiente de mí y que se ha vuelto imprescindible en mi vida. Y así estamos”, cerró.